Jorge Macri:  “El trabajo es lo que nos salva y el Estado es el que tiene que generar las condiciones para crecer”

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, estuvo este martes en Campana junto a su par local, Sebastián Abella, recorriendo y conversando con emprendedores, en el marco de las recorridas que realiza por distintas localidades bonaerenses.

En la visita conversó con Gerónimo Garvie, Gerente General de “King Agro”, una PyME con más de 25 años de experiencia dedicada al desarrollo y producción de una nueva generación de maquinaria agrícola con tecnología de fibra de carbono. Única firma que fabrica este tipo de equipos a nivel mundial.

En su recorrida por la ciudad de Campana, el Presidente del PRO en la Provincia de Buenos Aires, Jorge Macri, expresó: “Tenemos que entender que el Estado tiene que nivelar desigualdades pero también apoyar y valorar al que invierte y trabaja”. Donde también enfatizó: “No es uno u otro, son ambos y al Estado lo fortalece el crecimiento, una sociedad pujante, con trabajo. No se puede redistribuir lo que no se genera. Crecer es la respuesta al desempleo, a la inseguridad, y a la falta de oportunidades”.

Más tarde, ambos jefes comunales recorrieron las obras que se realizaron en la costanera de Campana.

Tras la visita a las obras, Macri dijo: “Es una alegría que la costanera de Vicente López haya servido como impulso para que los campanenses hoy puedan disfrutar de este espacio al aire libre“.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich

