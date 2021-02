Resumen de noticias de la Zona Norte del GBA, aquí:

Síntesis informativa de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz

SAN ISIDRO

(*) Apareció una nueva isla en San Isidro

Una nueva isla apareció frente a las costas de San Isidro, que será también declarada como paisaje protegido y reserva natural.

La nueva isla se suma a otras dos, ubicadas en la confluencia de los canales San Antonio y Luján dentro de la jurisdicción del Partido de San Isidro. Está en formación y es producto de un fenómeno que se adelantó al acelerarse la sedimentación del Río de la Plata. En el municipio creen que aparecerán más islas junto a la costa del distrito.

Hoy la nueva isla es un banco de arena y juncos, aunque, como pasó con sus vecinas, pronto comenzarán a crecer otras especies vegetales, árboles como el sauce (típicos del Delta) hasta llegar a convertirse en tierra firme y consolidarse en isla.

Se encuentra en la extensión de la calle Uruguay al punto 53º del Río de la Plata y la calle Paraná. “Seguimos sumando territorio en el agua, conformando lo que en un futuro será el Delta de San Isidro”, afirmó el intendente de San Isidro, Gustavo Posse quien desde sus épocas como diputado provincial, ha impulsado leyes para proteger como paisaje natural y sin construcciones todo el Río y las formaciones frente a la costa.

En 2018, por decreto y ordenanza municipal se declaró a las islas como “Reservas Naturales Integrales”, y el año pasado se obtuvo la sanción de la ley provincial.

Posse también explicó que “a través de esta medida, el municipio protege los ecosistemas ambientales y los hábitats terrestres y acuáticos del distrito, evita la especulación inmobiliaria y establece claramente lo que no se puede hacer en estos espacios”.

En 1996, cuando el ahora intendente de San Isidro era diputado provincial impulsó una ley que logró establecer los nuevos límites de cada partido, incluyendo los territorios que se formaran en el Río de la Plata. “Desde esa época advertía que el Delta avanzaba. Luego cuando fui intendente logré el acuerdo de la modificación de ley de secciones de islas. Siempre busqué que las islas formadas, o por formarse en cada uno de los distrito fuese jurisdicción de esos distritos”, recordó.

“Cuando logramos la jurisdicción de islas lo declaramos como área verde para que esta generación y las venideras tengan la posibilidad de tener una naturaleza viva como es la del Delta. La formación de las tres islas es algo fundacional y va a pasar a la historia de San Isidro”, afirmó Posse.

San Isidro es pionero en la cantidad de áreas protegidas; tiene la reserva municipal más antigua del país, dos barrancas (en la Quinta Los Ombúes y el Museo Pueyrredón), los paisajes del Bosque Alegre, y las nuevas islas que se formaron en el Río de la Plata. Además, hay que sumar el Parque Público del Puerto que ya cuenta con más de 180 árboles nativos, y la reciente recuperación de 1.200 metros lineales de costa.

El municipio conserva estas áreas que son indispensables por los servicios ambientales que brindan a la humanidad: el suministro de agua dulce, la producción de alimentos, la biodiversidad, el control de inundaciones y sequías, y la mitigación del cambio climático.

El hábitat terrestre y acuático del Delta del Paraná alberga a diversas especies autóctonas de flora y fauna como lobitos de río, coipos, peces, ranas, tortugas, carpinchos y más de 100 tipos de aves.

“Las islas de San Isidro se encuentran en crecimiento y continuamente se van a ir incorporando nuevas que irán ganando superficie”, señaló Bárbara Gasparri, directora de Ecología y Conservación de la Biodiversidad del municipio.

(*) Cómo sacar un turno online para castración de mascotas

El Municipio de San Isidro continúa con el sistema de turnos online para el servicio gratuito de castración de mascotas. Quienes deseen castrar a su mascota deberán obtener un turno online.

El sistema lo derivará a cualquiera de las cuatro sedes (San Isidro, Beccar, Boulogne o Villa Adelina) de Zoonosis.

Solo se ofrecerá un turno por persona al mes. Quien concurra con el animal deberá ser quien haya sacado el turno (llevar DNI). Hay que tener la tarjeta ciudadana.

Las condiciones para poder castrar a las mascotas son: Los felinos se castran desde los 6 meses hasta los 7 años de edad. Los caninos se castran desde los 6 meses hasta los 6 años de edad.

Razas que no se castran en el Servicio de Zoonosis: BOXER – BULDOG – SHITZU – CHOW CHOW – YORKSHIRE – PUG – CHIHUAHUA – PEKINES Y SUS CRUZAS – BICHON MALTES – BOSTON TERRIER – SHARPEI

No se castran caninos que pesen menos de 3 kilos y más de 45.

