Juan Ligo: “El club es la segunda casa de los pibes y las pibas”

El socio fundador y miembro de la comisión directiva de Deportivo José C. Paz, Juan Ligo, dialogó con el Dr. Prof. Carlos Zalazar, la Dra. Macarena Alonso y Carlos Ventosa sobre la actualidad del club y su compromiso social a través del deporte en Otras Voces, programa de FM Crisol 92.3 de los sábados de 9 a 12 horas.

Sobre la fundación del Club Social y Deportivo José C. Paz, el dirigente explicó la planificación desde 2015: “La idea era que los chicos de nuestra ciudad tengan un lugar donde poder desarrollarse, donde poder compartir momentos dentro del club y no en la calle. Esto nos parece muy importante, pero tenemos un problema: no tenemos un predio propio. Tenemos más de 150 jugadores y jugadoras en solo tres horas por día porque el alquiler nos sale carísimo”.

Respecto a la situación de conseguir un predio propio, el concejal mandato cumplido manifestó: “Tenemos mucha esperanza. El club ya tiene su cuenta bancaria, tiene todos sus papeles en regla y lo vamos a conseguir porque es el anhelo nuestro poder tener el club lleno de chicos y que no estén en la calle”. Además, anunció una visita muy importante: “Hicimos varias gestiones en provincia, en el municipio y ahora, esta semana, nos viene a visitar el Director Provincial de Deportes y espero que sea una reunión fructífera”.

Ante la pregunta por la suspensión del encuentro ante La Sonia, Juan Ligo comentó: “Nos han suspendido el partido por una orden supuesta de la Aprevide, la verdad no tenemos constancia de eso. Esto nos generó que para el partido con Malvinas, de local, porque el comisario no deja jugar en José C. Paz sin público, tenemos que salir a alquilar para jugar en otra cancha y en otro municipio. En vez de jugar de local nosotros en José C. Paz, tenemos que ceder la localía y pagar el alquiler”.

En relación con sus tareas solidarias durante toda la pandemia y trabajo a diario, contó: “Como me relacionan mucho con el club, a cada barrio que yo visito, que me puedo acercar a charlar con la gente, me preguntan ‘che Juan, ¿cuándo puedo mandar a mi hijo categoría 2000, 2010?’ y le tenés que decir que no tenés espacio.

La identidad y el sentido de pertenencia fueron claves para la consolidación del club. Al respecto, expresó: “La gente lo sintió a ese sentido de pertenencia de que el club se llame José C. Paz y la idea es ponerle un poco más de fichas para que nos den una mano con el espacio. Incluso, ojalá que haya no tres clubes, que haya diez, quince, veinte clubes y que ayuden a todos porque lo más importante es que es un lugar de contención”. Además, suscribió: “Nos da orgullo ir por la calle y cruzarse gente con la camiseta, el gorro, el escudo del club. Eso te da ganas de seguir”.

El miembro de la CD paceña dio un nuevo adelanto sobre la futura sede que se ubicará en Avenida Gaspar Campos frente al Palacio Municipal: “Estamos pronto a inaugurarla, calculo que será antes de que termine febrero. Estamos acondicionando el lugar.”

Uno de los puntos que destacó fue el compromiso de los colaboradores: “Tenemos gente como los colaboradores ad honorem que van todos los días de la semana y están siempre haciendo todo de corazón. Se armó un grupo espectacular de gente”.

Destacando el compromiso social que asumen los clubes en la sociedad, Juan Ligo concluyó con los fundamentos del proyecto: “El club es la segunda casa de los pibes y las pibas. Es el primer lugar donde poder contenerlos, formarlos y que no anden a la deriva. Yo apuesto a eso y tenemos muchísimas ganas de hacerlo, que es lo más importante”.

(*) Reviví la entrevista en: https://www.youtube.com/watch?v=_3UdXUP7wqI&t=27s

(*) En dicho programa, emitido el 6 de febrero, por FM Crisol 93,2, también fue entrevistado el concejal (MC) y referente político de San Miguel Juan José Castro.

Por: Prof. Alejo Dardo

Editor: Claudio Omar Antunovich

