EFEMERIDES SEMANAL 

Escribe: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

(*) Distinciones internacionales al intendente de José C. Paz, Mario Alberto Ishii

Hace exactamente cuatro años en el despacho del alcalde de Miami Tomas Regalado, el intendente de José C. Paz (y senador en uso de licencia) Mario Alberto Ishii recibió las llaves de la ciudad.

Acompañado del Asesor del alcalde José Caló, el Jefe de Gabinete Dr. Gaston Yañez, el Secretario de Acción Directa Pablo Mansilla, el Dr. Pablo Salerno, y el asesor de Jefatura de Gabinete.

Dos días antes, Mario Alberto Ishii recibió en la Sede de la Cela University de Florida el Doctorado HC en Etica y Administración Pública. El Premio Calidad y Excelencia, y el Pin Honorífico de la ONU.

(*) Día de la Educación Técnica

Un 15 de noviembre se conmemora por la creación, en 1959, del Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET), organismo que rige la enseñanza de distintas especialidades tecnológicas y científicas en numerosas escuelas de nuestro país, actualmente llamado Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

(*) Día del Acordeón

En la misma fecha se celebra en el varias partes del mundo, el Día internacional del acordeón, la fecha impuesta desde los años ‘90 por un grupo de acordeonistas, entre los que se encontraba Julio Erman Gasparin, promotor de la idea, y presidente de la Asociación Internacional de Acordeonistas en aquel entonces.

Quiso el destino que precisamente un 15 de noviembre pero de 2007 falleciera Gasparín, por lo que la fecha adquirió desde entonces una doble significación. Desde el año 1992 Salto (Uruguay) se sumó a la propuesta con las actividades de Silvio B. Previale fundador de Academias Previale quien para estas fechas anualmente realizaba un festival en el Teatro Larrañaga.

Esa actividad dió lugar al gran Encuentro Internacional de Acordeones que las Academias realizan cada dos años en esta Ciudad.

No hemos dejado desde entonces de recordar cada año esta fecha de tanta relevancia para la música, la tradición y el instrumento que representa

(*) Diario La Capital, de Rosario

Un 15 de noviembre, pero de 1867, en la ciudad de Rosario (Provincia de Santa Fe), apareció el primer número del diario La Capital de Ovidio Lagos.

Rosario fue declarada Capital de la República Argentina en 1868, 1869 y 1873 durante el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento quien vetó la iniciativa en todas las ocasiones.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Capital Federal (antes de 1994) sede de los poderes nacionales, es recién a partir del 21 de septiembre de 1880.

15 de noviembre de 1952 en ocasión de cumplirse el octogésimo quinto aniversario de la aparición de La Capital fue inaugurado el monumento a Ovidio Lagos, situado en la intersección de las avenidas Pellegrini y Ovidio Lagos.

El mismo fue construido por iniciativa de una comisión constituida diez años antes.

Convocados los artistas nacionales para un concurso de anteproyectos, fue elegido el suscripto por Nicolás Antonio de San Luis como escultor y los arquitectos Carlos F. Lange y Luis A. Rébora, para la composición y ordenamiento del conjunto y es el que admiramos hoy día.

(*) 447º Aniversario, Capital de la Provincia de Santa Fe

Juan de Garay, capitán y justicia mayor en la conquista y población del Paraná y Río de la Plata, funda la ciudad de Santa Fe, un domingo 15 de noviembre de 1573.

(*) Un 15 de Noviembre de 1811…

Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano es nombrado jefe de regimiento de Patricios y ¡renuncia a la mitad de su sueldo en obsequio a la patria!

Escribe: “ofrezco a V.E la mitad del sueldo que me corresponde, viéndome sensible no poder hacer demostración mayor, pues mis facultades son ningunas y mi subsistencia depende de aquel, pero en todo evento sabré también reducirme a la ración del soldado , si es necesario, para salvar la justa causa, que con tanto honor sostiene V.E “…

