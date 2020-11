Síntesis informativa de la Zona Norte, aquí:

Resumen de noticias de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz

MALVINAS ARGENTINAS

(*) Cuatro localidades se convierten en ciudades en Malvinas Argentinas

El senador Luis Vivona logró que la Ley se apruebe en menos de siete días. La iniciativa, que afecta a Ing. Pablo Nogués, Villa de Mayo, Tortuguitas y Malvinas Argentinas, ya tenía media sanción del Senado Bonaerense y fue aprobada por la Cámara de Diputados provincial.

Consultado por el origen de su proyecto, Vivona aseveró: “Tiene que ver fundamentalmente con la lucha de las distintas organizaciones del distrito, de la cámara de comercio, del vecino en sí, de ir buscando el crecimiento natural de las localidades. Malvinas Argentinas es un distrito que el 1° de diciembre cumple 25 años de vida institucional, y en el caso de las localidades, algunas merecían convertirse en ciudad hace una década. Eso fortalece el arraigo, el sentido de pertenencia, el sentimiento hacia cada lugar se profundiza”.

Puntualmente, el legislador destacó rol de las instituciones intermedias para el crecimiento de las localidades devenidas ciudades: “Cuando uno habla de la inquietud de las distintas fuerzas vivas, hablamos de que el crecimiento en nuestro distrito ha tenido que ver con el esfuerzo de la entidad intermedia, como lugar de encuentro de las familias, donde los vecinos marcaban las políticas de las necesidades más inmediatas, marcaban dónde se necesitaba una sala médica, el asfalto, y así ha nacido el crecimiento de cada lugar”.

Acerca del apoyo a su propuesta, Vivona mencionó: “Logramos el apoyo pleno en la Cámara de Senadores ya que se reunían los requisitos correspondientes y fuimos respaldados por el Ministerio de Gobierno y por la ministra Teresa García, que le dio el positivo al resultado de hacer el pase de localidad a ciudad. Y después, en la gestión en Diputados, donde se termina convirtiendo esta Ley tan importante para el presente, para el futuro y el crecimiento de nuestro distrito”.

Las localidades de Tierras Altas e Ingeniero Adolfo Sourdeaux no formaron parte del proyecto de ley porque no alcanzan la cantidad de habitantes, condición clave para convertirse en ciudad.

Luego de la aprobación de ambas Cámaras se aguarda la promulgación de la ley por parte del gobernador Axel Kicillof.

(*) Leonardo Nardini junto a Ginés González García y Daniel Gollán en Malvinas Argentinas

El intendente de Malvinas Argentinas Leonardo Nardini, recibió en la Maternidad Municipal “María Eva Duarte de Perón” al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y al ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Daniel Gollán, quienes eligieron al Sistema de Salud local, pionero en el tratamiento mediante donación de plasma por parte de pacientes recuperados de Covid-19, para presentar el sistema de refuerzo de las vacunas del calendario, postergadas en muchos casos por la pandemia. Además, el Municipio recibió nuevas tablets para agilizar el sistema de comunicación dentro de los hospitales.

Durante el contexto actual que afecta al mundo entero, la infraestructura hospitalaria de Malvinas, los centros de atención primaria y el personal de Salud, no desatendieron la atención por guardia, la atención clínica, y los esquemas de vacunación. En todos sus niveles, desde la Secretaría de Salud aseguraron estar preparados para seguir haciéndole frente a la pandemia y reforzar las vacunas postergadas por la misma.

“La urgencia del Coronavirus tapó lo importante y hay que seguir fortaleciendo la vacunación. Tenemos el vacunatorio en el hospital materno, los 40 centros de salud desplegados en todo el territorio y se suman los dispositivos móviles para poder acercar el Estado a la gente y cuidarlos, que es lo más importante”, indicó Nardini.

Por su parte, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, comentó: “Malvinas es de los lugares que mejor trabaja, han cumplido siempre muy bien los esquemas. Y con este refuerzo la población del distrito se sentirá más protegida y prevenida. Seguimos trabajando intensamente en todo el país, pero, sin ninguna demagogia, ojalá muchos lugares del país estuvieran como Malvinas Argentinas”.

Los funcionarios visitaron también uno de los puestos móviles de vacunación ubicado en las calles Cangallo y José Hernández de la ciudad de Grand Bourg. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, dijo: “Lo primero que pregunté cuando llegamos es cómo encontraban en ese salir a buscar casa por casa los faltantes de vacunas y estamos bastante bien en este barrio en particular, hay menos faltantes porque hubo varios operativos ya, incluso dentro del marco de las actividades del Detectar donde se aprovechó para completar coberturas”.

