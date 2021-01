EFEMERIDES SEMANAL

Escribe: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

(*) 14 de enero…

De 1951, el General Juan D. Perón y Eva Perón presiden, en el salón de la CGT, el acto inaugural de las cuarenta escuelas sindicales.

Al hacer uso de la palabra el General Perón manifestó:

“Compañeros, la inauguración de escuelas sindicales en todo el país es una aspiración justicialista. Nosotros no queremos seguir ocultando a los argentinos esa necesidad, no queremos seguir manteniendo ese punto oscuro de la cultura de la cultura argentina.

Queremos que esa cultura sea universal e integral y para eso queremos crear las escuelas necesarias que preparen al pueblo no solamente para la cultura científica, artística y general, sino también para la cultura social y sociológica de su pueblo. En el otro aspecto, el aspecto puramente sindical de estas escuelas, es tan importante como el aspecto que acabo de considerar de la elevación cultural y social.

Una clase trabajadora organizada no vale por el número de adherentes a las organizaciones ni por el número de sus organizaciones, vale por la clase de dirigentes que tienen esas organizaciones a su frente. Siendo así, compañeros, la necesidad de contar con dirigentes capacitados y auxiliares altamente capacitados para la dirección del movimiento sindical, es una necesidad incontrovertible e indispensable para una masa organizada”.

(*) 13 de enero…

Se cumplen 80 años de la muerte de James Joyce: “He puesto tantos enigmas y acertijos que la novela mantendrá ocupados a los profesores durante siglos, discutiendo acerca de lo que quise decir. Esa es la única forma de asegurarse la inmortalidad” (Joyce en referencia a su obra “Uises”).

“More than other Irish literary icons, James Joyce continues to command such revels because his work -particularly ‘Ulysses’- is a minefield of new riches, new explosives, each time we return to it”.

“Es indiscutible que Joyce es uno de los primeros escritores de nuestro tiempo. Verbalmente, es quizá el primero. En ‘Ulises’ hay sentencias, hay párrafos, que no son inferiores a los más ilustres de Shakespeare o de Sir Thomas Browne” (Jorge Luis Borges).

“Considero que este libro es la expresión más importante que ha encontrado nuestra época; es un libro con el que todos estamos en deuda, y del que ninguno de nosotros puede escapar” (T.S. Eliot).

Así es, James Joyce rompió con todas las normas y usos del lenguaje. Su gran creación ‘Ulises’, de la que dicen que es la obra más nombrada y la menos leída de la historia de la literatura sigue siendo un desafío literario.

“Un dolor, que no era todavía el dolor del amor, le roía el corazón. Silenciosamente, ella le había acercado en un sueño después de morir, con su cuerpo consumido, en la suelta mortaja parda, oliendo a cera y palo de rosa: su aliento, inclinado sobre él, mudo y lleno de reproche, tenía un leve olor a cenizas mojadas. A través de la bocamanga deshilachada veía ese mar saludado como gran madre dulce por la bien alimentada voz de junto a él. El anillo de bahía y horizonte contenía una opaca masa verde de líquido. Junto al lecho de muerte de ella, un cuenco de porcelana blanca contenía la viscosa bilis verde que se había arrancado del podrido hígado en ataques de ruidosos vómitos gimientes”.

(*) 12 de enero…

Día del Pizzero y Pastelero.

El Día del Trabajador Pizzero y Pastelero se celebra todos los años el 12 de enero. Se trata de un día en el que se homenajea a todas aquellas personas que se dedican a la elaboración de pizzas o pasteles.

El Día del Pizzero y Pastelero surgió como reconocimiento a una profesión reciente que nació en diversos países en los que ahora se elaboran unas pizzas al estilo italiano de una gran calidad gastronómica.

El día coincide con la fecha de la Fundación del Sindicato de Argentina perteneciente a dicho gremio.

El término de pizzero hace referencia al cocinero encargado de la elaboración de las pizzas. La pizza es un plato típico de la cocina italiana cuya popularidad se ha extendido por todos los lugares del mundo.

La pizza napolitana en la única con denominación de origen propia de la Unión Europea, denominada con el nombre de Especialidad Tradicional Garantizada.

(*) 10 de enero…

De 1957, fallece la escritora Gabriela Mistral.

Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga tal su verdadero nombre.

Escritora, diplomática y pedagoga, premio Nobel de literatura en 1945, fue una de las principales figuras de la literatura latinoamericana. Escribió, entre otras obras, “Sonetos de la muerte”, “Lecturas para mujeres”, “Desolación”, “Nubes blancas”,

“Tala”, “Todas íbamos a ser reinas”…

Había nacido un 7 de abril de 1889.

