Noticias de la Zona Norte bonaerense, aquí:

Resumen de noticias de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz

TIGRE

(*) “Los cuatro fantásticos del humor” se presentan este fin de semana en el ciclo de shows virtuales de Tigre

Este sábado 5 de diciembre, desde las 22 hs, se presentan en el Teatro Municipal Pepe Soriano “Los cuatro fantásticos del humor”, en el marco del ciclo de espectáculos virtuales que impulsa el Municipio. El mismo, se transmitirá vía streaming desde la página de Facebook de la Subsecretaría de Cultura.

El elenco compuesto por Diego Pérez, Jorge “Carna” Crivelli, Alacrán y Alfredo Silva ofrecerá un repertorio humorístico para el disfrute de la comunidad desde sus hogares y de forma totalmente gratuita.

La iniciativa del Municipio surgió como una propuesta de entretenimiento virtual para los vecinos que, a su vez, brinda un espacio de desarrollo a artistas locales en contexto de pandemia. Hasta el momento, participaron del ciclo: Andrés Calamaro, Grupo Bermejo, Alfredo Seoane, Los Faranduleros y Les Copleres, entre otros.

Para más información, ingresar a las redes de Cultura: en Facebook @Tigre.Cultura; o en Instagram @Cultura.Tigre.

(*) El Día de la Virgen 2020 se celebrará de forma virtual

En un año especial marcado por la pandemia de COVID-19, Tigre los invita a seguir desde sus hogares la celebración virtual por el Día de la Virgen 2020, en su 71° aniversario. Será el próximo martes 8 de diciembre, desde las 18hs, con transmisión en vivo a través de las cuentas oficiales del Municipio: Facebook www.facebook.com/tigremunicipio e Instagram, TigreMunicipio.

Vía streaming, la familia podrá disfrutar el recorrido de la Virgen María -patrona de la ciudad- en la autobomba de los bomberos de Tigre desde la Parroquia Inmaculada Concepción hasta el Museo de Arte Tigre (MAT), donde se realizará la Santa Misa, cerrada al público. Luego, se dará la tradicional procesión náutica por las aguas del Río Luján, que culminará en el muelle de Prefectura Naval Argentina.

(*) La comunidad de Tigre continúa colaborando con la campaña de donación de sangre

En la Sociedad de Fomento de Villa La Ñata, decenas de vecinos y vecinas participaron de una nueva jornada solidaria de donación de sangre organizada por el Municipio de Tigre y la Fundación Hematológica Sarmiento (FUHESA). La concejala Gisela Zamora destacó el compromiso de la comunidad.

“Realmente es admirable apreciar la voluntad y la responsabilidad de vecinos y vecinas en cada parte de nuestro Tigre. Junto a FUHESA y entidades intermedias involucradas, el Municipio viene desarrollando esta iniciativa en todo el distrito y, por supuesto, seguiremos con esa política que beneficia a quienes más lo necesitan”, indicó Zamora.

Como en cada encuentro, los donantes pudieron asesorarse con agentes de las áreas locales de Desarrollo Social, Género e Infancia sobre las diversas acciones implementadas por la comuna en función a la lucha contra la violencia de violencia hacia la mujer, niños y niñas.

La actividad está dirigida a personas mayores de 16 años que superen el peso de 50kg. La extracción es sencilla, no requiere ayuno previo y no tiene ningún tipo de riesgo o dolor para el paciente. Una sola unidad -de 450 ml- tiene la capacidad de salvar hasta 3 vidas. Las personas que gozan de buena salud son las que pueden sostener el sistema de donación.

MALVINAS ARGENTINAS

(*) Leonardo Nardini recorrió el distrito junto a Agustín Simone, Ministro de Infraestructura de la Provincia

El intendente de Malvinas Argentinas Leonardo Nardini, recibió al ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Lic. Agustín Pablo Simone. En primera instancia mantuvieron una reunión en el Palacio Municipal, y luego salieron a visitar obras en las que trabajan en conjunto.

