Inauguración de las sesiones del Concejo Deliberante

El intendente abrió un nuevo período de sesiones ordinarias en el que destacó las decisiones acertadas en la etapa más dura de la pandemia; la importancia de la vuelta a clases y las obras que se vienen.

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, inauguró el período de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante, en una sesión particular ya que, por la pandemia, fue transmitida en forma online desde el recinto, sin la presencia habitual de concejales, funcionarios ni vecinos.

Durante su discurso Posse destacó la respuesta del municipio ante el coronavirus, en el aspecto sanitario, social y económico y celebró el regreso de las clases presenciales.

También hubo espacio en su alocución para el futuro: el intendente de San isidro habló de las obras que se llevarán adelante durante este año y mostró un horizonte de esperanza.

“En estos tiempos de crisis es cuando se ve la eficacia en la toma decisiones, la solidez de los equipos técnicos y profesionales y el coraje para proponer y sostener las acciones. Mientras algunos aún sostenían que el virus nunca iba a llegar a la Argentina, en San Isidro actuamos con rapidez saliendo a detectarlo”, dimensionó el jefe comunal sobre lo que fue el 2020, “un año que nos marcó para siempre”.

Posse hizo una especial mención al personal de Salud: “Mi reconocimiento al Dr. Juan Aníbal Viaggio, a todo el personal dependiente de la Secretaría de Salud del municipio; muchos de ellos sobrellevaron la enfermedad y hubo personal que perdió su vida en la batalla en primera línea frente al Covid-19”.

También destacó la entrega de todas las áreas del municipio por “su actitud comprometida con el bienestar general durante toda la pandemia hasta nuestros días”.

Sobre la vuelta a clases, algo por lo que se luchó desde el municipio con la presentación de diferentes protocolos, Posse sostuvo: “Este año seguiremos trabajando para garantizar a cada uno de nuestros alumnos y alumnas la mayor presencialidad posible, teniendo en cuenta los aspectos socioeducativos y emocionales como de prevención de contagios”

Y reafirmó su convicción: “Creíamos y creemos que la vuelta a clases era posible, deseable y urgente. Los chicos deben estar en las aulas aprendiendo de sus docentes y compartiendo con sus pares”.

En otro pasaje del discurso, Posse destacó el esquema gradual de aperturas que implementó con éxito el municipio. Otra decisión acertada que alcanzó a industrias y comercios de cercanía. La apuesta del sistema Take Away Plus para que los locales gastronómicos retomaran la actividad económica también tuvo un impacto positivo en momentos donde el parate estaba haciendo estragos en la actividad comercial.

Cabe recordar –amplió– que San Isidro fue pionero en promover la vuelta de los deportes individuales primero y luego los colectivos, así como la apertura de gimnasios. Además, la apertura de los campos de deportes bajo estrictos protocolos sanitarios; los primeros conciertos, teatro y autocine para el disfrute en burbujas familiares al aire libre. “Todo esto ayudó a la salud mental de los vecinos”, resumió.

Con respecto a las obras públicas el intendente anunció la ejecución de la primera etapa del desagüe pluvial Alto Perú, una obra que beneficiará de manera directa a vecinos de un amplio sector de Beccar. “Representa una importante modernización y ampliación del sistema de drenaje y evacuación de excedentes pluviales de todo el municipio”, explicó el intendente.

Además, Posse anunció la remodelación de los 14 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y la creación de uno nuevo en Villa Adelina.

