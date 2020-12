Juan Andreotti y Sergio Massa inauguraron el Túnel de la calle Martín Rodríguez ´Diego Armando Maradona´

El nuevo paso bajo nivel se realizó con fondos municipales y es el séptimo túnel en total que tiene la ciudad. Es de doble circulación y permite el paso de vehículos de emergencias como ambulancias y dotaciones de bomberos de mediano porte. La inauguración estuvo encabezada por el Intendente de San Fernando y el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. “Hoy estamos retomando esos sueños y esta obra es parte de ello. Este túnel no solo conecta a nuestros vecinos, sino que genera trabajo, movimiento y mejora sobre todo la calidad de vida de cada uno de los sanfernandinos”, sostuvo Juan Andreotti.

El Intendente de San Fernando Juan Andreotti junto al Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, inauguró el Túnel de la calle Martín Rodríguez ´Diego Armando Maradona´, una obra muy esperada por los vecinos. El nuevo túnel forma parte del Programa ‘San Fernando Sin Barreras’, y tiene como objetivo integrar el este y el oeste del distrito. La ciudad ya cuenta con el de la calle Quirno Costa, Simón de Iriondo, Chacabuco, Ayacucho (ex Ruta 202), Av. Avellaneda y Colón (Carupá).

Luego de la bendición del Padre Juan Ramón Molina, de la Parroquia ´Nuestra Señora de la Guardia´ de Victoria, se procedió al tradicional corte de cinta y al descubrimiento de la placa fundacional.

Al finalizar el acto, Juan Andreotti expresó: “Estamos inaugurando una obra muy importante para el distrito, es el séptimo túnel que tiene la ciudad, se realizó con fondos municipales. Una obra muy importante de integración que equipara desigualdades que puede haber en uno y otro lado de los barrios. Estuvo demorada por la pandemia, donde tuvimos que cambiar algunos objetivos como cuidar a nuestros vecinos. Hoy estamos volviendo a retomar esos sueños y esta obra es parte de ello. Este túnel no solo conecta a nuestros vecinos, sino que genera trabajo, movimiento y mejora sobre todo la calidad de vida de cada habitante. Así que estamos comenzando una serie de trabajos muy importantes desde el Gobierno Municipal y otros financiados por el Gobierno Nacional”.

Acerca de las próximas obras para el distrito, el Jefe Comunal adelantó: “Gracias al Ministerio de Transporte de Nación y a Mario Meoni, tenemos cinco obras planificadas en tierras que eran ferroviarias y se cedieron al Municipio. Entre ellas se incluye una plaza en el barrio Crisol, un paseo aeróbico en la calle Arias y otro en la calle Mansilla, también un paseo en el barrio Fate sobre la calle Malvinas Argentinas y alrededor de la Estación del Tren de la Costa. Son cinco obras muy importantes y más en este contexto que hemos entendido que el espacio público es fundamental. Vivimos con una densidad poblacional muy grande en Buenos Aires y tenemos que cuidar el patio de todos que es nuestro espacio público”.

Por su parte, el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, manifestó: “Da gusto visitar San Fernando y ver el trabajo que hizo Luis y que hace Juan, y mucho tiene que ver con el esfuerzo de los vecinos. No nos olvidemos que obras como estas se realizan porque los vecinos pagan las tasas, porque el Municipio invierte la plata de los vecinos no en ñoquis sino en obras. Y eso se nota en la calle, servicios, alumbrado, plazas, pavimento, polideportivos, en el Hospital Municipal y en cada una de las obras que a lo largo y a lo ancho del distrito podemos ver, basta con visitar la Costanera. Me llena de orgullo y de placer ver cómo mes a mes San Fernando planifica y ejecuta obras”.

El nuevo paso bajo nivel conecta el centro de Victoria con el barrio Crisol, posee doble circulación con acceso desde las calles Martín Rodríguez, Brandsen y Mansilla. Tiene una altura de 3,25 mts, lo que permite el paso de vehículos de emergencias como ambulancias y dotaciones de bomberos de mediano porte. Además, posee cámaras de seguridad, iluminación led, jardines verticales y 3 imponentes murales que recuerdan al máximo ídolo popular de la Argentina. Dichos murales fueron creados por los artistas Sebastián Cener, Rodrigo Ojeda, Sebastián Nóbrega, Juliá Aloise y Gladys Vidal.

La obra además permitió continuar con el embellecimiento de la zona como se viene llevando adelante en todo el casco histórico de San Fernando. Se realizó la pavimentación de cuadras en los alrededores, se forestó y se instalaron cámaras de seguridad, moderna iluminación LED y se renovó las veredas.

Los vecinos de la zona presentes en la inauguración también opinaron sobre el nuevo paso bajo nivel. Por ejemplo, Luis comentó: “Cada obra nueva que van haciendo es un incremento en su calidad, este túnel es muy útil para los vecinos y está muy lindo”. En tanto, Marta señaló: “El túnel quedó bien, mejoró la zona y se necesitaba mucho porque la barrera era muy complicada. Me sorprende la zona completamente iluminada y segura, muy agradecida al Intendente Juan Andreotti”.

Participaron de la inauguración el Presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci; el Presidente del Honorable Concejo Deliberante de San Fernando, Santiago Aparicio; el Diputado Provincial, Matías Molle; Concejales; Funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal; el Presidente del Consejo Escolar, Matías Del Federico, acompañado por Consejeros Escolares; Bomberos Voluntarios de San Fernando; Centro de Ex Combatientes de San Fernando; Policía de la Provincia de Buenos Aires; trabajadores municipales y de ferrocarriles; vecinas y vecinos.

Editor: Claudio Omar Antunovich

