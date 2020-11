Noticias de la Zona Norte bonaerense,  aquí:

Síntesis de noticias de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz

SAN FERNANDO

(*) Juan Andreotti estuvo presente en el lanzamiento del Programa “Delta Conectado”

El intendente de San Fernando Juan Andreotti, participó de la presentación del Programa Delta Conectado, impulsado por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), y acompañado por el Ministerio de Educación de la Nación con su Programa Educativo “Juana Manso” y “Seguimos Educando”. “Delta Conectado” permitirá acceder a la conectividad digital a un total de 65 establecimientos educativos del Delta de distintos niveles, de los que 31 son del Delta sanfernandino, con una inversión de 300 millones de pesos.

Además, estuvieron presentes en el acto realizado en las instalaciones de la Escuela Secundaria N° 12 del río Sarmiento, el Ministro de Educación Nicolás Trotta; el titular de ENACOM, Claudio Ambrosini; el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y la Presidenta de AySA Malena Galmarini junto a autoridades educativas y de la comunidad.

Luego de la recepción de sus netbook por los alumnos de 4to. Año, el intendente Andreotti expresó: “Gracias a la intervención del Estado, nuestros vecinos del Delta de San Fernando podrán romper la brecha digital accediendo a Internet de calidad, y a mejorar su vida en conectividad. Además, el tendido del cableado y la instalación de antenas brindará oportunidades de trabajo a Cooperativas y trabajadores locales. Esto es muy importante para los vecinos isleños, porque conectividad es sinónimo de educación, mejor calidad de vida y de servicios, y sobre todo de igualdad de oportunidades”.

Cabe destacar que la Diputada Nacional Alicia Aparicio había solicitado al ENACOM un proyecto de conectividad para el Delta, y el Concejo Deliberante de San Fernando declaró en septiembre la emergencia en esta materia para el territorio isleño.

(*) Juan Andreotti recibió a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social por el Programa ‘Abrigarte’ y una nueva UDI

En el Jardín Maternal Municipal de Villa del Carmen, el intendente Juan Andreotti recibió a las autoridades de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), y expresó: “Agradezco a Mariano, Nicolás y al Ministro Daniel Arroyo porque en todos estos meses muy duros para nuestro país y principalmente para cada municipio del Conurbano con la pandemia, sentimos el acompañamiento en todo momento del Ministerio de Desarrollo Social y el trabajo en conjunto nos permitió llegar a cada vecino”.

En ese sentido, el Jefe Comunal remarcó: “Hoy tenemos dos buenas noticias: el apoyo de un millón de pesos en un programa para los chicos que están en condición de abrigo, con tablets y accesorios para que cada uno se sienta contenido. También pudimos hablar de la nueva Unidad de Desarrollo Infantil, mostrándoles en qué condiciones trabajamos y les presentamos a nuestro equipo de trabajo para que vayan conociendo cómo será nuestra futura UDI en Villa Jardín. Se trata de un gran esfuerzo que hará el Gobierno Nacional para los chicos y chicas de San Fernando”.

Por su parte, el Subsecretario de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia, Mariano Luongo, sostuvo: “Brindamos un apoyo para el Municipio con el programa ´Abrigarte´, dado que se ha logrado una inmensa contención a todas las familias. Estamos muy contentos de haber concluido este proceso, es un gesto de amor y un abrazo para todos los pibes y pibas que han tenido dificultades muy serias”.

“Estamos acompañando desde la SENAF el proyecto ´Abrigarte´ y también el Plan Nacional de Primera Infancia con la construcción de una nueva Unidad de Desarrollo Infantil en el barrio Villa Jardín. Vamos a comenzar con la obra a principio de año y es muy grato saber que el Municipio invierte en la niñez y en las infancias”, dijo el Subsecretario de Primera Infancia, Nicolás Falcone,.

La nueva UDI se ubicará en la calle Guatemala entre Gilardoni y Uruguay y el programa estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social y el Municipio.

