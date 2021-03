En General Pacheco, Gisela Zamora participó de una nueva edición del programa municipal “Tigre con vos”

La concejala acompañó la jornada en la Plaza Malvinas del barrio Las Tunas y atendió inquietudes de vecinos y vecinas. Con protocolos y distanciamiento, se realizaron trámites y consultas sobre las diversas áreas locales como: Salud, Género, Empleo, Juventud y Seguridad; y se formalizaron inscripciones para la campaña de inmunización “Buenos Aires Vacunate”.

El Municipio continúa brindando asesoramiento en todo el distrito a través del programa “Tigre con vos”. La concejala Gisela Zamora acompañó la última jornada en la Plaza Malvinas del barrio Las Tunas, en General Pacheco, donde los vecinos pudieron acercarse, respetando los protocolos sanitarios y el distanciamiento, para realizar trámites y asesorarse en los distintos stands de las áreas del gobierno local.

“Desde el Municipio seguimos facilitando distintas herramientas para los vecinos con el programa ‘Tigre con vos’. Acá pueden iniciar trámites, asesorarse y recibir información de las diferentes áreas municipales. Es una gran iniciativa y queremos que la gente la aproveche para hacer gestiones personales. El objetivo es llegar con esta propuesta a cada rincón del distrito y alcanzar a toda la comunidad”, destacó Zamora.

Durante el encuentro, la comunidad pudo informarse sobre temas como: Salud, atención Social, Género, Migrantes, Empleo, Infancia, Juventud y Alerta Tigre Global. Además, pudieron recibir asesoramiento de parte de los agentes locales sobre el programa de inmunización provincial “Buenos Aires Vacunate”.

Entre los servicios, también se pudo acceder a procedimientos como regularización de documentos para Migrantes; intermediación laboral para vecinos que buscan empleo; y desde el área de Salud se ofreció vacunación de calendario, tomas de prueba de papanicolaou y entrega de métodos anticonceptivos.

“Me acerqué porque ví la información en las redes sociales y me pareció buenísimo. Me interesa la bolsa de trabajo y tramitar el tema de la vacunación. Agradezco a los colaboradores ya que me atendieron con mucha amabilidad”, comentó Micaela, vecina de Las Tunas.

Participaron también del operativo: la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Cecilia Ferreira; el subsecretario de Promoción Social, Marcelo Marina; la subsecretaria de Mujeres, Géneros e Infancia, Nadia Olivieri y el delegado de Las Tunas, Dario Tacón.

