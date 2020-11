Resumen informativo de la Zona Norte del GBA, aquí:

Síntesis de noticias de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz

TIGRE

(*) Acuerdo con Comunidad Indígena Punta Querandí

En el Palacio Municipal, los representantes de la Comunidad Indígena Punta Querandí y el intendente de Tigre Julio Zamora, suscribieron el acuerdo anunciado en febrero pasado, cuyo objetivo principal es el reconocimiento del derecho a la propiedad comunitaria. Mediante el convenio, el Ejecutivo también se compromete a colaborar en lo referido a los talleres educativos, infraestructura, sostenimiento y proyectos productivos.

“Estamos muy contentos de seguir avanzando en este proceso de reconocimiento a Punta Querandí. Queremos acompañar todo el trabajo que vienen realizando para reivindicar sus raíces y sus culturas”, señaló el jefe comunal.

Antes de obtener la transferencia definitiva del predio, ubicado en la confluencia del Arroyo Garín y el Canal Villanueva en Dique Luján, el Convenio deberá aprobarse en el Concejo Deliberante.

“De esta manera, se da un paso más para resolver un conflicto territorial iniciado hace más de una década entre Punta Querandí y la desarrolladora de barrios privados EIDICO”, sostuvieron en conjunto.

Según se detalla en los antecedentes del Convenio, dicho acuerdo busca “regularizar una realidad preexistente reconocida institucionalmente por este Municipio”, en referencia al Decreto 258/2018 que declaró de interés legislativo las actividades de Punta Querandí.

Así mismo, pretende “subsanar una parte de la deuda pendiente para con los Pueblos Indígenas del Municipio de Tigre” en la “búsqueda hacia una Reparación Histórica”.

En la audiencia, Punta Querandí estuvo acompañada por referentes de la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar, que presentaron a Julio Zamora un pedido formal con varios reclamos.

(*) Julio Zamora monitoreó trabajos de mantenimiento urbano en Benavídez, General Pacheco y El Talar

El intendente de Tigre, Julio Zamora, inspeccionó trabajos de mantenimiento urbano efectuados con inversión municipal en las localidades de Benavídez, General Pacheco y El Talar. Son tareas de conexión de luminarias, construcción de veredas y espacios de esparcimiento para la comunidad.

Sobre Ruta 9 y Lavalle, el personal municipal construye veredas comerciales con hormigonado para estacionamiento. Comprende en una primera etapa 80 mts, de un total de 300 mts que se realizarán en las arterias Sarmiento, entre Perna y Liniers. A su vez, se efectuó el recambio de 250 luminarias sobre las calles Freire, Reconquista y Salvador en Benavídez sur.

“Estuvimos recorriendo el centro comercial de Ruta 9 en Benavídez, donde estamos haciendo 300 mts de veredas de hormigón y vamos a continuar hacia la zona del cementerio. También supervisamos la instalación de luminarias en el barrio El Prado, las cuales brindan mayor seguridad para vecinos y vecinas”, destacó Zamora, quien además dialogó con comerciantes de la zona.

Luego, el jefe comunal visitó la Escuela N° 36 de General Pacheco. Allí, la comuna trabaja en la construcción y ensanche de veredas en las calles Pueyrredón, Caracas y Río de Janeiro, y en la instalación de veredas para personas con discapacidad. “Desde el Municipio seguimos trabajando muy fuerte para hacer espacios públicos más accesibles. Por eso escuchamos las necesidades de los vecinos y sumamos a esta escuela rampas que eran necesarias”, resaltó el intendente.

Por último, Zamora recorrió la senda aeróbica de Paul Groussac, entre Perú y 25 de Mayo, en el barrio La Paloma de El Talar. La renovación se desarrolla sobre los 700 mts, donde se instalaron 16 nuevos juegos aeróbicos; 2 mesas de ping pong; 1 cancha de básquet; 1 de mini básquet; 1 cancha de fútbol tenis; un sector de juegos de mesa; nuevo mobiliario urbano; y una calistenia para la realización de actividad física. También se realizaron tareas de parquización y la colocación de 23 columnas de luz con 3 brazos.