El día de la castración se debe concurrir con: Trozo de sábana vieja (o similar) bien lavada y planchada de 60 por 60 cm aproximadamente. Frazada (la salida de la anestesia provoca mucho frío)

Antes de ser operado, el animal deberá: Guardar 12 horas de ayuno sólido y 6 horas de ayuno líquido. No suministrarle ningún medicamento antes de la cirugía.

JOSE C. PAZ

(*) El intendente Ishii acompañó el inicio de la campaña de vacunación, contra el covid-19, en residencias para personas mayores de 60 años

En el distrito de José C. Paz se inició a la campaña de vacunación en el marco del Programa Residencias Cuidadas de PAMI, el Intendente de José C. Paz, Mario Ishii encabezó la apertura con la presencia de Martín Rodríguez Subdirector Ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados P.A.M.I. (Programa de Asistencia Médica Integral), Lucas Boyanovsky, Director de la Unión de Gestión Local VIII, José Pérez Diputado Provincial, Pablo Mansilla, Secretario de Acción Directa y Lorena Ramírez, Titular de Pami José C. Paz.

El jefe comunal Ishii y los funcionarios estuvieron presentes en la residencia larga estadía “Los Manantiales”, a cargo de la directora Patricia García, donde comenzó la Campaña Nacional de Vacunación contra el COVID-19 para las personas mayores de 60 años tras la recomendación de uso por parte de la ANMAT. Setenta y cinco abuelos recibirán su vacuna en dichas instalaciones junto al grupo de profesionales que trabajan en el lugar.

PAMI vacunará en las residencias de larga estadía y acompañará en las postas de vacunación de la Provincia de Buenos Aires para asistir, informar y acompañar de manera permanente a las jubiladas y los jubilados.

Para la aplicación de las dosis PAMI capacitó equipos de vacunadores en el marco del Programa Ampliado de Inmunizaciones puesto en marcha por el Estado Nacional para hacer frente a la situación epidemiológica. Se vacunará a todas las personas residentes y al personal del lugar.

El tiempo entre la aplicación de la primera dosis y la segunda dosis es de al menos 21 días. Se hará entrega de una libreta de vacunación para el registro de la primera dosis y para establecer la fecha de la segunda.

El PAMI fue creado en 1971 con el objetivo de brindar asistencia médica integral a las personas mayores, es la obra social más grande de Latinoamérica.

Desde el distrito paceño, con la nueva conducción en las oficinas de Pami, ubicadas en Av. Pte. Perón 3832, se viene trabajando mancomunadamente con el gobierno nacional y provincial en la atención a nuestros adultos mayores.

(*) Operativo socio sanitario preventivo municipal

Se realizó un operativo sanitario en el barrio “Vucetich” para detectar personas con sospecha de Covid positivo y otras problemáticas o necesidades urgentes

Varios equipos de Médicos, Lic en enfermería, Lic. en trabajo social, Psicólogos, Promotores de Salud, equipo de desarrollo social y personal administrativo, recorren el barrios casa por casa, para reforzar las medidas de prevención y aliviar la problemática que nos envuelve en el marco de la pandemia.

En caso de que se sospeche de un caso positivo, mediante valoración de síntomas y toma de temperatura corporal por parte de los agentes, se realiza hisopado correspondiente y se acentúan las medidas de aislamiento social, entregando cubre bocas, elementos de desinfección y alcohol en gel.

(*) Programa de contención a los vecinos con covid positivo

La Municipalidad de José C. Paz, lleva adelante un programa de apoyo y contención a los vecinos con Coronavirus y sus contactos estrechos para mantener un estricto aislamiento en sus hogares.

Se reparten insumos médicos, bolsones de alimentos, productos de limpieza para el hogar y de higiene personal.

También se fumiga y desinfecta toda la zona utilizada por parte del personal de la Secretaría de Obras y Servicios.

VICENTE LOPEZ

(*) “A disfrutar del skate y BMX freestyle”

La Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Vicente López informó que a partir del 16 de febrero va a estar abierta la inscripción para las clases de Skate y BMX freestyle, que tendrán lugar en el Campo Municipal N° 3, ubicado en Lavalle y el río.

Habrá dos niveles, principiante y avanzado, y es requisito indispensable contar con tapaboca y alcohol en gel para asistir a las clases.

Para el adecuado cumplimiento de los protocolos COVID-19, los cupos son limitados, a fin de respetar la distancia social.