“El gobernador Kicillof siempre nos pide que desarrollemos proyectos que tengan que ver con el bien común, con conectar a nuestra gente, con dignificar a través de la obra pública. Tuvimos una charla de trabajo para planificar lo que viene en los próximos tres años, en un plan integral”, dijo Nardini.

Ambos funcionarios visitaron la obra que se realiza en calle Yatasto (intersección con Lugones), la cual beneficia a las ciudades de Ing. Pablo Nogués y Grand Bourg, donde se trabaja en pavimentación e hidráulica. Luego visitaron la obra del nuevo pavimento que se realiza en Fragata Heroína y Colectora Panamericana, en el Área de Promoción El Triángulo.

“Hicimos muchas cosas en nuestra primera gestión. Fue muy difícil porque al no haber sintonía con el espacio político de turno, las cosas parecían complejas. Hoy podemos tener un dialogo más fluido y pensar en el bien colectivo. Trabajamos en conjunto, empujando desde abajo para arriba, para fortalecer a un gobierno que tiene la voluntad de hacer por la gente”, agregó el jefe comunal.

Por su parte, el ministro Simone, afirmó: “Mucha satisfacción ver obras de este estilo, obras inclusivas, que son un derecho para los vecinos, tratando de recuperar lo que no se hizo los últimos años. Distritos como Malvinas fueron discriminados, no tuvieron los mismos fondos que tuvieron otros distritos y los intendentes, como el caso de Leo, tuvieron que cargarse las obras sobre la espalda. Hablamos con Leo para trabajar en cloacas, agua, hidráulicas, obras viales, viviendas, toda la agenda que tenemos en Malvinas, pensando un 2021 que esperemos sea bueno para todos”.

(*) Nardini visitó la casa de vecinas que forman parte del Programa “Huertas Malvinenses”

El intendente de Malvinas Argentinas Leonardo Nardini, visitó las viviendas particulares de dos vecinas de la ciudad de Villa de Mayo. Mariela y Nora forman parte del Programa “Huertas Malvinenses” y tienen sus propias huertas en casa.

El jefe comunal comentó: “Estoy muy agradecido porque nos han abierto hoy las puertas. Este programa tiene muchos beneficios: todo es natural, no tiene agroquímicos y el ahorro en el bolsillo es significativo. El objetivo es sembrar conciencia y fomentar la alimentación natural y saludable que es muy importante”.

Por su parte, la concejal Sol Jimenez Coronel explicó: “Muchas personas empezaron a hacer su propia huerta impulsadas por la pandemia. Pero el programa ‘Huertas Malvinenses’ funciona desde el año 2018. En pandemia se fue reversionando y nos contactamos nuevamente con los huerteros de antes y los nuevos que querían formar parte. Proveemos de semillas, de plantines, de asesoramiento, para que todos puedan lograr su propia huerta”.

Mariela, contó cómo se enteró de la iniciativa: “Vi por internet que estaban dando las semillas, llamé, me las trajeron y empecé a sumar a la quinta que ya tenía. Es lindo porque todos comemos de la huerta que llevamos adelante nosotros. Estamos re contentos”.

A lo que Nora, otra de las huerteras que forma parte del programa, agregó: “Fue una gran bendición poder hacer esta huerta en mi casa y tener algo sano y productivo. Estoy muy contenta. Recomiendo que todos los que tengan una semillita puedan organizarse y hacerlo. Ayuda en tiempos difíciles”.

(*) Leonardo Nardini y familias plantaron árboles en Tierras Altas

El intendente de Malvinas Argentinas Leonardo Nardini, plantó nuevas especies arbóreas sobre la calle Uruguay de la localidad de Tierras Altas.

El jefe comunal explicó que “se sigue con el Programa de Arbolado Público Municipal que lanzamos hace muy poquito. El de la calle Uruguay es un corredor muy importante que conecta la estación con el centro de Tierras Altas y con Cura Brochero. Lo bueno es la energía de la gente que se va sumando a esta iniciativa tan beneficiosa a nivel ecológico y visual, entre otras cosas”.

Hasta el momento, el intendente visitó tres localidades para presentar este Plan: Los Polvorines, Villa de Mayo y ahora Tierras Altas. Pero se plantarán diferentes especies en todo el Municipio de Malvinas Argentinas.

“Adherimos, por una iniciativa de nuestro bloque a través de la concejal Sol Jimenez, al proyecto para plantar un millón de árboles en toda la Argentina. Nosotros aportamos nuestro granito de arena y empezamos con 4.000 de diferentes especies en nuestro Municipio”, comentó Nardini, haciendo referencia a cómo empezó esta iniciativa.

SAN ISIDRO

(*) El Interbloque de ConVocación Cívica se opuso al aumento de tasas

“Apoyado por la Cámpora pero con el vecinalismo en contra, el possismo en el Concejo Deliberante de San Isidro logró aprobarle al Intendente un aumento mínimo de 31,5% de ABL por encima de la inflación en 2021. El bloque vecinalista de ConVocación en pleno se opuso al aumento plasmado en las ordenanzas Fiscal e Impositiva, que se trataron en la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes el día de hoy”, asegura un comunicado del bloque ConVocación San Isidro

“Propusimos y luchamos por una propuesta alternativa para que los aumentos no superen a la inflación del año, y nos plantamos junto a los vecinos en contra de un impuestazo injusto,” dijo el Concejal vecinalista Manuel Abella. “Creemos que el municipio más rico de la Argentina está en condiciones de ser más eficiente, y cuidar el bolsillo de sus vecinos y comerciantes”, concluyó.

(*) Cierre preventivo el Concejo Deliberante

El presidente del Concejo Deliberante de San Isidro, el Dr. Andrés Rolón, ha sido diagnosticado con Covid-19 positivo. En el día de ayer, luego de presentar síntomas leves, se realizó el hisopado en el sistema de salud municipal y, desde entonces, se encuentra aislado, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios correspondientes.

Por este motivo, el HCD de San Isidro permanecerá cerrado, para realizar una sanitización integral de nuestras instalaciones y el seguimiento de salud correspondiente a los integrantes de esta casa, debido a las actividades legislativas llevadas adelante en estos últimos días.

(*) ConVocación Cívica exige prórroga para el tratamiento de la Rendición de Cuentas municipal

“En horas de la noche del 3 de diciembre de 2020, los concejales que integramos el Concejo Deliberante de San Isidro fuimos notificados del resultado positivo al test de COVID-19 del Presidente del cuerpo legislativo, Andrés Rolón. Los protocolos de bioseguridad que sigue el Concejo Deliberante obligan al cierre preventivo del recinto y del edificio sede del cuerpo legislativo. Sin embargo, no deja de preocuparnos el tratamiento de la Rendición de Cuentas 2019, y que estaba prevista para ser tratada el 4 de diciembre en Sesión Extraordinaria del Concejo. Ante esta situación, el interbloque de ConVocación Cívica exige una prórroga para tratar la Rendición de Cuentas (…)”, destaca un comunicado emitido por ese bloque de ediles.

“Exigimos que se fije a la brevedad, y antes de que finalice el año 2020, una nueva fecha para el tratamiento de la Rendición de Cuentas 2019. No vamos a aceptar una aprobación tácita, mucho menos de cara a la aguda crisis que se avizora para el 2021. Existen mecanismos de sobra en las normativas que rigen nuestra actividad para abordar la contingencia de que la salud del Presidente del cuerpo se vea comprometida. Hay en San Isidro otros espacios adecuados para llevar adelante las sesiones necesarias y hacer el trabajo para el que los vecinos de San Isidro nos eligieron”, concluye el comunicado.

(*) Vuelven las visitas guiadas en San Isidro

Después de nueve meses de suspensión debido a la pandemia, vuelven a San Isidro las visitas guiadas a los sitios históricos del distrito.

Los paseos serán gratuitos, a pie y al aire libre con un máximo de doce personas que, respetando un protocolo sanitario, podrán descubrir los lugares más emblemáticos del distrito y conocer en detalle su historia.

Cada recorrido será publicado semanalmente en las redes sociales del Centro de Guías de San Isidro y la inscripción deberá hacerse con anticipación llamando al 113-465-2178 o enviando un mail a: [email protected]

El protocolo sanitario establece: Completar una declaración jurada al momento del encuentro para preservar la salud de todos (se deberá concurrir con birome propia). Mantener el distanciamiento social. Uso de tapabocas obligatorio. Concurrir con kit sanitizante.

Próxima visita guiada, domingo 6/12, a las 17 hs: Casco Histórico (clásico) “Sitio fundacional de un pueblo…”.

(*) Habilitan salones de eventos

El Municipio de San Isidro habilitó los encuentros sociales y empresariales o fiestas infantiles para los salones de eventos que posean ventilación natural cruzada.

Podrán funcionar de domingos a jueves, de 10 a 2 hs, y viernes y sábados de 10 a 3, avisando previamente día y horario del evento.

Además tendrán que respetar un estricto protocolo sanitario que entre sus principales medidas establece: La capacidad máxima del salón será de 120 personas en lugares cerrados con ventilación natural cruzada y de 140 en espacios al aire libre. Capacidad máxima por mesa de no más de ocho personas. Sólo se permitirá un máximo de tres eventos por día, debiendo existir un intervalo de dos horas entre cada uno para desinfección. En todo momento se deberá garantizar el cumplimiento de las normas de higiene como lavado de manos, limpieza y desinfección de superficies, distanciamiento de dos metros entre personas, ventilación natural, uso de tapabocas. La totalidad del personal a desempeñarse en el evento deberá encontrarse bajo relación de dependencia con el salón, no estando permitido la contratación eventual y ocasional. Toda persona ingresante deberá completar una declaración jurada informando que no posee síntomas de COVID-19 ni tuvo contacto estrecho con un caso confirmado los últimos 14 días.

(*) Habilitan las piletas al aire libre

El Municipio de San Isidro habilitó la práctica de natación en piletas al aire libre.

Los establecimientos habilitados como natatorios, que posean piscinas al aire libre, podrán retomar sus actividades bajo un estricto protocolo sanitario que tiene como objetivo minimizar los efectos derivados de la pandemia y garantizar las medidas de seguridad acordes a esta vuelta a una “nueva normalidad”.

Podrán funcionar de lunes a sábados, de 7 a 22 hs, y domingos y feriados, de 9 a 18, con una persona cada 25 metros cuadrados.

Entre sus principales medidas el protocolo sanitario establece: Mantener la temperatura ambiente del agua, sin ser calefaccionada. La atención será con sistema de turnos exclusivamente. Mantener distanciamiento social dentro y fuera de la pileta. Evitar aglomeración en el ingreso y egreso al establecimiento. No se podrán usar los vestuarios más que para cambiarse la malla mojada, quedando prohibido el uso de duchas.

(*) Entregan tablets a centros de jubilados

Con el objetivo de que cada vez más adultos mayores puedan acceder a las nuevas tecnologías y aplicarlas en su vida cotidiana, el Municipio de San Isidro entregó más de 80 tablets a representantes de los centros de jubilados en el predio de Puerto Libre.

Desde hace varios años San Isidro lleva adelante un programa de alfabetización digital para los adultos mayores, que otorga tablets y computadoras, y a su vez, también permite que los jubilados puedan aprender a utilizar diferentes dispositivos.

“Ya habíamos entregado cerca de 2 mil tablets a los abuelos y ahora decidimos otorgar estos dispositivos a los centros de jubilados del distrito. Buscamos acercarlos a las nuevas tecnologías y así disminuir la brecha digital que hay entre generaciones, estimular su desarrollo personal y aumentar su autoestima”, explicó Antonio de Pascua, director de la Tercera Edad del Municipio.

Además destacó que durante la cuarentena, los adultos mayores pudieron realizar diversas actividades y mantener los vínculos con sus familiares aunque sea a través de una pantalla.

San Isidro tiene más de 80 centros de jubilados en todas las localidades del distrito, que concentran sus actividades en el Centro Recreativo para la Tercer Edad “Puerto Libre”, donde todos los días concurren adultos mayores para realizar actividades recreativas, deportivas y culturales. Ubicado en Sebastián Elcano 2340 (Martínez), es un predio de cinco hectáreas a orillas del río de la Plata con una pileta diseñada para adultos, comedores, quinchos y espacio verde.

VICENTE LOPEZ

(*) Vuelven al Paseo de la Costa las Postas Saludables

Se realizarán los sábados 5, 12 y 19 de diciembre de 15 a 18 hs en Roca y el río.

Allí se realizará vacunación de calendario a niños y niñas en edad escolar (5, 6 y 11 años), control de peso y talla y toma de tensión arterial y glucemia.

Además, se brindará consejería en hábitos saludables, recomendaciones para que los vecinos sepan cómo cuidarse frente al COVID-19 y consejos para prevenir el Dengue – Zika y Chicungunya.

Para recibir más información sobre acciones en materia de salud: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh6PtR-OzQhW56RZnjYNh24P_-rQcI5iBOLA0gmv-fGn4nGw/viewform

(*) Informática, el Municipio invita a cursar la Formación en Sistemas informáticos

La carrera se cursará de lunes a viernes (de 18 a 23 hs), y tiene una duración de 3 años. El primer ciclo, de 2 años, otorga la tecnicatura Superior en Programación. Al finalizar el segundo ciclo, de 1 año, el estudiante obtiene el título de Técnico Superior en Sistemas Informáticos.

Con este título el estudiante podrá participar en actividades relacionadas con el análisis, diseño e implementación de sistemas en equipamientos informáticos. Desarrollar y diseñar programas aplicando los distintos lenguajes de programación requeridos por el mercado laboral. Relevar, analizar, implementar, adaptar y controlar con eficiencia y habilidad técnica, la programación de los sistemas informáticos. Crear, programar y mantener sistemas y redes de computadoras. Y también participar en la evaluación e instalación de sistemas operativos y redes informáticas.

Para visualizar el plan de estudios los interesados deben acceder al LINK.

(*) Continúan los operativos de desinfección en barrios y vía pública

Se realizan diariamente en las principales arterias y en las localidades de Vicente López desde el comienzo de la cuarentena. Luego de la última etapa de reapertura de locales, se intensificó la actividad en las zonas comerciales.

El equipo municipal de Higiene Urbana realiza todas las semanas operativos de desinfección de vía pública, enfocándose en los principales puntos de tránsito de personas.

La operación consiste en la limpieza de los espacios con una mochila sanitizante que contiene hipoclorito de sodio desinfectan los espacios para lograr tener un mayor alcance en áreas más complejas.

Actualmente Vicente López cuenta con 4 equipos de desinfección: 3 de ellos realizan el recorrido diurno, ocupándose de la desinfección de los centros comerciales, del Metrobús, estaciones de tren, terminales, paradas de colectivos, y veredas. El cuarto, dependiente de Transportes Olivos, realiza el recorrido nocturno, que abarca toda la parte de infraestructura de Salud a lo largo del municipio.

(*) Sigue la limpieza de sumideros en Vicente López

El municipio realiza la limpieza de sumideros con el objetivo de evitar anegamientos en las calles, y acumulación de agua en puntos específicos. En esta oportunidad, se realizó en Hipólito Yrigoyen, esquina Madero, Vicente López.

En situaciones de alerta meteorológicas, se activan los protocolos de recolección de residuos y limpieza de sumideros. En posibles casos de obstrucciones, se le da aviso al área de Tránsito, quienes recorren el partido por cualquier situación de riesgo.