Al respecto de la renovación del lugar, el jefe comunal dijo: “Este espacio va a tener un reconocimiento especial a quienes trabajaron incansablemente por los derechos humanos, las Abuelas de Plaza de Mayo. Ellas mantienen viva la memoria y contribuyen a sanar una herida muy grande que dejó la dictadura para los argentinos. Será un punto de encuentro para la comunidad, de calidad y con mucha seguridad”.

(*) Una vecina de Tigre representará a la Provincia en los Juegos Nacionales Evita 2020

La vecina del Municipio de Tigre, Rocío Magali Ezcurra, representará a la Provincia de Buenos Aires en las finales de los Juegos Nacionales Evita 2020 en la disciplina pintura categoría Sub15.

La joven se adjudicó dicha posibilidad luego de obtener el primer puesto en las finales de los Juegos Bonaerenses, realizados de forma virtual a raíz de la pandemia por coronavirus. Próximamente iniciará la competencia de la disciplina.

Desde 2006, los Juegos Nacionales Evita incluyen actividades culturales y artísticas. El objetivo de esta iniciativa es desarrollar la capacidad crítica, fortalecer los lazos comunitarios, la autoestima personal, y promover la inclusión social. Estas actividades están destinadas a niños y niñas de 12 a 18 años y a adultos mayores de más 60 años de edad.

(*) Conexión de alumbrado público en más veredas de Don Torcuato

El Municipio de Tigre continúa con la conexión de luminarias en el distrito. En ese marco, el personal local instaló nuevas farolas de veredas en diversas calles de la localidad de Don Torcuato.

La colocación de nuevas luminarias, efectuadas con fondos municipales, tuvieron lugar en Triunvirato, entre Pozo de Vargas y Constituyentes; y en Camacuá, entre Estrada y Ombú.

Estas tareas se suman a otras realizadas por la comuna como la recolección de montículos, pavimentación de calles y renovaciones de veredas, entubamiento y demarcaciones viales, entre otros.

Para más información, los vecinos pueden dirigirse a la delegación de Don Torcuato Oeste, ubicada en Estrada 1150. También pueden comunicarse al teléfono 4513–2521 vía mail a [email protected]

(*) Inauguración de la nueva sucursal de Makro en Benavídez

El Municipio de Tigre acompañó la inauguración de la nueva sucursal de la cadena de supermercados mayoristas Makro en la localidad de Benavídez. El intendente Julio Zamora participó de la apertura del espacio, que representa una inversión de más de 850 millones de pesos, y destacó la articulación entre el Municipio y el sector privado para generar más de 250 nuevos puestos de trabajo.

“Esta es una inversión muy importante para el distrito de parte de Makro, que significa una mejora económica y nuevos puestos de trabajo para vecinos y vecinas. Es una empresa que además mantiene un compromiso muy fuerte desde lo social, puesto que algunas calles del barrio La Bota, aquí en Benavídez, fueron entubadas producto de las obras que se llevaron adelante”, expresó Zamora y agregó: “Debemos continuar por esta de senda de colaboración entre el Estado municipal y quienes deciden invertir en la ciudad”.

La flamante sucursal – ubicada sobre Colectora Este en Ruta Panamericana Ramal Escobar km 41,3 y Camino a La Bota – brindará más de 90 puestos de trabajo a empleados internos directos y otros 180 indirectos. Cuenta con una superficie de 15.591 m2, donde se comercializarán más de 9.500 productos.

La cadena Makro llegó a Argentina en 1988 y abrió su primera sucursal en Olivos, exclusivamente de venta mayorista. Con el paso del tiempo cambió el concepto y desde hace cuatro años lo amplío al segmento minorista. Con esta nueva sucursal, alcanzó 24 comercios en 10 provincias.

SAN ISIDRO

(*) Los museos reabren sus puertas con actividades para toda la familia

Desde el sábado 28 de noviembre, los museos de San Isidro reabren sus salas y jardines al público con actividades para toda la familia y un estricto protocolo de seguridad e higiene Con ingreso por turnos online (en www.sanisidro.gob.ar/museos), capacidad máxima de personas y tiempo de permanencia en sectores, el Museo Pueyrredón, la Quinta Los Ombúes y el Museo del Juguete, volverán a mostrar toda su historia.

“Estamos muy felices de volver a recibir al público, con el que mantuvimos un contacto estrecho en los últimos nueve meses a través de nuestras redes sociales y entendiendo que los museos son más que sus paredes y colecciones. Pero llegó la hora de reencontrarnos como más nos gusta, cara a cara, participando activamente de diferentes actividades diseñadas por cada uno de los museos y siendo más conscientes que nunca de la responsabilidad que tenemos de cuidarnos entre todos”, dijo Eleonora Jaureguiberry, subsecretaria general de Cultura de San Isidro.

Los museos, que desde hace unos meses trabajan puertas adentro, recibirán al público desde este fin de semana y durante los cuatro de diciembre, además del feriado del martes 8 (salvo el del Juguete) en sus salas y jardines, con propuestas tan educativas como divertidas y entretenidas.

Museo Pueyrredón: Rivera Indarte 48, Acassuso. De 15 a 19 hs. Contacto: 4512-3131.

Museo del Juguete: General Lamadrid 197, Boulogne. De 13 a 17. Contacto: 4513-7900.

Quinta Los Ombúes: Adrián Beccar Varela 774, San Isidro. De 15 a 19. Contacto: 4575-4038.

Facebook Museos de San Isidro; @sanisidromuseos

(*) Actividades de concientización sobre la violencia de género

En el Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Municipio de San Isidro realizó diferentes actividades para concientizar sobre esta problemática; en el marco de una campaña mundial de 16 días de sensibilización en la cual la totalidad de los estados del mundo se comprometen a realizar acciones contra este flagelo.

En ese sentido, San Isidro inauguró dos bancos rojos (en plazas de Unidad Nacional y Av. Santa Fe) con la leyenda en el respaldo “En memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas”. De esta manera, San Isidro llegó a 12 bancos rojos en el distrito. Es un proyecto cultural y pacífico, de prevención, información y sensibilización contra el femicidio.

“Hay que seguir con la prevención, sensibilización y concientización sobre la existencia del femicidio. Esto genera un espacio de reflexión pero todavía hay mucho para hacer”, sostuvo el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.

María Rosa García Minuzzi, secretaria Legal y Técnica de San Isidro, sostuvo: “El Municipio tiene un fuerte compromiso para erradicar la violencia contra la mujer en un trabajo conjunto desde diferentes áreas”.

A la tarde, los vecinos se acercaron a bordo de sus vehículos al predio del restaurante Malloy’s para ver la película “Cada 30 Horas”, en el cine al aire libre, a la vera del río.

El filme de Alejandra Perdomo describe la grave realidad de la Argentina, con una mujer asesinada cada 30 horas. El escalofriante número refleja la violencia de género que aún reina en la sociedad y que no depende del contexto económico, social y cultural en el que viven las víctimas. Las protagonistas de la película son tres madres que transformaron su dolor en lucha y describen las violencias que vivieron sus hijas. Completan el relato dos víctimas denunciantes que piden justicia.

El documental pone el foco en la problemática y a su vez contribuye a que se visibilicen los mecanismos dispuestos para que la mujer pueda recibir asistencia y así poder salir del círculo de violencia.

“En momentos en los cuales los cines están cerrados es una satisfacción poder contar con esta pantalla que nos permite sumar un granito de arena en la concientización sobre la violencia de género”, sostuvo Alejandra Perdomo, directora del film.

¿Dónde llamar por violencia de género?: 4512-3136 (Dirección de la Mujer y Políticas de Género de San Isidro). (15) 3163-8969 (WhatsApp las 24 horas). Mail: [email protected].

(*) Empezaron las clases de revinculación en los jardines de infantes de San Isidro

Después de ocho meses, los jardines de infantes de San Isidro volvieron a abrir sus puertas para que los alumnos de sala de cinco empiecen las clases de revinculación en grupos reducidos, realizando actividades al aire libre y respetando un protocolo sanitario.

“Siento una alegría enorme de que los niños vuelvan a tener un contacto con el jardín, sus compañeros y docentes. En todos lados hay asistencia perfecta así que sin dudas había muchas ganas de reencontrarse”, afirmó Marisol Reigosa, directora general de Educación de San Isidro, desde el Jardín Municipal N° 5 de Martínez.

Junto a ella, Macarena Posse, a cargo de la coordinación entre el Municipio, entidades intermedias y vecinos, agregó: “Es muy emocionante ver a los chicos de salita de cinco, que se van a egresar y se conocen desde los tres años, poder hacer juntos en persona el cierre de esta etapa”.

Además explicó que todos estos encuentros de revinculación son supervisados por inspectores de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, que controlan el cumplimiento del protocolo sanitario que entre sus principales medidas establece: Encuentros con grupos burbuja de nueve alumnos. Toma de temperatura corporal antes de ingresar al jardín. Respetar el distanciamiento social, con espacios demarcados. Uso de tapabocas. Desinfección de zapatos y mochilas. Higienización de manos.

¿Cómo son los encuentros de revinculación? El foco está puesto en hacer actividades lúdicas y pedagógicas con juegos, bailes y música. En todos los casos la asistencia es optativa y el establecimiento educativo provee los elementos de higiene y cuidado personal.

(*) ¿Cómo funciona el protocolo sanitario en los talleres de arte?

Mientras veía a su hija bailar junto a sus amigas en la Academia Superior de Danzas de Judith Ríos, Mariana Materi de Villa Adelina, no contuvo su emoción y comentó: “Estamos muy contentas de que abrieron, adaptándonos y cuidándonos, tomando las medidas necesarias. A las chicas se las ve felices, no veían la hora de volver a compartir esto”.

Es que desde hace tres semanas, y debido a un protocolo sanitario que creó el Municipio de San Isidro, todos los espacios que brindan capacitaciones y formaciones en artes plásticas, danza, técnicas corporales, arte escénico, canto y música, pudieron volver a la actividad presencial.

“Practicar arte hace muy bien a la salud mental. Para los chicos y chicas reencontrarse y hacer lo que les gusta es un retorno de una vida que necesitaban. Me emociona poder verlo y está cuidado, bien hecho”, afirmó el intendente Gustavo Posse, que recorrió distintos talleres de arte del distrito.

Judith Ríos agradeció la labor del Municipio, “que siempre dio los pasos necesarios para permitir a los espacios culturales volver a sociabilizar y funcionar físicamente, de manera cuidada”.

La reconocida bailarina Valeria Archimó, que también tiene su estudio de danza en San Isidro, en el barrio La Horqueta, agregó: “Muy contenta de haber vuelto y darle a nuestras alumnas la chance de verse en persona, porque si bien estuvimos varios meses juntándonos por Zoom no es lo mismo, y realmente se estaban empezando a bajonear, así que disfrutando mucho este momento”.

El protocolo sanitario elaborado por el Municipio que entre sus principales medidas establece que: Los espacios de trabajo deben poseer ventilación natural cruzada para permitir la renovación constante de aire. El ingreso y egreso de las instalaciones se tiene que hacer sin generar aglomeración de gente. Atención al público limitada, con sistema de turnos previos, que no pueden superar los 90 minutos. Una vez finalizados se establece un corte de media hora para desinfectar e higienizar.

Cumplimiento de normas de higiene: lavado de manos, uso de tapabocas y distanciamiento social.

Los titulares y/o responsables de los establecimientos artísticos que quieran retomar la actividad presencial deberán completar el siguiente formulario en carácter de declaración jurada: https://www.sanisidro.gob.ar/content/talleresarte

(*) Más personas podrán asistir a celebraciones religiosas presenciales

El Municipio de San Isidro modificó el protocolo de higiene y seguridad para las celebraciones religiosas presenciales de los distintos cultos en todo el Partido.

Desde ahora se podrán realizar hasta cuatro celebraciones por día en cada sede, con un 50 por ciento de asistencia sobre la capacidad total del lugar.

El protocolo establece entre sus principales medidas: El responsable de la institución religiosa deberá informar vía mail a la Secretaría de Inspección la dirección y horarios en que se realizarán las celebraciones. Todo el lugar debe contar con ventilación natural. Deben desinfectarse regularmente los caminos de acceso y egreso. Debe haber un distanciamiento entre una celebración y otra para permitir la sanitización y desinfección adecuada. No se permite el contacto físico entre los asistentes. Debe haber en los ingresos y en cada establecimiento, alcohol en gel, agua potable y jabón para la higienización de manos. Se debe controlar la temperatura de las personas que ingresen.

VICENTE LOPEZ

(*) Nuevas propuestas culturales en la plataforma Lumiton

Los vecinos podrán disfrutar de las diferentes propuestas culturales que ofrece la plataforma lumiton.com.ar. Para brindar una mayor variedad de contenido, las producciones de Vecine Vecine, York en Escena y Sesiones en la Casona, se renuevan todas las semanas.

Estas son las presentaciones y eventos artísticos que se transmitirán los próximos días.

El fin de semana, el entretenimiento empieza con Teatro en casa. Este sábado, a las 20hs, Lumiton presenta Viento Nocturno, una obra actuada y dirigida por Héctor Aristizábal. La propuesta teatral es una obra autobiográfica que narra la experiencia de tortura del autor a manos del ejército colombiano. Además, resalta el secuestro y asesinato de su hermano a manos de grupos paramilitares.

También explora la capacidad de los seres humanos de transformar en acciones creadoras los sentimientos destructivos de quienes han sido víctimas de la violencia y la guerra.

Héctor es psicoterapeuta, actor, director y docente. Por más de 25 años trabajó en California como psicoterapeuta bilingüe de familias. Trabajó como actor, director y facilitador de talleres de teatro en más de 50 países, en particular en Colombia y Estados Unidos.

El domingo, a las 19 hs, la música llega a las casas de Vicente López con Femigangsta, un proyecto musical liderado por Agnes Simon, una joven artista que escribe e interpreta canciones inspiradas en el R&B , Jazz y Hip Hop.

A finales del 2018 lanzó su primer single “VOY”, canción que hizo eco de las consignas feministas en las multitudinarias marchas de Argentina en la que mujeres y feminidades reclaman por sus derechos. En 2019 lanza “PAJARITOS” y “YASÉ” con la producción de NEUEN Arte y Miss Bolivia respectivamente, logrando consolidar su sonido. Recorrió los festivales y escenarios más prestigiosos del país.

(*) Centro Educativo de Formación Laboral ‘Javier Durlach’

Finalizaron las obras en el Centro Educativo de Formación Laboral “Javier Durlach” ubicado en la calle Quintana 2168, del barrio de Olivos.

Los trabajos llevados adelante incluyeron la construcción de nuevas instalaciones, el reacondicionamiento de otras y la compra de mobiliario, tareas todas ellas destinadas a mejorar el uso y el aprovechamiento del espacio.

“De esta forma, tanto los alumnos como el personal que allí se desempeña contará con las herramientas necesarias y un ambiente más cómodo donde trabajar y estudiar”, sostuvo el intendente Jorge Macri.

(*) Vía Zoom, Jorge Macri participó del cierre de “Escuelas Sustentables 2020”

El programa brinda educación ambiental como aporte para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados por la ONU. Más de 11.900 alumnos de 97 escuelas distintas participaron de este programa.

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, estuvo presente vía Zoom con los alumnos de las distintas comunidades educativas para agradecer el compromiso sobre las buenas prácticas ambientales

“Escuelas Sustentables” es realizado por la Secretaría de Educación y Empleo, junto a la Dirección de Ambiente para alumnos de escuelas públicas y privadas. Se realiza a través de proyectos ambientales planteados en “Google Sites”, boletines semanales para hacer en casa, entrega de kits de semillas de huerta a las familias, y talleres virtuales de huerta, biodiversidad y residuos. Tiene como eje: Gestión Integral de Residuos, Huerta agroecológica y compostaje, Biodiversidad, Salud Ambiental, y Eficiencia Energética y Energías Renovables.

Sobre Escuelas Sustentables, el intendente Macri declaró: “Cada uno de nosotros, desde su lugar, puede ayudar a construir una provincia verde y sustentable. Por eso, tenemos que impulsar diferentes iniciativas para que cada bonaerense se sume y asuman el compromiso de cuidar el medio ambiente y mejorar el lugar en el que vivimos”.

En el 2020, más de 2000 kits de semillas de huerta fueron entregados, y se realizaron 30 proyectos ambientales virtuales de libre acceso para la comunidad educativa Google Sites. Además se realizaron 6 talleres virtuales dictados sobre Gestión Integral de Residuos, Huerta agroecológica y Compostaje.

Para ver los protocolos completos ingresar a: https://www.sanisidro.gob.ar/habilitaciones-en-cuarentena

Por más información comunicándose con la Secretaría de Inspección, Registros Urbanos y Tránsito al: 4512-3058/3440.

(*) La ‘Noche de las Heladerías’…

En apoyo a los negocios barriales, el intendente de Vicente López Jorge Macri visitó uno de los comercios que participará en la ‘Noche de las Heladerías’, una iniciativa impulsada por la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines.

Esta nueva edición, que se extiende hasta el domingo 29, contará con la participación de 4 heladerías de Vicente López. Estos comercios ofrecen a los clientes el beneficio de acceder a un festival con sorteos, sorpresas y un show del cantante Coti, todo por streaming, a través de la compra de un kilo de helado.

Una de las participantes será la Heladería “La Flor de Venezia”, una de las más antiguas de La Lucila. Con su producción 100% artesanal, participaron este año de la “Coppa del Mondo della Gelateria”. En la misma resaltaron con su nuevo sabor “Refragola”.

El jefe comunal visitó el local y dialogó con su dueño, Pablo: “Los comercios son fundamentales dentro de cada municipio de la provincia, porque les dan vida a los barrios y crean identidad. Por eso, celebramos estas iniciativas que les permiten a los locales promocionar sus productos y aumentar sus ventas”.

Su actual nombre se lo puso Pablo, cuando compró el local hace casi 7 años, en honor al anterior dueño, y a una heladería que pertenecía a su abuelo ubicada en CABA: “La Flor de Cabildo”.

Jorge Macri resaltó la importancia de estas actividades en un contexto complejo: “Durante este difícil momento que están atravesando, es importante acompañarlos y apoyarlos para que puedan seguir de pie y generando empleo”.

MALVINAS ARGENTINAS

(*) Reconocimiento a los agentes de Defensa Civil de Malvinas Argentinas

En el edificio de Defensa Civil y Emergencias, ubicado dentro del Polo de Seguridad de Malvinas Argentinas -en Av. del Sesquicentenario y Yatasto-, en la localidad de Ing. Pablo Nogués, se realizó un reconocimiento a todos los agentes que prestan servicios en esa Dirección y la entrega de una placa a un agente que se jubiló.

El intendente Leonardo Nardini, presente en el lugar, declaró: “Quería estar acá para poder hacer este reconocimiento al esfuerzo, sacrificio y a la vocación, ya que siempre que hay alguna problemática son ellos los que están, acuden en primera instancia para solucionar las dificultades que se presentan. Desde que arrancamos la gestión, dieron diferentes cursos y capacitaciones que tuvieron como partícipes a muchas personas y eso es muy valorable”.

Por su parte, el director de Defensa Civil y Emergencias, Sandro Ortega, reconoció: “Los compañeros se merecen esto, por el sacrificio, la dedicación y el esfuerzo que hacen todos los días. Constantemente están luchando contra la adversidad, por el bien de toda la gente, ante cualquier situación que se pueda presentar y siempre de manera preventiva para que cada vida sea más saludable. Estamos en alerta para socorrer en lo que nosotros podamos”.

Como parte del agradecimiento, se entregaron diferentes diplomas y una placa de reconocimiento a Alberto La Palma, quien se jubiló tras 39 años de servicio. “Este lugar es mi casa y voy a venir todos los días, cuentan conmigo para siempre, después de tantos años de trabajo y experiencia que uno vivió en esta área, es toda una vida. Estoy muy emocionado por este reconocimiento”, expresó Alberto al recibir la placa.

En situación de pandemia, los agentes de Defensa Civil acompañaron en diferentes áreas, como por ejemplo, a los adultos mayores en las filas de los bancos, “ellos son los verdaderos héroes de esta situación de ayuda para toda la comunidad y hacen un trabajo fantástico”, finalizó Leo Nardini.

