Para disfrutar con cuidados, se realiza un operativo de prevención en la Costanera de San Fernando

Agentes de Protección Ciudadana controlan la temperatura, colocan alcohol en gel y solicitan a los vecinos usar barbijos y mantener el distanciamiento entre grupos; también el patrullaje de la zona fue reforzado y el horario de apertura del espacio público es de 8 a 21 horas todos los días. “Queremos que la gente disfrute la Costanera Municipal y todos los espacios que generamos, con responsabilidad, cuidando el protocolo para cuidar al otro”, explicó el Presidente del HCD, Santiago Aparicio.

Los vecinos pueden disfrutar seguros todos los días uno de los espacios públicos más hermosos de San Fernando; el Municipio dispuso en el ingreso de la renovada Costanera, mediante personal de Protección Ciudadana, un operativo preventivo de contagios de coronavirus con toma de temperatura, aplicación de alcohol en gel y el recordatorio de uso de barbijo y distanciamiento entre personas.

El Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, recorrió la zona y dijo: “Queremos que la gente disfrute de la Costanera Municipal y los espacios que generamos durante todo este tiempo: las plazas, los parques que son tan lindos, pero también que los usen con responsabilidad, cuidando el protocolo, el distanciamiento, usando alcohol en gel, tratando de cuidar al otro, y por eso hacemos controles todos los días”.

“Los vecinos tienen que estar tranquilos y seguros que van a ser cuidados; tenemos personal que toma la temperatura, motos eléctricas recientemente adquiridas circulando permanentemente en todo el predio entre el Parque Náutico y la Costanera, y agentes a pie para asistir a cualquier vecino que lo necesite”, concluyó Aparicio, acompañado por el Secretario de Protección Ciudadana, Néstor Pisetta.

En cuanto a los vecinos que disfrutan el día al aire libre, coinciden en la necesidad de sostener las medidas de prevención. Por ejemplo, Oscar, que descansaba junto a su familia, comentó: “Nos encanta la Costanera, está mejor que antes; y felicito al Intendente. Nosotros no vamos a ningún lado si no hay protocolo correspondiente; no salimos si no lo respetan. Que los vecinos se cuiden y que vengan a disfrutar de todo”.

Su esposa, Mirta, destacó por su parte: “Muchos dicen que la gente joven no cumple, pero no es así: chicos y jóvenes están cumpliendo. Las personas mayores podemos venir a disfrutar sin miedo porque estamos cuidados y se cumple el protocolo, que es lo mejor. Continuamente viene personal de vigilancia y recuerda ponerse el barbijo; lo que hacen acá es bárbaro, la pasamos relindo y nos cuidamos un montón: por eso le agradecemos al Intendente Andreotti”.

En tanto, junto a las canchas de tejo que se pueden usar en la Costanera, Lito detuvo un partido para dar su testimonio: “Venimos todos los días unos cuántos viejitos, pero nos cuidamos con alcohol en las manos después de tirar, y estamos todos con barbijo. A la entrada hacen control y nos cuidan bien”, contó. Y su compañero de juego, Arnaldo, agregó: “Tomamos todos los recaudos habidos y por haber: ni la sillita nos prestamos. Estamos muy contentos porque controlan todo, nos atienden re bien, y nadie nos molesta. Lo esencial es que nos cuidemos todos. Soy una persona grande y hay que tomar un poquito de conciencia, seriedad y compromiso entre todos. A esta batalla la ganamos seguro”.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich

