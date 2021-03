Propietarios advierten que pueden aumentar los precios de los alquileres

Enrique Abbati dijo que la obligación de registrar los contratos en la AFIP originará erogaciones que se trasladarán al inquilino.

El presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, Enrique Abbati, advirtió que aumentarán los alquileres por la disposición de que se deben registrar los contratos ante la AFIP.

En declaraciones a Días Distintos por Radio Provincia sostuvo que “los contratos de locales comerciales ya están inscriptos y la AFIP los tiene perfectamente identificados, con lo cual lo que hay que hacer es cumplir con el requisito de acceder a la página del organismo y registrarse. Es un mandato del artículo 16 de la Ley de Alquileres que se sancionó el año pasado”.

Abbati dijo que el problema se presentará con las viviendas, porque “la mayoría de los contratos no están registrados, algunos sí porque si el inquilino exige una factura oficial” tiene que estar inscripto y añadió que “a veces no se registran por pedido del propio inquilino porque el 30% tiene ingresos no registrados”.

En ese marco, indicó que “muchas veces el inquilino no puede justificar cómo puede pagar $60.000 de alquiler” y advirtió que “el origen de todo esto es la brutal carga tributaria que tenemos en Argentina. Tenemos 102 impuestos y por eso hay una enorme evasión impositiva”.

Abbati consideró que “la gente evade porque la carga tributaria es terrible y una inflación brutal que perjudica a los que menos tienen, porque el asalariado siempre está retrasado”.

Por último, expresó que “seguramente en muchos casos aumenten los alquileres porque al blanquear el contrato los locadores van a tener que pagar Ganancias y lo va a trasladar a los inquilinos”.