En los operativos, se apunta especialmente a los niños de entre 2 y 12 años de edad, pero también aplica a toda la población en general. “Se irá casa por casa para detectar a cuántas personas les faltan vacunas, y poder traerlos a estos operativos especiales o llevarlos a los centros de vacunación habituales. Debemos colaborar para recuperar todas esas dosis y el año que viene tengamos a todos nuestros niños cubiertos contra todas las enfermedades que son prevenibles por vacunas”, completó Gollán.

A lo que la Dra. Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, aseguró: “Hay vacunas gratuitas para toda la población argentina y para todas las etapas de la vida, por eso toda la población que haya postergado la vacunación por esta situación, los estamos esperando para que completen el esquema”.

JOSE C. PAZ

(*) El ministro de educación Nicolás Trotta y el intendente Ishii entregaron notebooks a estudiantes paceños

El intendente Mario Ishii junto al Ministro de Educación de la Nación, Dr. Nicolás Trotta, entregaron notebooks a los alumnos del 4º año del ciclo superior de la secundaria Escuela técnica Nº 3.

“Esta entrega de equipos, que alcanzará a más de 1760 de alumnos de José C Paz, facilitará el acceso a la tecnología a estudiantes acortando la brecha digital”, destcan desde el municipio.

Las notebooks, que contienen información con recursos pedagógicos, podrán ser utilizadas para la plataforma digital Seguimos Educando, una de las herramientas creadas desde el Estado Nacional para sostener la continuidad pedagógica durante la pandemia de manera on y off line.

(*) Programa de contención a los vecinos con Covid Positivo

La Municipalidad de José C. Paz, lleva adelante un programa de apoyo y contención a los vecinos con Coronavirus y sus contactos estrechos para mantener un estricto aislamiento en sus hogares.

Se reparten insumos médicos, bolsones de alimentos, productos de limpieza para el hogar y de higiene personal.

También se fumiga y desinfecta toda la zona utilizada por parte del personal de la Secretaría de Obras y Servicios.

(*) Operativo socio sanitario preventivo municipal

El Municipio paceño está realizando un operativo sanitario en el barrio ‘Las Heras’ para detectar personas con sospecha de Covid positivo y otras problemáticas o necesidades urgentes

Varios equipos de Médicos, Lic en enfermería, Lic. en trabajo social, Psicólogos, Promotores de Salud, equipo de desarrollo social y personal administrativo, recorren el barrios casa por casa, para reforzar las medidas de prevención y aliviar la problemática que nos envuelve en el marco de la pandemia.

“En caso de que se sospeche de un caso positivo, mediante valoración de síntomas y toma de temperatura corporal por parte de los agentes, se realiza hisopado correspondiente y se acentúan las medidas de aislamiento social, entregando cubre bocas, elementos de desinfección y alcohol en gel”, aseguran fuentes municipales.

(*) Campaña de prevención del Dengue

Se comenzó con la campaña anual de prevención contra el Dengue, Zika y Chikungunya, la misma es realizada por la Secretaria de Obras y se trata de fumigaciones masiva en los principales puntos verdes del distrito.

“Se les recuerda a los vecinos desmalezar y mantener limpios sus jardines junto a no dejar reservorios de agua al aire libre”, sostienen desde el Municipio.

TIGRE

(*) El 14 de noviembre… ‘Ráfaga’ llega a Tigre: Julio Zamora recibió a Ariel Puccheta y destacaron los nuevos espectáculos bajo protocolos sanitarios

El intendente de Tigre, Julio Zamora, recibió en su despacho a Ariel Puchetta en la previa del concierto de Ráfaga – en formato autoconcierto -, el sábado 14 de noviembre en Nordelta. El jefe comunal destacó la importancia de brindar espectáculos para el disfrute de la comunidad respetando los protocolos sanitarios adecuados.

“Es muy importante que la industria musical vuelva a tomar protagonismo luego de varios meses sin poder realizar shows a raíz de la pandemia. Estamos contentos de que muchos artistas elijan el Municipio de Tigre para llevar adelante estos conciertos, respetando en todo momento los protocolos sanitarios para preservar la salud de los vecinos y vecinas”, sostuvo el jefe comunal.

Durante el encuentro, Zamora conversó con el cantante sobre el origen de la banda, el desarrollo de su carrera y la crisis sanitaria atravesada por la pandemia de coronavirus.

Luego de agradecer al intendente por su recibimiento en el Palacio Municipal, Puchetta dijo: “Que haya este tipo de eventos nos da la posibilidad de poder trabajar y alegrar a la gente. Lo que Tigre hizo con esta serie de conciertos nos da alivio porque nos permite poder estar arriba de un escenario como estamos acostumbrados”.

(*) Alumnos de escuelas de gestión estatal de Tigre recibieron más de 1600 netbooks

En un acto en la escuela secundaria N° 36 de Benavídez y con la presencia del intendente Julio Zamora, la Inspectora Jefa Regional Amelia Bressan y la Jefa de Inspección Distrital Claudia Ruggeri, se realizó la entrega de netbooks destinadas a alumnos de 4° año de 32 escuelas de gestión estatal de Tigre. En total, el distrito recibirá 1636 computadoras en el marco del Programa Nacional “Seguimos Educando” y el Plan Federal “Juana Manso”, para reducir la brecha digital, educativa y social, así como también sostener la continuidad pedagógica durante la pandemia de COVID-19.

En forma paralela, Tigre presentó el Programa “Acompañamiento Digital Municipal” (ADM), que tiene como objetivo brindar herramientas y recursos digitales de Google a través de capacitaciones en instituciones educativas del distrito. Serán encuentros dirigidos en principio a los beneficiarios de las netbooks –alumnos de 4to año de nivel secundario-, y posteriormente se hará extensivo a más niveles, docentes y familias.

“Estamos muy agradecidos al Presidente Alberto Fernández y al ministro de Educación Nicolás Trotta, con quien firmamos el convenio para retomar una política pública de entrega de elementos de acceso a internet para alumnos de escuelas secundarias. Esto es realmente necesario, sobre todo a partir de la declaración de servicio esencial a las tecnologías de la información y la comunicación. Se da, además, dentro del programa Acompañamiento Digital Municipal, que busca achicar la brecha digital para generar mayor igualdad”, manifestó Zamora.

Y agregó: “Es muy grande el esfuerzo de los docentes, que tuvieron que cambiar su modalidad de trabajo al formato virtual, al igual que los alumnos en su aprendizaje. Desde el Municipio fortalecemos nuestro compromiso con la educación, poniendo en valor las escuelas e inaugurando nuevos espacios como la secundaria N°36 este año, y la primaria N°21 en Rincón de Milberg y la secundaria N° 21 en Benavídez”.

Las netbooks cuentan con un software actualizado para acceder a las plataformas digitales “Seguimos Educando” y “Juana Manso”, del Ministerio de Educación y www.tigre.gob.ar/educacion/aprendoencasa, plataforma diseñada por el Municipio, donde los usuarios pueden encontrar propuestas literarias para todas las edades, así como juegos y actividades para realizar en familia.

(*) Julio Zamora supervisó nuevas obras en el distrito

En las localidades de El Talar, General Pacheco y Los Troncos, el intendente de Tigre Julio Zamora, supervisó obras realizadas con fondos municipales. Entre los trabajos se destaca la construcción de nuevas veredas, el mantenimiento de espacios públicos y mejoras viales.

“Recorrimos distintas obras que hacen al crecimiento de nuestra ciudad, todas ellas producto de opiniones y sugerencias que nos han hecho los vecinos en las distintas reuniones. Escuchamos atentamente lo que nos recomienda la comunidad, para dar una solución a sus problemas. Se trata de trabajar en conjunto y hacer que cada vecino sea protagonista del avance de Tigre”, expresó el jefe comunal.

En La Paloma, sobre la calle Juan José Valle, entre Costenaster y Las Dalias, se está construyendo una dársena para colectivos y sobre ésta última, 300 mts de veredas comerciales. Zamora también visitó un Centro Educativo Comunitario en dicha localidad, que asiste a más de 45 familias del barrio con desayuno, almuerzo y merienda, y brinda apoyo escolar a más de 80 niños y niñas.

En El Talar, se lleva a cabo la primera etapa de la construcción de veredas sobre la calle Reconquista, un trabajo que en total comprenderá 350 mts lineales; y en General Pacheco, se instalaron nuevas luminarias, y se realizaron tareas de pintura y mantenimiento en la plaza ubicada en Santiago del Estero y Entre Ríos. Por otro lado, en Troncos del Talar el Municipio construye un tercer carril sobre el Camino Bancalari – Benavídez, a la altura del barrio Santa Bárbara, con el fin de agilizar el tránsito.

