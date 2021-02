Agenda semanal de la Usina Lumiton audiovisual

Vicente López continúa con sus propuestas culturales a través de la web de la Usina Lumiton, esta semana con historias que recuerdan el valor del medio ambiente y de la naturaleza en la vida.

Hasta el 15 de febrero (a las 20 horas) se emitirá Jam be the Never Ending Song (Suiza), una mirada al pueblo penan de Sarawak, en la isla de Borneo, y a los desafíos que enfrenta ante la creciente amenaza de deforestación y el cambio de paisaje de su hábitat.

También se podrá ver 9.70 (Colombia), un documental de un grupo de campesinos colombianos que le incautan y destruyen 70 toneladas de arroz; Nature (Países Bajos), que trata de que hasta qué punto la naturaleza artificial satisface a los habitantes de la ciudad.

Otra de las producciones que se podrá observar es Quehaya (Bolivia), que trata de un pescador del lago Titicaca que relata la historia sobre una isla que solo existe una vez al año, durante la temporada de lluvias.

En tanto, Construir TV estrena dos producciones argentinas que reflexionan sobre la cultura del trabajo rural en el solitario valle de la Patagonia: Troperos y Educación Rural, del viernes 12 al viernes 19 de febrero.

Por su parte, a través de la plataforma : www.lumiton.com.ar se emitirá hasta el 11 de febrero la Bienal de la Imagen en Movimiento, un evento artístico que celebra el video y el cine experimental.

Por último, el domingo 14 habrá música con José Luis Juri, el pianista argentino que cuenta con una extensa carrera concertística nacional e internacional.