Asimismo, recientemente Vicente López incorporó un camión desobstructor, el cual entre sus principales características tiene un sistema de succión, con mayor caudal de aire, un equipo silenciador, que minimiza el ruido durante los trabajos, un tanque de desechos sólidos y un control inalámbrico con 15 funciones para un manejo remoto.

Para realizar el trabajo se sitúa el camión en una esquina con una cámara con ingreso al sumidero y se dispone la manguera del camión para aspirar.

La comuna realiza este trabajo constantemente en cada barrio, con protocolos de prevención y supervisando los puntos críticos de acumulación de agua.

JOSE C. PAZ

(*) Trabajos de asfalto flexible en la colectora de la ex Ruta 197, y otras arterias

La Secretaría de Obras y Servicios está realizando el trabajo de asfaltado flexible en la arteria aliviadora de la Ruta 24 (ex Ruta 197).

“Los trabajos se realizan bajo estrictos protocolos sanitarios durante la pandemia”, aseguran desde el municipio.

A su vez, estos últimos días se comenzó con los trabajos de pavimento asfáltico en la calle Presidente Sarmiento y Rudecindo Alvarado.

(*) Campaña de prevención del dengue

Se comenzó con la campaña anual de prevención contra el Dengue, Zika y Chikungunya, la misma es realizada por la Secretaria de Obras y se trata de fumigaciones masiva en los principales puntos verdes del distrito.

“Se les recuerda a los vecinos desmalezar y mantener limpios sus jardines junto a no dejar reservorios de agua al aire libre”, sostienen desde el municipio.

(*) La UNPAZ abre inscripción a cursos intensivos de idiomas

El Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ) abrió la inscripción a sus cursos intensivos virtuales para el verano 2021. Los cursos son arancelados y puede inscribirse cualquier persona con o sin conocimientos previos.

Entre las propuestas disponibles, se puede optar por cursos de Inglés, Francés, Portugués y Lengua de Señas Argentina. La cursada se desarrollará los días miércoles, jueves y viernes (turnos mañana, tarde y noche) a partir de la semana del 3 de febrero y finalizará el 4 de marzo.

Debido a la situación de pandemia y al distanciamiento social, preventivo y obligatorio que rige por el contexto actual, los cursos se dictarán de forma virtual, por lo que se deberá contar con conexión a internet y una computadora o celular para participar de las clases. Los encuentros serán tres veces por semana, y se trabajará desde una plataforma externa y el campus virtual de la UNPAZ.

El trámite de inscripción se realiza exclusivamente de manera virtual. Para ello, quienes se inscriban por primera vez y no tengan conocimientos previos deberán inscribirse directamente al nivel 1 del idioma a cursar. Quienes cuenten con conocimientos previos podrán realizar una entrevista para evaluar el nivel correspondiente.

Por consultas escribir a [email protected]

SAN FERNANDO

(*) El Municipio continúa con la parquización de las avenidas y centros comerciales

Actualmente los trabajos se realizan en la Av. Perón y forman parte de la última etapa de renovación de veredas desde Uruguay hasta Quintana. Las tareas consisten en plantación de arbustos, colocación de macetas y despeje de luminaria, en línea con la intención del Municipio de sumar vegetación para embellecer y oxigenar los espacios públicos.

El Subsecretario de Espacios Verdes, Luis Giménez, explicó: “Estamos culminando la obra de renovación de veredas de la avenida Pte. Perón, entre Uruguay y Quintana, con tareas finales de parquización: hacemos las sonrisas (canteros en forma de U) en las esquinas, colocamos buxus y modernas macetas. Acompañando esta obra también realizamos tareas de despeje de luminaria, carteles indicadores y cámaras de seguridad para que todo el centro comercial quede prolijo y seguro”.

