Leonardo Nardini: “Hay que defender el bolsillo de la gente” 

El jefe comunal de Malvinas Argentinas recibió la visita de Paula Español, secretaria de Comercio Interior de la Nación. Juntos, estuvieron fiscalizando el cumplimiento de los programas “Precios Máximos” y “Precios Cuidados”.

El Municipio de Malvinas Argentinas trabaja en la fiscalización del debido cumplimiento de los programas “Precios Cuidados” y “Precios Máximos” en los supermercados e hipermercados de la comuna, con el objetivo de garantizar los derechos de los consumidores. Y este jueves, el intendente Leo Nardini, junto a la secretaria de Comercio Interior de la Nación, Paula Español, encabezaron un operativo en el territorio.

“Hay que seguir insistiendo con la campaña de ‘Precios Cuidados’ y de ‘Precios Máximos’ que venimos desarrollando desde el comienzo de la pandemia, que es muy importante porque hay que defender el bolsillo de la gente y el poder de compra, porque no es solamente un tema de precios, sino que es lo que le llega a cada una de las familias en la mesa de todos los días”, señaló Nardini, acompañado por la subsecretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, Dra. Sabrina Sienra, quien se encuentra a cargo de la coordinación de los equipos de Fiscalización del Estado municipal.

El jefe comunal indicó que “hay que estar más presente que nunca” porque “cuando hay errores de algunos comercios, algún tipo de avivada o que se mira para otro lado, tratar de corregir eso para que la gente pueda acceder al producto, obviamente estipulado dentro de los programas”. “Desde el Gobierno del presidente Alberto Fernández y de la tarea que hace Paula desde la Secretaría de Comercio, que se está haciendo en todo el país, se trabaja para que la gente pueda acceder a lo que es la canasta básica, que es muy importante”, completó Nardini.

Por su parte, Paula Español, se refirió sobre la importancia del contacto directo con los comerciantes y trabajar de primera mano en los operativos: “Para nosotros es clave, no hay trabajo que no podamos llevar adelante si no lo hacemos junto con aquellos que están en el territorio, con las intendentas e intendentes. Nosotros venimos a ratificar el trabajo que estamos haciendo desde el inicio en materia de fiscalización y control de precios”.

“Hay que destacar que desde el Poder Ejecutivo Nacional las políticas llegan a los territorios a través de los intendentes y la labor que llevan adelante los municipios, que son aquellos que se lo ponen realmente al hombro como en el caso de Leo (Nardini), que es seguir trabajando y cuidando el bolsillo a través del programa de precios y de carnes. Es garantizarles la comida a los argentinos”, culminó la secretaria de Comercio Interior.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Telegram

Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...