– Los diferentes horarios de las clases son: martes de 16,30 a 17,30 y de 17,45hs a 18,45hs, jueves de 16,30 a 17,30 y de 17,45 a 18,45, y sábado de 10 a 11s y 11,15 a 12,15. Se puede asistir dos o tres veces por semana.

Los cupos son limitados hasta 15 estudiantes por turno y las clases son pagas.

Para inscribirte hay que ser socio de la Secretaría de Deportes o contactarte a: [email protected].

(*) Preinscripción de centro de formación profesional

Del 17 al 22 de febrero comienza la pre inscripción para el primer año de los cursos gratuitos.

La misma se realizará en la web www.mvl.edu.ar y allí se podrá optar por los cursos que se brindan como cerámica, alfarería y moldería, marquetería, tejido en telar, bijouterie, alhajas en metal, electricista, reparador de radio y audio, reparación de máquinas y herramientas eléctricas, fotografía, diseño proyectual y muchos más.

Habrá varias sedes y en cada una de ellas se brindarán distintos cursos, que son totalmente gratuitos y dependen de la Secretaría de Educación y Empleo.

Es requisito tener 17 años cumplidos a partir del 30 de junio de 2020 para poder inscribirse y se le dará prioridad a los vecinos de Vicente López.

Las sedes son Polo Educativo, Olivos, Carapachay y Martelli.

(*) La biblioteca municipal se encuentra habilitada para préstamos y devoluciones de libros

La biblioteca municipal José Froilán González, se encuentra abierta los días lunes, miércoles y viernes entre las 10 y las 14 horas, exclusivamente para los socios que quieran retirar libros en préstamo o realizar una devolución.

Además todas las semanas, recomiendan libros a través de la cuenta de Facebook de la secretaría de Cultura (https://www.facebook.com/VicenteLopezCultura).

El catálogo completo de la biblioteca puede verse en la página web http://bibliotecamunicipal.vicentelopez.gov.ar y desde la institución recomiendan que realicen una reserva previamente enviando un mail a [email protected], para respetar los protocolos de distanciamiento.

El ingreso será de a una persona por vez y es obligatorio en uso de tapabocas.

Todos los libros devueltos permanecen en cuarentena durante 14 días, antes de volver a ser prestados.

Quienes estén interesados en asociarse para poder retirar libros deben acercarse a la biblioteca, que se encuentra en Lavalle 3281, Villa Martelli, con DNI y un servicio a nombre del interesado.

(*) Actividades físicas gratuitas en el Paseo de la Costa

Hasta fin de mes, se realizarán actividades físicas los martes y jueves de 10 a 11 hs en Laprida y el Río, de manera gratuita.

Desde el área de Discapacidad y Políticas Inclusivas del municipio llevan adelante estas actividades desde principio de año, debido a su repercusión, se extiende hasta fines de febrero.

Está apuntado a personas con y sin discapacidad a partir de los 13 años, para hacer ejercicios de entrada en calor, caminatas, elongaciones, trotes, vóley y tejo, para disfrutar del ejercicio al aire libre.

Quienes asistan, deben contar con tapabocas, alcohol en gel, agua o bebidas para hidratarse, y un toallón o lona.

Para participar, se deben inscribir gratuitamente en [email protected]

MALVINAS ARGENTINAS

(*) Más vecinos de Malvinas Argentinas obtienen su título de propiedad

Mediante la Dirección de Regularización Dominial y Hábitat local, entregó 63 nuevos títulos de propiedad a familias que esperaron durante años obtener dicho beneficio.

Debido a la pandemia y los consecuentes protocolos sanitarios, el acto se realizó a cielo abierto en las inmediaciones del edificio del Consejo Escolar, lindante al Palacio Municipal. Allí, la Dra. Sabrina Sienra, subsecretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, comentó que “hay un acercamiento del Estado municipal con el vecino, eso es fundamental. Tener un título de propiedad, la escritura, como decimos nosotros, genera orgullo”.

“El municipio viene trabajando desde el inicio de la gestión desde el año 2016 en la parte de regularización dominial. Se trata de la ayuda, la asistencia y el reconocimiento de los derechos de nuestros vecinos para poder tramitar y tener el título de la casa propia, que para nosotros es muy importante ya que es una política pública en la que venimos apostando, la idea de regularizar la situación en documentación de la gente de Malvinas Argentinas”, agregó Sienra.

Por su parte, Mariano García Colinas, director de Regularización Dominial y Hábitat, manifestó en su discurso: “Estuvimos reunidos con el intendente Leo Nardini firmando procesos de escrituración, revisando la documentación por el bien de los vecinos de Malvinas. Desde hace más de cuatro años estamos barrio por barrio trabajando con el tema escrituras junto a todo el equipo de Regularización Dominial y Hábitat”.