Estos nuevos espacios formarán parte de la Red de Infraestructura del Cuidado conformada por la Red de Emergencia Sanitaria Federal COVID-19, junto al Ministerio de Salud y los centros territoriales de atención integral y protección para las personas en situación de violencia de género, que a su vez trabaja junto al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

(*) Se retomaron las actividades para personas con discapacidad en los Polideportivos de San Fernando

Los Polideportivos municipales de San Fernando volvieron a llenarse de la energía de los vecinos que retomaron las actividades en espacios abiertos, con protocolos para cuidarse del coronavirus. En esta ocasión fue el turno de las personas con discapacidad, quienes ahora todos los sábados pueden realizar actividad física, clases de baile, gimnasia en sillas y caminatas al aire libre en los polideportivos Nº 8 y Nº 2.

La Subsecretaria de Deportes, Ana Aused, supervisó el inicio de estas actividades y explicó: “Empezamos las actividades con personas con discapacidad, en una primera etapa estamos probando grupos muy reducidos de no más de 10 personas con actividades al aire libre y no se comparten ningún tipo de material. Buscamos que se revinculen porque también necesitaban tener contacto con sus pares.

Por ahora solamente tendremos habilitado los días sábados en el polideportivos 8 y 2, porque son los de fácil acceso y mayor población”.

Por su parte, la Directora del Area de Personas con Discapacidad, Analía Dastolto, añadió: “Arrancamos de manera ordenada las actividades presenciales, con clases de baile y ejercicios en silla. En el Poli 8 tenemos tres grupos con turnos, la idea es que los alumnos no se encuentren en el ingreso ni en el egreso, y en el Poli 2 tenemos dos grupos que funcionan de la misma manera. Para todos los chicos que todavía no se inscribieron, les contamos que estamos realizando actividades de manera segura, organizada y haciendo todo lo posible para seguir avanzando respetando los protocolos”.

Concluyó además destacando la continuidad de las redes sociales, para ampliar información: ‘SanFer Entrena en Casa’, en Facebook; y @SanFerEntrenaEnCasa en Instagram, con las clases virtuales de la tarde.

VICENTE LOPEZ

(*) Finalizaron las obras en el Centro Universitario de Vicente López

Los trabajos mejoraron el estado del edificio, para eso, se sacó parte de tierra del parque que lindaba con la pared del conflicto y, en el espacio que hicieron, se armó una pasarela, con escaleras. Esto permitió que mejore la entrada de iluminación y la circulación de aire. Además, internamente, se agregó un sistema de bombeo para el agua que permitirá que circule sin generar inconvenientes en el espacio y también se realizó la remoción de los canteros de plantas, esto implicó la reubicación de los bicicleteros.

El intendente Jorge Macri resaltó el valor que tiene este lugar: “El Centro Universitario municipal es un hito de nuestra gestión que marcó un antes y un después, porque permite que más vecinos de toda la zona norte del conurbano estudien y se formen cerca de sus casas, en un lugar cómodo y equipado”. Y agregó: “Seguimos apostando a la educación, porque estamos convencidos de que es una herramienta fundamental para poner de pie a la provincia y avanzar hacia el futuro que todos los bonaerenses merecen”.

Actualmente, en el Centro Universitario, está abierta la pre-inscripciones online de las Tecnicaturas en Higiene y Seguridad del Trabajo, en Sistemas Informáticos, en Comunicación Social para el desarrollo y el Profesorado de Inglés. En las próximas semanas se abrirán las inscripciones del resto de las carreras y los cursos intensivos que se dictan durante el verano.

Para más información ingresar Centro Universitario Vicente Lopez dónde se encuentra el detalle de las carreras y cursos dictados del Centro Universitario Vicente López creado el 16 de septiembre de 2014. Iniciativa promovida mediante la participación ciudadana en los foros vecinales iniciados en el 2011, dicha propuesta fue tomada por el Ejecutivo local y realizada para ser el primer Centro Universitario de Vicente López.

(*) Se incentiva a más mujeres a comenzar y desarrollar sus emprendimientos

En el día internacional de la Mujer Emprendedora, el municipio resalta la labor de todas las vecinas que desarrollan esta actividad. Por eso, el intendente Jorge Macri visitó uno de los locales ubicados en Villa Martelli.

El jefe comunal recorrió un comercio dedicado a las hamburguesas veganas y dialogó con su dueña: “En Vicente López y en cada rincón de la provincia hay muchísimas mujeres emprendedoras como María. Ella es una clara muestra del enorme potencial y empuje que tienen los bonaerenses cuando se proponen algo y de que todo se puede lograr si estamos dispuestos a seguir adelante”.

Actualmente, esta vecina vende sus productos en todo el país, teniendo llegada a clientes de Córdoba, Rosario y Neuquén, entre otras localidades.

(*) Continúa la atención en la dirección de Zoonosis de Vicente López

Por atención en consultorio, ecografías, castraciones, desparasitaciones y vacunas, los vecinos deberán solicitar turno previo enviando un mail a [email protected] o llamando al 4799-3240 y 4513-9871.

La dirección de Zoonosis se encuentra ubicada en Capitán Justo G. de Bermúdez 3484, Olivos y en caso de urgencias, se podrá acceder sin turno, de lunes a viernes de 8 a 14 hs y sábados 9 a 12 hs.

Además, los vecinos se podrán anotar en el siguiente link para recibir por mail información sobre las actividades y servicios de Zoonosis para el cuidado de los animales de compañía.

(*) Se continúa asistiendo y desinfectando en zonas bancarias

Los agentes ofrecen sanitización a las personas con una solución de agua y alcohol al momento de ingresar o egresar de la entidad bancaria. Estas entidades son desinfectadas por rociadores e hidrolavadoras durante las noches, para que al comenzar una nueva jornada, estén higienizadas.

Los trabajos son realizados por el personal de Defensa Civil con los protocolos correspondientes para las tareas de desinfección, que garantizan el distanciamiento social y la correcta sanitización para los vecinos. Además se asiste a los adultos mayores ante cualquier duda o consulta que puedan tener.

Personal de Defensa Civil; el Comando de patrulla de Vicente López; personal de las secretarías de Tránsito, Transporte Público y Seguridad y Vial; de Fiscalización y Control; y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, asisten a diario a los jubilados y vecinos para brindarles el cuidado correspondiente al momento de realizar las operaciones bancarias.

(*) También se desinfectan espacios públicos

La desinfección se realiza diariamente y se enfoca en los principales puntos de tránsito de los vecinos.

El equipo municipal de Higiene Urbana interviene las áreas y rocía una solución sanitizante. Mediante el uso de una mochila que contiene hipoclorito de sodio, desinfectan los espacios para lograr tener un mayor alcance en zonas más complejas.

Vicente López tiene 4 equipos de desinfección, de los cuales, 3 de ellos realizan el recorrido diurno, ocupándose de la sanitización de los centros comerciales, del Metrobús, estaciones de tren, terminales, paradas de colectivos, y veredas. El cuarto, dependiente de Transportes Olivos, realiza el recorrido nocturno, que abarca zonas de infraestructura de Salud a lo largo del Municipio

SAN ISIDRO

(*) Campaña contra la violencia de género

Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y a partir de esa fecha comienza la Campaña Mundial 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género que se extiende hasta el Día Internacional de los Derechos Humanos (10 de diciembre). Con el objetivo de prevenir, sensibilizar y concientizar sobre este tema, el Municipio de San Isidro lanza una campaña con diversas acciones.

El miércoles 25 de noviembre, desde las 11 hs, se colocarán dos bancos rojos: uno en la Plaza Héroes de Malvinas (Av. Santa Fe y Dardo Rocha), y otro en la Plaza del Maestro (Av. Santa Fe y Perú). De esta manera, San Isidro llegará a 12 bancos rojos en el distrito. Es un proyecto cultural y pacífico, de prevención, información y sensibilización contra el femicidio.

Más tarde, a las 19.30 hs, los vecinos se podrán acercar a bordo de sus vehículos al predio del restaurante Malloy’s (ubicado en Sebastián Elcano 1750, en Martínez), para ver la película “Cada 30 Horas”, en el cine al aire libre, a la vera del río.

La capacidad total del predio será de 70 autos, que se ubicarán en sus espacios asignados con marcas blancas e iluminadas que se realizarán en el césped.

El filme de Alejandra Perdomo describe la grave realidad de la Argentina, con una mujer asesinada cada 30 horas. El escalofriante número refleja la violencia de género que aún reina en la sociedad y que no depende del contexto económico, social y cultural en el que viven las víctimas.

Las protagonistas de la película son tres madres que transformaron su dolor en lucha y describen las violencias que vivieron sus hijas. Completan el relato dos víctimas denunciantes que piden justicia.

En caso de lluvia, la proyección de la película se pasará para el miércoles 2 de diciembre, a las 19.30 hs.

Las mujeres en situación de violencia se pueden comunicar con la Dirección de la Mujer de San Isidro al 4512-3136, o vía WhatsApp al (15) 3163-8969, durante las 24 horas, los 365 días del año. También por mail, escribiendo a: [email protected]

(*) Se habilitaron espacios de juegos y aparatos de actividad física en plazas

Los vecinos y vecinas del Partido de San Isidro ya pueden volver a disfrutar de los juegos y estaciones saludables en las plazas. Con protocolos de bioseguridad el Municipio habilitó la reapertura de estos espacios públicos.

En una mañana soleada, Gabriela y su hijo Valentino, de 4 años, vuelven a disfrutar de los juegos de Plaza Castiglia, en Don Bosco y Garibaldi. “Estamos muy felices de volver a compartir estos momentos al aire libre. Estoy atenta a la distancia social y al uso del alcohol en gel cuando mi hijo está en los juegos. Si somos responsables podremos seguir disfrutando de este tipo de actividades”, sostuvo Gabriela.

El subsecretario de Espacio Público, Leandro Martín, aconsejó: “No hay que olvidar la limpieza de manos antes y después del uso de juegos y aparatos; así como mantener la distancia social. Hay tótem sanitizante en la mayoría de nuestras plazas”.

Personal del Municipio realiza la sanitización de juegos y estaciones saludables varias veces al día; ya que se trata de elementos que se manipulan constantemente.

“Es clave la responsabilidad individual, porque la pandemia no terminó. Depende mucho de cada uno de nosotros que el contagio no sea masivo”, cerró Leandro Martín.

(*) Renuevan la rotonda de Diego Palma y Juan S. Fernández

El Municipio de San Isidro renovó la rotonda de Diego Palma y Juan Segundo Fernández con trabajos de mantenimiento, además de señalizar la zona con la campaña “Contagiá responsabilidad” que recuerda las principales medidas contra el Covid-19.

“Reparamos en su totalidad la rotonda en unos 40 metros lineales de cordón nuevo que estaba deteriorado por golpes de los autos. Además, realizamos trabajos de pintura. Todo esto es parte de un trabajo integral en la zona que viene desde hace meses y comprendió: nueva senda aeróbica, estaciones saludables para realizar ejercicios físicos, luminarias led, entre otras mejoras”, contó el subsecretario de Espacio Público, Leandro Martín.

Y sumó: “En el marco de nuestra campaña Contagiá Responsabilidad señalamos paradas de colectivos de la zona resaltando la importancia de respetar la distancia social”.

(*) La Chacra Educativa San Isidro labrador vuelve a abrir sus puertas

La Chacra Educativa San Isidro Labrador vuelve a abrir sus puertas. A partir del 24 de noviembre funcionará de martes a viernes, de 16 a 20 hs.

Con entrada libre y gratuita, las familias podrán concurrir y disfrutar de ver a más de 120 animales de granja como vacas, ovejas, cabras, chanchos, burros, caballos, conejos, patos, flamencos, gallinas, gansos, pavos, avestruces y tortugas, en un espacio abierto, al aire libre y cien por ciento natural.

Además podrán ver las huertas orgánicas y recorrer el jardín de mariposas.

Previamente deberán solicitar un turno, de una hora, por teléfono al 4513-7887 (el último es a las 19 hs). El mismo se puede pedir de lunes a viernes, de 9 a 12.

Las principales medidas del protocolo sanitario son: Mantener distanciamiento social; Uso obligatorio de tapabocas; No se podrá ingresar con elementos extra como bolsos o paquetes comestibles; Se tomará la temperatura corporal al ingreso; No se podrán utilizar los baños; Higiene de manos.

Para más información sobre este espacio educativo se pueden comunicar al 4513-7887, o enviar un mail a [email protected] Cierra por lluvia.

(*) Tareas para preservar adoquines en calles de San Isidro

El Municipio de San Isidro realiza un trabajo de mantenimiento del adoquinado en distintas calles del Partido. Actualmente, las obras se realizan en Diego Palma, entre Haedo y General Paz, tramo que se encuentra cerrado al tránsito vehicular.

“Las tareas comprenden el retiro de los adoquines en la zona afectada. Luego realiza el saneamiento de la base mediante la colocación de una mezcla de suelo seleccionado con cemento. Sobre ésta se coloca una cama de arena y luego se recolocan los adoquines agregando nuevas piezas de ser necesario. Por último se realiza un trabajo de compactación”, explicó el secretario de Obras Públicas, Bernardo Landívar.

Trabajos similares se hicieron en dos tramos de Alsina, entre Gral. Paz y Haedo; y entre Garibaldi y Alberti; también en Gral. Paz entre Alsina y Diego Palma.

TIGRE

(*) Se suman más propuestas culturales para disfrutar en formato virtual

El Municipio continúa brindando una entretenida oferta cultural con opciones para todos los gustos. En formato virtual y a través del Facebook @Cultura. Tigre invita a la comunidad a sumarse y participar de propuestas que contemplan desde entrevistas con artistas locales y espectáculos infantiles, hasta talleres y conciertos en vivo, de forma gratuita.

Viernes 20 de noviembre a partir de las 20 hs, el ciclo de entrevistas “Mano a mano con los artistas” presentará un nuevo encuentro, en este caso con Rubén Galleone. En tanto que el sábado 21, a las 21 hs regresa el ciclo “Nuestros artistas” con un show en vivo del grupo folclórico “Bermejo”; y el domingo 22, en el marco del Día de la Música, a las 19 hs el artista Alfredo Seoane presentará su concierto; y a las 21 hs habrá un mano a mano especial con el reconocido músico Litto Nebbia.

Las propuestas continuarán el próximo viernes 27 a las 20 hs, con una entrevista al músico Walter Castro; el sábado 28, también a las 20 hs, con un concierto en vivo de Chichin Caceffo; y el domingo 29 a las 19 hs con el espectáculo infantil “Nachito Corazón”.

En forma paralela, comenzó recientemente el 1° Festival Folclórico Internacional en formato virtual, impulsado por el Ballet de Arte Folclórico Argentino, Miguel Ángel Saravia (BAFA) con transmisión en vivo desde el Teatro Municipal Pepe Soriano de Benavídez. Dio comienzo el último fin de semana con la etapa nacional; y continuará el 21 y el 22 de noviembre a las 20 hs con un nuevo encuentro que tendrá como protagonistas a numerosos ballets internacionales; y culminará el 19 y 20 de diciembre con grupos bonaerenses.

Para más información sobre las propuestas, ingresar a las redes de Cultura: en Facebook @Cultura.Tigre; o en Instagram @Cultura.Tigre.

MALVINAS ARGENTINAS

(*) Se inauguró el segundo autocine en el distrito

Está ubicado en el estacionamiento del shopping Tortugas Open Mall en la localidad de Tortuguitas.

Lo hemos visto en muchas series y películas yanquis. Ya desde los 60 por lo menos estaban. Con los años se fueron perdiendo a manos de las grandes salas y los complejos de cine. Pero ahora que la pandemia y la cuarentena obligaron al cierre temporal y no se puede ir a ver películas a las salas, los autocines resurgieron y viven una nueva Era.

Desde el 4 de noviembre, por ejemplo, Cinemark Hoyts inauguró un nuevo autocine en el distrito de Malvinas Argentinas, el segundo desde que comenzó la pandemia por coronavirus. El nuevo establecimiento está ubicado en el estacionamiento del shopping Tortugas Open Mall en la localidad de Tortuguitas.

Tiene espacio disponible para 120 autos y proyectan dos funciones todos los días, excepto los viernes y sábados que pueden ser tres funciones porque sumarían trasnoche.

Las entradas se sacan de manera virtual y tienen un valor de $1.200 por auto. Se venden únicamente por la web o app de Cinemark Hoyts y no se pueden comprar en el predio antes de ingresar. Por este medio, también se compran combos de comidas y bebidas.

Las edades para ingresar al autocine están definidas por la calificación INCAA de cada película y la misma se indicará al momento de la compra de las entradas. Para películas ATP, no habrá límites de edad.

Este es el segundo autocine que habilita Cinemark en Malvinas Argentinas. El primero fue el que está ubicado en el estacionamiento del shopping Terrazas de Mayo.

¿Cómo es el protocolo de ingreso? Antes de ingresar al predio, se tomará la temperatura a cada persona dentro del vehículo.

El cliente deberá completar una Declaración Jurada al momento de la compra de manera online.

Dentro de cada vehículo se deberá contar con alcohol en gel y es obligatorio el uso de tapabocas al momento de ingresar y salir del estacionamiento, entrega de comida y uso de servicios sanitarios.

Al llegar al estacionamiento, el conductor deberá mostrar su código QR desde su celular, para que el personal le entregue su entrada y los productos gastronómicos en caso de haber realizado la compra en la web.

Luego se le indicará la ubicación según el orden de llegada y vehículo.

No está permitido salir del vehículo, excepto para el uso de baños.

(Fuente: ‘Aquí La Noticia’)

JOSE C. PAZ

(*) Trotta e Ishii entregaron notebooks a estudiantes paceños

El intendente Mario Ishii, junto al Ministro de Educación de la Nación Dr. Nicolás Trotta, entregaron notebooks a los alumnos del 4º año del ciclo superior de la secundaria Escuela técnica Nº 3.

Esta entrega de equipos, que alcanzará a más de 1760 de alumnos de José C Paz, facilitará el acceso a la tecnología a estudiantes acortando la brecha digital.

Las notebooks, que contienen información con recursos pedagógicos, podrán ser utilizadas para la plataforma digital Seguimos Educando, una de las herramientas creadas desde el Estado Nacional para sostener la continuidad pedagógica durante la pandemia de manera on y off line.

(*) Programa de contención a los vecinos con Covid Positivo

La Municipalidad de José C. Paz lleva adelante un programa de apoyo y contención a los vecinos con Coronavirus y sus contactos estrechos para mantener un estricto aislamiento en sus hogares.

Se reparten insumos médicos, bolsones de alimentos, productos de limpieza para el hogar y de higiene personal.

También se fumiga y desinfecta toda la zona utilizada por parte del personal de la Secretaría de Obras y Servicios.

(*) Mario Ishii supervisó tareas de asfalto

Estuvo recorriendo la Avenida Fray Marchena, donde se realizan tareas de preparación y estabilización de suelo

Se comenzó con la colocación de caños para dicha obra hidráulica y el proceso de armado de hormigón.

Este es un acceso importante desde Ruta 24 y mejorará la circulación del lugar.

(*) Campaña de prevención del dengue

Se comenzó con la campaña anual de prevención contra el Dengue, Zika y Chikungunya, la misma es realizada por la Secretaria de Obras y se trata de fumigaciones masiva en los principales puntos verdes del distrito.

“Se les recuerda a los vecinos desmalezar y mantener limpios sus jardines junto a no dejar reservorios de agua al aire libre”, sostienen desde el Municipio.

(*) Convenio entre José C. Paz y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social

La Municipalidad de José C. Paz y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (I.N.A.E.S) a través del intendente Mario Ishii, se reunieron para firmar un acta de acuerdo entre el organismo nacional y el municipio.

El encuentro comenzó con la recorrida a las instalaciones del polo productivo de José C. Paz, área SIPEM de la comuna, donde se fabrican insumos para la construcción y mobiliarios, que autoabastece las necesidades de la comuna y donde se produce materia prima para las obras del distrito generado fuentes de trabajo.

Luego las autoridades se reunieron en la secretaría privada con el intendente Municipal Mario Ishii, del directorio de I.N.A.E.S estuvieron presentes Zaida Chmaruk, el coordinador de Municipios Asociativos Gabriel Berrozpe, de la provincia de Buenos Aires Alan Bryden, el Subsecretario de Economía Social y Cooperativismo municipal Juan Carlos Denuchi y el Subsecretario de Relaciones Institucionales Pedro Perrotta.

La firma de convenio entre ambas partes se estableció para trabajar en beneficio de los vecinos y las vecinas paceñas, la asociatividad y la economía social son herramientas que generan trabajo genuino y conocimiento para aprender a desarrollarse en otras actividades.

