San Fernando ayuda a registrarse para vacunarse contra el Covid-19 en distintos puntos de la ciudad

El Municipio alienta y colabora con la inscripción de vecinos de más de 60 años y aquellos con enfermedades preexistentes entre 18 y 59 años para ser vacunados contra el coronavirus, según la prioridad del plan de los Gobiernos Nacional y Provincial. Los interesados deben registrarse en la página web www.vacunatepba.gba.gob.ar o se pueden acercar a espacios públicos concurridos y dependencias municipales. La vacuna es gratuita y se considera la mejor herramienta para superar la pandemia.

El Municipio de San Fernando acompaña a la Provincia de Buenos Aires para registrar a los vecinos y vecinas mayores de 60 años y todos aquellos incluidos en grupos de riesgo, entre 18 y 59 años, con prioridad en la siguiente etapa del plan de vacunación contra el Covid-19. En distintos lugares muy concurridos de la ciudad, concejales y trabajadores municipales asesoran e inscriben. La vacuna es gratuita, y es la mejor herramienta para superar la pandemia entre todos.

El Secretario de Salud Pública, Marcelo Campos, explicó el objetivo de la campaña: “El Intendente Juan Andreotti nos encomendó la tarea de trabajar con la ciudadanía en puntos fijos en la ciudad y en distintos barrios caminando con los promotores para informar cómo es el sistema de vacunación y ayudar en la inscripción. Los vecinos se pueden registrar en la página web www.vacunatepba.gba.gob.ar o contar con el asesoramiento del Municipio”.

En ese sentido, el funcionario remarcó: “No nos tenemos que quedar con la inmunización de la vacuna, que es muy importante, pero no dejemos de lado los cuidados personales como el uso del tapabocas, higienizarse regularmente las manos, el distanciamiento y ventilar los ambientes. Hoy la responsabilidad ya es de cada uno, así que tenemos que seguir cuidándonos”.

Varios vecinos que se registraron opinaron sobre la importancia de vacunarse. Por ejemplo, María, de Virreyes, comentó: “Estaba haciendo las compras y vi que inscribían para la vacuna, así que aproveché. Me parece bien que estén lanzando esta campaña, es necesaria para inmunizarnos y poder estar más tranquilos”.

Por su parte, Sebastián añadió: “Lo veo buenísimo, me asesoraron y ya me anoté. Yo soy grupo de riesgo y pienso que vacunarse es algo fundamental”. En tanto, Elsa opinó: “No sé usar internet y me ayudaron a inscribirme. Estoy muy agradecida al Intendente por estas acciones que facilitan la vida”.

Por último, Edgardo agregó: “Felicito al Municipio por la campaña, es muy importante que esta información sea accesible. Tenemos que seguir cuidándonos, la vacuna es una herramienta para salir de esta pandemia”.

Con la aprobación por parte de la ANMAT de la vacuna “Sputnik V” y la etapa de vacunación del personal de salud lo suficientemente avanzada, ahora la prioridad para ser vacunados la tendrán los mayores de 60 años y todos los vecinos mayores de 18 con enfermedades preexistentes como:

– Enfermedad Pulmonar Crónica,

– Diabetes,

– Enfermedad Cardiovascular,

– Obesidad,

– Enfermedad Renal Crónica.

Los interesados en registrarse para recibir la vacuna se pueden acercar a los siguientes puntos:

ESPACIOS PÚBLICOS: de lunes a sábados, 9 a 13hs y de 17 a 20hs.

– Plaza Mitre, en Madero y Constitución.

– Costanera Municipal, en Del Arca y el río.

– Av. Avellaneda y Av. Sobremonte.

– Av. Avellaneda y Arnoldi.

– Av. Avellaneda y Acceso Norte.

– Av. Avellaneda y Ruta 202.

– Av. Perón y Santamarina, Victoria.

– Ruta 202 y Arnoldi

– Sábados y domingos en el Parque Náutico, Alte. Martin y el río, de 9 a 19hs.

DEPENDENCIAS MUNICIPALES: de lunes a viernes, de 8 a 16hs.

– Atención al Vecino, Madero 1218, Municipalidad.

– Secretaría de Economía, Constitución 1046.

– Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Brandsen 675

– Polideportivo N°4, Madero y Av. Sobremonte.

– Centro de Tránsito y Gestión, colectora Juan C. Reguera 1447.

– Oficinas del Cementerio Municipal, Av. Sobremonte y Carlos Casares.

También pueden realizar el registro de forma personal a través de la página web www.vacunatepba.gba.gob.ar o por la app de celular “VacunatePBA”. Los vecinos deben indicar que tienen decidido vacunarse y luego completar un formulario con sus datos personales. Tras enviarlo, oportunamente les será comunicado un turno vía correo electrónico (es importante verificar con regularidad la casilla de e-mail, incluyendo los “correos no deseados” o “spam”), vía notificación de la app o por llamada telefónica.

(*) Más Información y sistema de registro en www.vacunatepba.gba.gob.ar

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Telegram

Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...