(*) Nardini supervisó la inscripción de ‘Buenos Aires Vacunate’ en la Colonia Municipal de Adultos Mayores

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, estuvo presente en la Colonia Municipal de Adultos Mayores, donde los abuelos y abuelos de la comuna pueden inscribirse para recibir la vacuna contra el Covid-19, de lunes a viernes de 8 a 12 horas.

La asistencia se brinda a través del programa comunal ‘Lazos’, donde los funcionarios apadrinan a los distintos centros de jubilados. “Acá estamos en uno de los puntos del operativo conjunto que se hace en todo Malvinas Argentinas, como también se trabaja en plazas, centros de jubilados y diferentes lugares de cada una de las localidades para realizar esta campaña de inscripción para que la gente se pueda vacunar, que es lo más importante para prevenir”, dijo el jefe comunal.

En Malvinas, por medio de “Lazos”, ya se inscribieron más de 1.200 personas mayores de 60 años de edad. “Vamos a seguir trabajando desde lo que es nuestro centro de adultos mayores. Todos pueden venir para realizar la inscripción, va a estar nuestro equipo para poder ayudarlos”, remarcó Nardini sobre la Colonia de Adultos Mayores, la cual se encuentra dentro del Predio Municipal ubicado en Baroni 2803, en Malvinas Argentinas.

“Tenemos que seguir diagramando lo que va a venir. A medida que vayan llegando las dosis, poder realizar la campaña de vacunación como nos piden nuestro presidente Alberto Fernández y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Tenemos que seguir cuidándonos, que de a poquito vamos avanzando con esto que es tan importante para todos”, finalizó el intendente.

TIGRE

(*) Desarrollo y planificación urbana para mejorar la calidad de vida de la comunidad

Bajo el lema “La ciudad del siglo XXI”, el Municipio de Tigre y la Cancillería Argentina acordaron trabajar en políticas públicas de colaboración, a fin de elaborar proyectos de planificación urbana participativos con la comunidad.

Al respecto del encuentro virtual, el director de Asuntos Nacionales, Roberto Daniel Bolettieri, sostuvo: “Hemos recibido 200 casos de interés participativo tanto provinciales y municipales y Tigre fue el único que nos planteó el abordaje de planificación urbana. Es algo que nos interesa muchísimo y estamos dispuestos y entusiasmados en conocer el proyecto”.

Por su parte, la concejala de Tigre y actual presidenta de la Comisión de Urbanismo, Arq. Gladys Pollán, dijo: “Estamos dando un nuevo paso en lo que respecta al desarrollo participativo y ambiental de nuestra ciudad. Este es un proyecto que cuenta con el respaldo del intendente Julio Zamora porque en Tigre creemos que la articulación con entidades, organizaciones y las tres jurisdicciones del Estado -nacional, provincial y municipal- nos va a permitir generar una planificación más efectiva y con una perspectiva más amplia para beneficiar a las familias del distrito”.

La propuesta de planificación del Municipio tiene un propósito de intercambio conceptual basado en los siguientes ejes: cooperación recíproca de experiencias; colaboración de entendimiento; y concreciones de un plan participativo con la comunidad que mejore la calidad de vida de vecinos y vecinas.

Durante el encuentro, se abordaron temas de agenda urbana diseñadas por el gobierno local que, a su vez, se enmarcan en un plan de planificación que exhibirá próximamente a la Cancillería Argentina. Además, en la reunión, surgió la iniciativa de intercambiar proyectos con localidades latinoamericanas y europeas que están abordando temáticas de similares características.

(*) El Municipio apoyó una nueva jornada de donación de sangre y cabello en General Pacheco

El Municipio de Tigre fomenta la donación de sangre y cabello a través de jornadas solidarias a las que asisten decenas de vecinos y vecinas. En esta oportunidad, las extracciones fueron dirigidas a la Fundación Hematológica Sarmiento. La gestión local aseguró la logística del operativo y brindó información acerca de políticas de género, alimentación saludable y sobre la app Alerta Tigre Global.

Al respecto la concejala Gisela Zamora afirmó: “Nuevamente el Municipio acompaña una jornada de este tipo. Es importante el trabajo articulado que llevan adelante las fundaciones junto a la gestión local porque permite a la comunidad involucrarse y solidarizarse”.

Para la extracción de sangre es requisito ser mayor de 16 años y superar los 50 kg. No representa riesgo o dolor alguno y no se requiere ayuno previo. Una sola unidad de sangre – de 450 ml – puede salvar hasta 3 vidas.