SAN FERNANDO

(*) El Municipio de San Fernando alerta sobre los peligros de controles oftalmológicos no autorizados

Refiriéndose a la difusión en redes sociales de controles de la visión no autorizados por el Municipio, el Subsecretario de Salud Pública de la Comuna, Marcelo Campos, recordó: “San Fernando tiene un Hospital Oftalmológico que funciona los 365 días del año las 24 horas, ubicado en Necochea 1396 y Lavalle, donde atienden profesionales matriculados todos los días de la semana. Posee equipamiento de última generación y –lo más importante- que la atención es gratuita para todos los vecinos radicados en San Fernando”.

En ese sentido, el funcionario remarcó: “Hacemos esta aclaración por una publicidad que invita a las personas a hacerse controles visuales en lugares que no están habilitados por presuntos profesionales que no conocemos; alertamos a los vecinos y les pedimos que denuncien esa situación en Atención al Vecino, porque estos controles deben realizarse siempre dentro del sistema público o privado habilitado reconocido por el Ministerio de Salud. Cuidamos a nuestros vecinos, por eso alertamos sobre este tipo de prácticas, donde no sabemos con quién tratamos, ni quién está examinando nuestra visión”.

Campos recordó además que “en nuestro Hospital Oftalmológico estamos haciendo una campaña de detección de cataratas dirigida a adultos mayores y a todo aquel que lo requiera”.

“Además, estamos en plena etapa de ampliación para incorporar más consultorios y profesionales actualizados para la seguridad de los vecinos de San Fernando, brindándoles atención gratuita y de calidad, en vez de que asistan a prácticas donde no sabemos quiénes atienden”, concluyó el funcionario.

(*) Los sábados habrá clases abiertas de actividades deportivas en el Parque Náutico de San Fernando

El Municipio de San Fernando preparó el predio del Parque Náutico (Alte. Martín y el río) para la práctica de actividades deportivas todos los sábados, a cargo de los profesores de los Polideportivos. Desde sábado 28 de noviembre se dictarán clases abiertas y gratuitas de Aerobox, Funcional, Indoor, Minitramp, Step, Yoga y Zumba.

Para prevenir el COVID-19, se seguirán protocolos de distanciamiento, desinfección y cupos limitados, por lo que el ingreso será por orden de llegada. También se solicita traer una botella de agua para hidratarse.

El cronograma de actividades es el siguiente: Aerobox 10.50 a 11.20 hs; Funcional

11.30 a 12; Indoor 10.10 a 10.40 /10.50 a 11.20; Minitramp 10.10 a 10.40; Step 10.10 a 10.40; Yoga 9.30 a 10.15 / 10.30 a 11.15; Zumba 9.30 a 10 /11.30 a 12;

JOSE C. PAZ

(*) En el Deliberante de José C Paz

En la Sesión del 25 de noviembre los concejales paceños aprobaron por unanimidad una ordenanza proveniente del ejecutivo que exime del impuesto de seguridad e higiene a los contribuyentes que tuvieron cerradas sus actividades por la cuarentena.

Este trámite se debe hacer personalmente mediante una nota presentada en mesa de entrada del municipio justificando los meses que cada uno tuvo cerrado.

(*) El 25 de noviembre…

Fue el ‘Día Internacional de eliminación de la violencia contra la mujer’, en éste sentido el municipio de José C. Paz recuerda éstos teléfonos para ayudar a las víctimas en la zona: 144, o enviar un whatsapp al (11) 3618-3702.

(*) Avance de obra en la obra hidráulica en barrio Parque Jardín

La Secretaría de Obras y Servicios sigue con los trabajos diarios en el Barrio Parque Jardin.

Se trata de una obra de gran magnitud, que va a cambiar radicalmente la calidad de vida de los vecinos del lugar.

Continúan llegando los caños que hacen posible el rápido desagote, esto generará que cuando llueva el agua se pueda ir más rápido.

La zona históricamente afectada por los anegamientos cada vez que llueve, dejará de inundarse a partir de este trabajo.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Telegram

Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...