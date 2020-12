Malvinas Argentinas celebró sus 25 años de vida institucional

Luego de la división del partido de General Sarmiento, el 1° de diciembre de 1995 se conformó el primer cuerpo legislativo del distrito, dichas autoridades fueron homenajeadas hoy en una sesión especial del HCD local. El intendente Leo Nardini participó del acto.

Este martes 1° de diciembre, Malvinas Argentinas celebró sus 25 años de autonomía luego de haberse realizado la división del Partido de General Sarmiento. Hace exactamente un cuarto de siglo, se conformaba el primer cuerpo legislativo del distrito presidido por Luis Omar Vivona, actual senador provincial.

En conmemoración a ese hecho histórico, en el recinto del HCD se realizó una sesión especial donde se homenajeó a todos los concejales de estas dos décadas y media de existencia del distrito, y también hubo lugar para reconocer a los primeros concejales y consejeros escolares de la comuna.

“Recuerdo a quienes ya no están, a todos los militantes que trabajaron por hacer ese traspaso de General Sarmiento a Malvinas. Hoy uno lo mira como normal pero en ese momento no era fácil. Recuerdo que con el esfuerzo de todos pudimos acomodarnos de a poco. No había presupuesto, no había ordenanzas. Pero más allá de todo lo dicho, es muy importante lo que pasa”, comenzó su discurso Luis Vivona.

“Leo, estás fortaleciendo primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, decía el General Perón. Malvinas Argentinas, el sentimiento, está por encima de cualquier cosa. Si bien la gestión que lleva adelante Leo es muy buena, se hace con la coparticipación que corresponde y con el esfuerzo de todos los vecinos a través de su tributo”, apuntó Vivona al referirse sobre Leo Nardini. Y agregó con vistas a futuro: “Ahora vino la juventud a transformar y acomodar todo lo que hacía falta. Se trata de fortalecer este espacio para abrirle la puerta a miles de jóvenes de todas las ideologías que piensan en un Malvinas mejor”.

Leo Nardini, intendente de Malvinas, agradeció “a todos los que están acá por haber sido parte de la historia, a todos los que han pasado, los que ya no están. Siempre digo que un pueblo sin historia está condenado a no tener futuro y es parte del legado que tenemos que mantener cada día para llevar adelante un Malvinas mejor, del que todos estamos orgullosos, por poder poner nuestro granito de arena para construir ese lugar que todos queremos. Agradezco a todos los que fueron parte estos 25 años, de todas las fuerzas políticas. Eso es fortalecer la democracia”.

Los homenajeados también dejaron sus testimonios. Jorge Nardini indicó: “Es toda una vida. Una de las cosas fundamentales que hay que tener en política es moral y eso no tiene que cambiar bajo ningún punto de vista. En el PJ, que es orgánico, había una lista de concejales y consideraba que el número uno tenía que ser el presidente del Concejo, por eso fue Luis”.

Eduardo Carro, comentó: “Lo estoy viviendo con mucha emotividad, es un orgullo que me inviten a esta sesión. Estamos muy orgullosos porque hemos trabajado mucho por este distrito, cuando veníamos de un General Sarmiento en muy mal estado, muy golpeado, y está a la vista lo que se ha logrado de una forma u otra, por parte de un dirigente u otro, pero todos hemos puesto algo para que sea lo que es hoy Malvinas Argentinas”.

Reinaldo Ferrau también tuvo la palabra: “El militante siempre recuerda cosas que fueron pasando, hemos votado muchas cosas importantes, fuimos parte de la fundación de este distrito, y es un orgullo, es lindo, es hermoso volver, me encanta, quiero mucho este parlamento que es la base de la democracia. Fuimos parte de esa historia”.

Por su parte, Mario Gualmes declaró tener “una gran alegría, una satisfacción de ser parte de este nuevo distrito, de haber venido de General Sarmiento donde me restaban dos años por cumplir y haber colaborado de una u otra manera, poco o mucho, para el crecimiento de nuestro distrito. Me llena de alegría que la clase política que gobierna actualmente haga este reconocimiento”.

“Es un orgullo estar acá. Le mando un saludo a mis compañeros de aquella época y a los actuales, porque acompañan. Estoy orgulloso de hacer política porque es la herramienta para cambiar la calidad de vida de los vecinos”, fueron las palabras de José Luis Benítez.

También participaron del homenaje familiares de los fallecidos Walter Arce, María Gervasoni, Alberto Moreira, Pedro Pérsico, Hugo Rodríguez y Ramón Álvarez.