Por otro lado, respecto a la donación de cabello, desde la Fundación Abrazando Red de Vida informaron que un único mechón de 25 cm de largo es suficiente para colaborar.

Para más información contactarse con los equipos de las fundaciones a través de sus redes sociales, Facebook: Abrazando Damos Vida y Fuhesa e Instagram: @Abrazando.red. y @fuhesaoficial.

Durante la jornada estuvo presente la concejala Gisela Zamora; la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Cecilia Ferreira y el subsecretario de Promoción Social, Marcelo Marina.

(*) Reciclá brinda talleres sobre educación ambiental en las colonias de verano de Tigre

Por medio del programa Reciclá, el Municipio de Tigre lleva adelante talleres sobre educación ambiental en los polideportivos durante las colonias de verano. A la fecha ya participaron cerca de mil niños, niñas y jóvenes.

Las exposiciones, de aproximadamente 20 minutos, apuntan a que los vecinos aprendan acerca de la separación de residuos en origen, comprendan los beneficios de esta acción y conozcan las características del sistema de recolección de reciclables de la comuna.

Ante la emergencia por el COVID-19, las reuniones se llevan a cabo en espacios abiertos, respetando los protocolos sanitarios como el uso de tapaboca y la frecuente higienización de manos; y previendo el distanciamiento social recomendado.

El equipo de promotores ambientales ya ha visitado los polideportivos: San Martín, Sarmiento, Gral. Belgrano, Güemes, Dique Luján, el Zorzal, Rincón de Milberg, Ricardo Guitierrez, Delfo Cabrebra, General Pacheco y Ricardo Rojas; y continuarán recorriendo los faltantes en los próximos días tanto en el turno matutino como en el vespertino.

Para más información contactarse con el equipo de Reciclá a través de sus redes sociales, Facebook: Reciclá Tigre e Instagram: @reciclatigre.

(*) Empleo

A través de la Subsecretaría de Empleo y Producción, el Municipio de Tigre acompaña a vecinas y vecinos desocupados en la búsqueda de oportunidades de trabajo, con el objetivo de ayudarlos a insertarse en el mercado de empleo.

La Oficina Municipal de Empleo cuenta con un equipo de profesionales que resuelve búsquedas de empresas y pymes interesadas en la incorporación de personal e identifica, por medio de entrevistas, el perfil del solicitante para analizar su trayectoria.

Aquellos vecinos interesados, pueden cargar su currículum de forma online en http://www.tigre.gov.ar/empleo/empleos. Cuando se encuentran ofertas que se ajustan al perfil del postulante, el equipo municipal se pone en contacto para ser el nexo con la empresa y/o pyme.

SAN FERNANDO

(*) El Municipio ofrece propuestas culturales para disfrutar el fin de semana de carnaval en San Fernando

Ante la Emergencia Sanitaria por la pandemia de Coronavirus, el tradicional evento organizado por el Municipio que año a año convoca a miles de vecinos y que se constituyó en el corso familiar más grande de la Provincia, se adaptó al nuevo contexto y brindará entretenidas propuestas para garantizar un disfrute cuidado a todos los vecinos.

En ese sentido, la Dirección General de Cultura y Turismo junto a la Red de Murgas invita a la muestra “Rituales de Barrio”, una exposición donde se mostrarán elementos representativos de las murgas locales como estandartes y trajes con color y tradición. La muestra se podrá visitar cumpliendo con las normas de salubridad y con capacidad limitada para el día de la inauguración este jueves 11 de febrero a las 18hs en el Museo de la Ciudad (Ituzaingó 1053) y permanecerá abierta hasta el 2 de marzo en el horario de 10 a 16hs.

Asimismo, la Dirección General de Cultura y Turismo junto a la Red de Murgas presenta “CARNAVAL SANFERNANDINO”, un streaming desde el Teatro Martinelli donde se podrán apreciar el despliegue de murgas locales desde la cuenta de Facebook ´Cultura San Fernando´.

ORDEN DE LA TRANSMISION

LUNES 15 DE FEBRERO:

-20 hs. Los Matadores de Victoria

-21 hs. Pasión Murguera.

MARTES 16 DE FEBRERO:

-20 hs. Arco Iris.

-21 hs. Arrebatados.

-22 hs. Los Tachitos.

Por último, el Área de Artes Visuales del Municipio invita a participar de “Mascaritas de Carnaval”, un concurso abierto a artistas y a vecinos de San Fernando para festejar el carnaval 2021 de una manera diferente. Para participar los interesados tienen que enviar una fotografía con una máscara de su autoría. Se otorgarán premios a las máscaras ganadoras.

Bases y condiciones: http://bit.ly/concursomascaritas

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Telegram

Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...