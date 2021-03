Actividades y expresiones por el ‘Día de la Memoria’, en la zona norte y alrededores

El 24 de marzo se cumplió el 45° aniversario del último golpe que impuso una dictadura y periodo de terrorismo de estado en Argentina. En conmemoración a sus víctimas, 30.000 detenidos y desaparecidos, hubo diversas actividades en la zona norte.

(*) En San Fernando, el municipio adhirió a la campaña ‘Plantamos Memoria’

El intendente de San Fernando Juan Andreotti junto a funcionarios y concejales se reunieron para decir ´Nunca Más´ y plantar 32 árboles en adhesión a la campaña nacional ´Plantamos Memoria´ impulsada por organismos de Derechos Humanos.

El día 24 de marzo fue establecido en el año 2002 por la Ley de la Nación N°25.633, cuyo artículo 1º establece: “Institúyase el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976″. Es una fecha en la que se conmemora a las víctimas y busca mantener vivos en la reflexión y memoria social los tristes acontecimientos producidos en la última dictadura militar que gobernó el país.

La Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, acompañó al Jefe Comunal y dijo: “Adherimos a la campaña nacional ´Plantamos Memoria´ en consecuencia de los incendios y la deforestación medioambiental que atravesamos. Hemos plantado más de 32 árboles en la Plaza del Bicentenario, una acción que se está replicando en todo el país llegándose a plantar 30.000 árboles en conmemoración a los desaparecidos. También reconocemos la lucha de madres y abuelas por los derechos de sus hijos”.

(*) En Tigre…

En las escalinatas de la estación de tren Tigre, a las 11.30 hs del miércoles 24 de marzo también se llevó a cabo esta actividad impulsada por os Organismos de Derechos Humanos. “Nos encontramos para sembrar vida y memoria”, sostiene un comunicado oficial

(*) Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas

“Adherimos a la propuesta de los organismos de Derechos Humanos y ‘Plantamos Memoria’ en la Universidad Nacional de General Sarmiento para rendir homenaje a las víctimas del último golpe Cívico-Militar.

Además, desde la Dirección de Derechos Humanos de Malvinas Argentinas, recordamos a Salvador Barreto y Aurelia Tejerina, detenidos/as y desaparecidos/as en dictadura, con la exhibición de una placa conmemorativa en el Predio Municipal.

Renovamos el pedido inclaudicable, hoy y siempre: ‘Memoria, Verdad y Justicia’ a 45 años del capítulo más oscuro de nuestra historia”, dijo.

(*) ATE, Seccional José C. Paz, manifestó lo siguiente

“Queremos recordar algunos números. La dictadura Militar duró 2.818 días.

Hubo 4 Presidentes. Se cerraron 20.000 fábricas. Se abrieron 340 centros clandestinos de detención.

La deuda externa se multiplicó por 6.

La inflación acumulada durante el 1976 a 1983 fue de 517.000 %. Se prohibieron más de 200 canciones de artistas argentinos y extranjeros.

Más de 600 libros fueron prohibidos. Se prohibieron más de 200 películas extranjeras y 130 argentinas. Se cortaron o censuraron partes a cientos más.

Se enviaron 14.000 hombres a la Guerra de Malvinas. Murieron 649 soldados y se suicidaron 350 veteranos una vez finalizado el conflicto armado.

La dictadura disolvió el Congreso, prohibió los sindicatos y cercenó la actividad de los partidos políticos.

Se secuestró, torturó y desapareció a 30.000 personas. 9.000 casos fueron denunciados ante la Conadep.

490 personas nacieron en cautiverio durante la dictadura militar. Sólo 127 fueron recuperados.

Se calcula que 500.000 argentinos se exiliaron voluntariamente o forzosamente durante la dictadura.

Se estatizó la deuda privada de más de 70 grandes Empresas, entre otras cosas”

(*) Malena Galmarini (presidenta de la empresa Aysa)

Expresó: “La memoria es algo que debemos ejercitar todos los días como sociedad y como argentinxs debemos decirle ‘Nunca Más’ al terrorismo de estado.

Sigamos día a día trabajando para una Argentina con verdad, memoria y justicia”.

(*) Miguel Prince, ex intendente de Luján detenido por la dictadura

El ex intendente de Luján y ex detenido en el ex Centro Clandestino El Infierno de Lanús, Miguel Prince, aseguró que “lo imperioso es luchar por la justicia sin revanchas y sin rencores”.

En declaraciones a ‘La Mecha por Radio Provincia’, destacó que “la dictadura fue cívico militar. La dictadura genocida necesitó de la complicidad de civiles, que con el paso del tiempo fallecieron”, sin que los alcanzara la justicia.

Además, sostuvo que “falta un compromiso más fuerte desde la educación para dar esto que llamamos la batalla cultural. Es decir que esto no sólo se remita al ‘Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia’, sino una tarea constante. Para nosotros, hay gusto a poco”.

Prince enfatizó que “en esto creo que lo que abunda no daña. Son muchos años de individualismo, de neoliberalismo y de ocultamiento de todas estas luchas y también de ocultamiento de la verdad”.

(*) Club A. Tigre

El Club Atlético TIGRE convoca a los familiares de socios y socias desaparecidas por la última dictadura militar, a ponerse en contacto con la Subcomisión de Cultura para conocer sus historias y reivindicar su condición societaria.

Contactarse a las redes sociales o enviando un mail a: [email protected]

(*) La ANSES participó en la campaña “Plantamos Memoria”

En el marco de esta campaña impulsada por las Abuelas de Plaza de Mayo, la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, y el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, plantaron un árbol nativo en el ingreso de la delegación de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Los acompañó el intendente de esa ciudad, Juan Ignacio Ustarroz.

(*) José Pérez, referente político de José C. Paz

“Plantamos Memoria en José C. Paz junto a la Directora de ANSES del distrito Mariana Andrea Avila, el director de la Juventud del municipio Andrés Corvalán y diferentes referentes. Gracias de corazón por la invitación.

Mantengamos siempre viva la memoria para seguir construyendo un presente y un futuro mejor”, sostuvo.

