La calle Yatasto se convertirá en una troncal para dos ciudades de Malvinas 

Se pavimenta entre Mario Bravo y Pasco y será una alternativa que conectará las localidades de Ing. Pablo Nogués y Grand Bourg con la Ruta 197. La secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, Lic. María Luján Salgado, recorrió las nueve cuadras que también incluyen obra hidráulica para dar fin a las inundaciones.

Próximamente, la calle Yatasto se convertirá en un acceso principal para las ciudades de Ing. Pablo Nogués y Grand Bourg. La misma está siendo pavimentada entre Mario Bravo y Pasco, y significará una nueva salida a la Av. Del Sesquicentenario. Además, en las nueve cuadras donde se trabaja, se incluyó la parte hidráulica para terminar con décadas de inundaciones en la zona.

La Lic. María Luján Salgado, secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional de Malvinas Argentinas, recorrió el lugar y comentó: “Es una más de las troncales que estamos haciendo este año. Es muy importante por su conexión con la Ruta 197, una avenida muy transitada por muchas personas de la región, no solamente por los malvinenses”. “Además, conecta con nuestro Polo de Seguridad, donde se nuclea el Centro Operativo Municipal, Gendarmería Nacional Argentina y Defensa Civil y Emergencias”, agregó.

El nuevo pavimento de Yatasto permitirá reordenar el tránsito vehicular en la zona. Así lo explicó Salgado: “Será una alternativa para las calles Pasco y Miraflores. La idea es descomprimir las demás troncales para tener una circulación más fluida y no utilizar una sola vía de acceso”.

“La parte hidráulica es fundamental por un problema que tenían en este barrio, que se inundaba porque el agua no tenía salida. La hidráulica es algo que no se ve en la obra, pero a nivel gestión es muy importante y dignifica mucho al vecino que con esfuerzo arregla y mantiene su casa. Ahora en esta zona la hidráulica va a absorber el agua para que no se inunde más”, destacó María Luján Salgado.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich

