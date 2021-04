Vicente López, San Fernando y Malvinas Argentinas recordaron a los héroes de Malvinas

En Vicente López se llevó a cabo un acto en el Paseo de la Costa. EL intendente de Malvinas rindió su homenaje en la Plaza 2 de Abril. Y en San Fernando se impuso a la plaza de Av. Avellaneda y Acceso Norte el nombre de ‘Juan Cimino’ (1962-2019), querido ex presidente del Centro de Ex Combatientes local. También hubo reconocimientos y recuerdos en otros distritos bonaerenses.

(*) Conmemoración por la gesta heroica de Malvinas en Vicente López

En el Paseo de la Costa, se realizó el acto en conmemoración por los 39 años de la guerra de Malvinas. Estuvieron presentes 25 ex combatientes de Vicente López.

Tras un 2020 donde se conmemoró con un video e invitando a los vecinos a colocar una bandera en la ventana o el balcón de su casa, este año se realizó en el monumento de Malvinas ubicado en el Paseo de la Costa.

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, estuvo presente Junto a los veteranos, y al presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Vicente López, Claudio García, y expresó: “Queremos acompañar y compartir este momento tan especial con los 120 vecinos de Vicente López que fueron a las islas Malvinas, como venimos haciendo desde que comenzamos nuestra gestión en el municipio”.

Por otra parte, agregó: “Este es un día para reflexionar más que nunca sobre el significado que las Malvinas tienen en nuestra historia, para mantener vivo el reclamo de soberanía y para estar todos unidos, que es sin dudas lo que más necesitamos en este momento”.

Estuvieron presentes los integrantes del Centro de Veteranos de Guerra de Vicente López; el Subsecretario de Seguridad, Martín Gasulla; el subsecretario de Políticas Educativas, José Jaime; y el director de Entidades Intermedias, Ignacio Cabello.

(*) En Malvinas Argentinas

“Empezamos un día muy especial en la ‘Plaza 2 de Abril’ acompañando a los Veteranos en el recuerdo de los caídos. Profunda emoción junto a nuestros héroes de Malvinas. Merecen nuestro más sincero reconocimiento, cada 2 de abril y todos los días del año.

Veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas, héroes de la Patria. Sentimos orgullo y les rendimos homenaje con profundo respeto”, destacó el intendente del distrito Leonardo Nardini.

Allí presente, el vecino Cristian Martín Abdala sostuvo: “Eterna gratitud a nuestros héroes vivos y un permanente homenaje a quienes se quedaron en las islas seguramente custodiando las hasta el día de la recuperación”.

(*) Juan Andreotti compartió un homenaje a los Ex Combatientes de Malvinas

Para recordar la Gesta de las Islas Malvinas y en homenaje a sus Veteranos de Guerra, el Municipio de San Fernando realizó un emotivo acto al aire libre con medidas de prevención en la plaza de Av. Avellaneda y Acceso Norte, que fue puesta en valor y bautizada con el nombre “Juan Cimino”, vecino muy querido y ex presidente del Centro de Ex Combatientes local, fallecido en 2019.

El intendente Juan Andreotti encabezó la conmemoración y allí expresó: “Año tras año honramos a nuestros Héroes, porque así lo sentimos, y eso son. Estamos a su lado acompañándolos en todo lo que necesitan. Creo que todos los niveles del Estado, y en lo que corresponde al municipal, tiene la obligación de estar junto a ellos y devolverles un poquito de lo que han dado por nosotros”.

“En lo personal, estos años me han permitido ser amigo de varios ex combatientes, y en particular de nuestro Héroe Juan Cimino que nos ha dejado y hoy esta plaza lleva su nombre”, agregó el Jefe Comunal y continuó: “Fue un honor compartir con él, que no sólo fue un héroe, sino un gran compañero que ha llevó adelante la causa y la lucha; y lo más importante es que ha trabajado para que todos estén unidos, un gran ejemplo a seguir”.

Acompañaron al Intendente el Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio; funcionarios municipales, concejales, miembros del Consejo Escolar; veteranos de Malvinas y sus familiares.

Jorge Barrera, actual presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de San Fernando, agregó: “Es una conmemoración atípica para nosotros porque estamos acostumbrados a los agasajos y a los abrazos cuando fue Intendente Luis, y ahora con Juan Andreotti, pero muy lindo porque no se esperaba tanta gente. El nuevo nombre de la plaza fue una gestión de la concejala Paula Guevara y se aprobó por una Ordenanza del Ejecutivo que no se pudo efectivizar el año pasado por la pandemia, y por suerte este año pudimos ponerle el nombre, así que para nosotros es un orgullo como sanfernandinos que esta plazoleta se llame ‘Ex Combatiente Juan Cimino’, alguien que tanto hizo por nosotros”.

“Tenemos que seguir malvinizando, a nivel nacional, provincial y también en las escuelas donde hay programas de educación sobre Malvinas, para que los argentinos tomen conciencia que a 39 años, ya no somos ‘chicos de la guerra’ como antiguamente se nos llamó, sino hombres y abuelos”, concluyó el Veterano de Guerra.

Y Celia Cantero, viuda de Juan Cimino, expresó: “Estoy muy orgullosa porque Juan sea tenido en cuenta y que esta plazoleta tan linda lleve su nombre. Por eso le agradezco al Intendente Juan Andreotti, a Paula Guevara y al resto de los ex combatientes, Juan estaría muy contento por todo esto”.

