La Maratón Navideña llegó a la ciudad de Grand Bourg

Con la presencia del intendente municipal Leo Nardini, la apertura fue en Peralta Ramos y Chacabuco y el cierre en el CRIM ubicado en Chacabuco y Luis Vernet. Hubo desfile artístico, acróbatas y show aéreo.

Este domingo se realizó la segunda noche de Maratón Navideña en Malvinas Argentinas y fue el turno de la ciudad de Grand Bourg. Con la presencia del Intendente Leonardo Nardini, el brillo y el color comenzaron en Peralta Ramos y Chacabuco, hasta llegar al CRIM (Centro De Recreacion Infantil Municipal) ubicado en Chacabuco y Luis Vernet. Hoy el escenario para la “maratón navideña” será la ciudad de Ing. Pablo Nogués, desde Plaza Cabo Sosa (Pozo de Vargas y O’brien) hasta Plaza Domingo Miguel Azar (ex Maure, en Valparaíso y Maure).

El jefe comunal dijo: “Que lindo estar en mi querida ciudad de Grand Bourg, el lugar donde crecí, donde me formé y que siempre llevo en el corazón. Muy contento de que podamos festejar la Navidad, no como lo hacíamos siempre con un evento central porque la pandemia no lo permitió. Pero decidimos hacer uno por localidad para que los chicos sean felices, puedan ver a Papá Noel y lo puedan disfrutar con su familia”.

Los vecinos salieron al encuentro del desfile artístico para, al final, disfrutar de un show acrobático y aéreo, como sucedió el primer día en Tierras Altas y Tortuguitas.

“Eternamente gracias por habernos acompañado, espero que lo hayan disfrutado porque humildemente es el trabajo de un montón de gente. Que en esta Navidad nos sigamos cuidando, que nos juntemos con la familia, pero sigamos con el protocolo, con el tapa boca, la distancia y con los recaudos necesarios porque esto todavía no terminó. Muy feliz Navidad y un excelente Año Nuevo para todos y Dios bendiga a ustedes y a su familia”, finalizó Nardini.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich

