Belén Succi, la leona que enseña hockey en los campos de deportes municipales

La arquera del seleccionado argentino dirige jornadas de hockey para chicas y chicos de todas las localidades del distrito. El Municipio apunta a la integración a través del deporte.

El reloj marca las 18:10, cuando comienza la clase de hockey en el Campo de Deportes Nº 4 de Martínez. Chicas y chicos se dividen en pequeños grupos, de un lado de la cancha hacen diferentes tipos de pases de derecha y también de revés. En la otra mitad, realizan control y dribbling de la bocha en cuatro conos, pero aparecen las imprecisiones. “Recordemos las tres tomas de palo: aplauso, reloj y sartén”, indica la Leona Belén Succi, y enseguida agrega: “Esto ayuda a mejorar los gestos técnicos”. Los participantes la miran con mezcla de asombro y admiración, y automáticamente cambian de toma de palo como si se tratara de una empuñadura de una raqueta de tenis.

La persona que enseña hockey en los campos de deportes municipales de San Isidro no es una profesora más, sino la arquera de la selección mayor de Las Leonas, que ganó un campeonato del mundo, una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín y seis Champions Trophy.

“Me encanta ver la cara de felicidad de las chicas y chicos al jugar. Es algo que me llena el alma”, expresa Succi, que recorre cada uno de los campos municipales para colaborar con el crecimiento del hockey en el distrito.

“Ni bien me enteré que Belén Succi venía a las clases no dudé en anotarme. Ella nos ayuda a aprender más. Ojalá pueda cumplir mi sueño de jugar en Las Leonas”, dice con una sonrisa Renata Álvarez (11), de Martínez.

Con una extensa trayectoria, con títulos y recuerdos imborrables defendiendo el arco argentino, Succi es una palabra autorizada a la hora de brindar consejos no solo en el juego. “A mis alumnos les hablo como lo hago con mi hijo; sin esfuerzo y sacrificio no se logra nada. Que no solamente aspiren a ser grandes deportistas, sino a lo más importante que es la formación en educación y valores”, recomienda.

Desde el municipio apuntan a la integración con la práctica de este deporte en forma mixta. “Es un incentivo muy grande que Belén pueda participar de las clases. Los alumnos la ven por televisión en los torneos más importantes y luego la tienen para ellos. Es un deporte que lo practican en forma conjunta niñas y niños”, destaca José María Goyanes, director general de Deportes de San Isidro.

Máximo Ríos (12) oriundo de Villa Adelina, decidió aprender hockey cuando le contaron que había chicos y chicas. “Siempre veía a mis hermanas muy entusiasmadas, y ellas me dijeron que venga porque era mixto. Entonces me sumé y descubrí una nueva pasión”, cuenta Ríos.

Cada clase de unos 50 minutos tiene un entrenamiento intensivo con diferentes técnicas que requiere el stick (palo), cómo orientarse correctamente en los pases, y las distintas ejecuciones de conducción, lanzamientos, empujes, bloqueos, y pivotes, entre otras cosas. Y también un mini partido.

Claudia Espada, entrenadora de hockey en el Campo Nº 4, explica que con la arquera de la Selección Argentina trabajan en equipo. “Estamos juntas y ella interviene en cada actividad para transmitir sus conocimientos y experiencias. Es admirable con la humildad y pasión que lo hace”, señala.

En tiempos de pandemia hay estrictos protocolos en los campos. Al ingresar a cada predio, se toma la temperatura y se sanitizan las manos con alcohol en gel. Es obligatorio el uso de tapabocas, salvo al momento de practicar el deporte. Además, se desinfectan los elementos.

Desde hace años, el hockey convoca a los vecinos y vecinas del Partido, desde los más chicos con infantiles, pasando por los juveniles hasta llegar a las madres con la categoría “Mami Hockey”.

Los interesados en sumarse a las clases de hockey se pueden comunicar telefónicamente al 4512-3357, o ingresar en: https://www.sanisidro.gob.ar/municipio/deporte