En la misma línea, el funcionario remarcó: “Estos trabajos los llevamos adelante en todos los centros comerciales del distrito como Constitución, 9 de Julio, Belgrano, Canal y Avellaneda. Es la decisión del Intendente Andreotti que estos espacios estén en las mejores condiciones para ofrecerle a los vecinos lugares públicos de calidad y mejorar las ventas de nuestros comerciantes”.

“Agradezco a los empleados municipales que estuvieron al servicio de los sanfernandinos durante toda esta pandemia y también a los vecinos porque gracias al pago de sus tasas estas obras son posibles”, concluyó Luis Giménez.

(*) También se mantienen y embellecen las plazas de la ciudad

El Municipio trabaja en la limpieza y puesta en valor de su paisaje urbano manteniendo los espacios verdes públicos. Todos los días las cuadrillas de trabajadores realizan tareas de limpieza, pintura, mantenimiento de juegos en plazas, paseos, boulevares y en las principales avenidas.

En esta ocasión, cuadrillas municipales de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos realizaron trabajos de limpieza con hidrolavado en las plazas del casco histórico.

El Subsecretario de Espacios Verdes, Luis Giménez, explicó: “Estamos trabajando en Plaza San Martín y Plaza Mitre, retomando el ritmo habitual de las actividades del área que teníamos antes de la pandemia y en este caso continuamos con la limpieza de plazas, mantenimiento y parquización”.

En este sentido, el funcionario remarcó: “Estas acciones van acompañadas de pintura de postes de luz, bancos de plazas y mantenimiento general. La gente concurre mucho más a los espacios públicos y tenerlos en buenas condiciones es fundamental. Por eso agradecemos a los empleados municipales por su esfuerzo y dedicación durante esta pandemia para que San Fernando siga estando más lindo que nunca”.

(*) Se celebró el ‘Día del Médico’ reconociendo a profesionales de salud del Municipio

La labor esencial de los trabajadores de la salud se destacó en el 2020 por un gran esfuerzo para salvar vidas y cuidar a los vecinos durante la pandemia de coronavirus; por esta razón el ‘Día del Médico’ de este año cobra un sentido muy especial y el Municipio de San Fernando reconoció a sus profesionales con un encuentro y un obsequio.

En el Hospital Municipal ‘San Cayetano’ participaron el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Santiago Aparicio; el Secretario de Salud, Marcelo Campos y la Subsecretaria de Desarrollo Social y Medio Ambiente, Eva Andreotti.

“Como todos los 3 de diciembre agasajamos a nuestros médicos y médicas en su día y fundamentalmente este año que estuvo marcado por la pandemia y ellos fueron los verdaderos héroes que pusieron el cuerpo, arriesgando su salud para atender al prójimo. Les hicimos llegar el reconocimiento del Intendente Juan Andreotti y de todo el pueblo que de alguna manera en el día de hoy está representado”, explicó Santiago Aparicio.

Los profesionales presentes también opinaron sobre el agasajo y la histórica fecha. Por ejemplo, el Coordinador Médico del Servicio de Emergencias de San Fernando, Dr. Carlos López Cantero, dijo: “Agradezco mucho que reconozcan nuestra labor durante toda esta pandemia, seguimos trabajando sin bajar los brazos. Hace años que trabajo para el Municipio y lo hago con mucho gusto, hemos estado cerca del vecino dando nuestra colaboración desde el primer día”.

En tanto, la Coordinadora de Personal Médico en Isla, Dra. Rosana Belaustegui, señaló: “Es un día importante para nosotros, sobre todo en este año particular. Ha sido un lindo momento donde nos reencontramos con compañeros que hace tiempo que no nos veíamos y recibimos un lindo presente del Municipio, estamos muy agradecidos”.

Todos los 3 de diciembre se celebra esta fecha desde 1953 dispuesta por la Confederación Panamericana de Dallas, como Día de la Medicina Americana, eligiéndose la fecha de nacimiento del científico cubano Dr. Carlos Finlay (1853-1915), quien descubrió el agente transmisor de la fiebre amarilla.

