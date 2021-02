Mario Ishii empezó la cruzada por la educación universitaria en José C. Paz

“La única salida para José C. Paz es la Universidad libre y gratuita”

El Intendente de José C. Paz, Mario Ishii, dialogó con un numeroso grupo de representantes de la Red de Pastores Unidos y del Consejo Pastoral de José C. Paz sobre la situación social del distrito, la problemática que atraviesa la educación y la inserción de los jóvenes paceños en la cultura del trabajo y el estudio.

El importante encuentro se realizó en el auditorio de la futura Facultad de Medicina y Ciencias Médicas de José C. Paz, que está pronta a inaugurarse en la avenida Héctor Arregui y Oribe.

En la reunión, Ishii habló a los pastores evangélicos sobre lo vital de convocar a la juventud para que estudien en el distrito.

“Los jóvenes paceños, por ejemplo, van a poder estudiar y aprender en esta facultad de medicina” y así “fortalecerán el sentido de pertenencia” por lo que estarán orgullosos de vivir en José C. Paz”, y resaltó que el mensaje que debe llegarles es que “el nacer pobre no quiere decir que no se pueda estudiar”.

Luego, el Intendente agradeció a los pastores por “brindar contención a todos aquellos que lo necesitan”.

Hay que resaltar que la Dirección General de Cultos asiste a las instituciones y entidades religiosas del distrito, y reconoce la gran labor que realizan en sus comunidades y en los barrios periféricos.

Entre las autoridades presentes estuvo en representación de la Dirección General de Cultos, la directora Norma Beatriz Ruiz; con los miembros de la Red de Pastores Unidos de José C. Paz y del Consejo Pastoral de José C. Paz, encabezados respectivamente, por sus presidentes Pastores Pablo Florian y Jorge Santander. A su vez estaba presente el Secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Prof. Mario Martínez.

El encuentro fue calificado por el intendente Ishii como “muy fructífero y esperanzador” y se mostró “optimista” sobre los resultados a futuro del mismo.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Telegram

Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...