Por último, el jefe comunal se dirigió al cuartel de los Bomberos Voluntarios del centro de la ciudad, que con el apoyo del Municipio, adquirieron una escalera especial mecánica.

(*) “El amor vence las distancias y la pandemia”: Tigre invita a los vecinos a escribir cartas a sus seres queridos

El Municipio de Tigre emprende, a través de la Subsecretaría de Cultura, una iniciativa para que los vecinos puedan volver a apostar al correo postal y escribirle una carta a un ser querido que quieran contactar.

Bajo el concepto “El amor vence las distancias y la pandemia”, la propuesta propone en su nombre la consigna: “Contra vientos y pandemias quiero decirte que…”. De esa manera, abre el juego a que los interesados en participar se sumen y vivan la experiencia.

Desde el área cultural explicaron que “la idea apunta a que uno pueda detenerse a pensar cada palabra y escribir aquello que se quiera expresar pero por la distancia social o falta de un espacio acorde no se puede”.

Ya hay buzones instalados en las delegaciones municipales de todas las localidades donde los vecinos pueden depositar sus cartas, para luego el Municipio encargarse de la respectiva entrega. Para más información sobre la propuesta, comunicarse a través del correo electrónico: [email protected] o a través del Facebook e Instagram del área @Cultura.Tigre.

SAN ISIDRO

(*) Importante obra de alumbrado en el barrio Santa Ana de Boulogne

En una obra que beneficia a 169 familias del barrio Santa Ana de Boulogne, el Municipio de San Isidro sumó 40 luminarias led de altura en cada pasillo e ingresos del barrio. Además, se colocaron 700 metros de cable nuevo para reforzar el suministro eléctrico.

“Estos trabajos implican mejorar la iluminación, la seguridad y que cada vecino ahora tenga un nuevo tablero en su hogar, teniendo un mejor suministro eléctrico”, contó el subsecretario de Espacio Público, Leandro Martín.

Sobre el refuerzo del cableado –explicó- que ante un consumo masivo de electricidad la instalación de cables puede deteriorarse o cortase el suministro, “por eso, lo reforzamos para lograr un mejor servicio”.

(*) San Isidro sumó 150 nuevos contenedores para separar residuos

San Isidro distribuyó por las distintas localidades del partido 150 nuevos contenedores para separar residuos, adquiridos para reemplazar los que fueron vandalizados y quemados. En total, el municipio cuenta con 7 mil contenedores (4500 de residuos y 2500 de separación) con el objetivo de disminuir la cantidad de basura que va a los rellenos sanitarios y concientizar sobre la división de residuos.

“Seguimos sumando recursos para lograr un San Isidro cada vez más sustentable. Somos uno de los municipios que más trabaja en cuestiones de reciclado y concientización para crear el hábito entre los vecinos de separar la basura”, expresó el intendente Gustavo Posse.

Y subrayó: “Es una verdadera pena que haya gente que no entienda que los contenedores son un bien de todos y los destruya. Obviamente, con ayuda de las cámaras de seguridad, identificamos y seguiremos investigando para llevar a los responsables ante la justicia”.

La recolección contenerizada brinda múltiples beneficios: evita el derramamiento y esparcimiento de basura en vía pública, preserva los residuos de las inclemencias del tiempo, colabora con el ahorro de combustible y por ende beneficia al medio ambiente, ya que el camión recolector solo opera en un punto de la cuadra y no en cada frente de la misma.

Por otro lado, los contenedores para reciclar construyen cultura de separación en la comunidad, ya que allí los vecinos depositan sus plásticos y reciclables separados, y de esa manera se reduce la cantidad de basura a enterrar en CEAMSE, otro gran beneficio para el ambiente.

A la contenerización en vía pública, se suman los 4 Ecopuntos, 4 puntos de acopio de botellas de amor y la recolección diferenciada en Santa Rita y Malvinas, como principales programas que el municipio pone en disposición de los vecinos para seguir tomando hábitos y conciencia para reciclar y cuidar el planeta.

(*) Volvieron los deportes en equipo a San Isidro

El Municipio de San Isidro fue pionero en reaperturas del Gran Buenos Aires. En el deporte, a mediados de agosto habilitó los deportes individuales y náuticos, y en septiembre permitió la vuelta de los gimnasios. En esta ocasión, llegó el turno de los deportes grupales al aire libre o en espacios bajo techo, pero abiertos, como las canchas de fútbol 5.

Los protocolos son claros: el entrenamiento y los juegos son de 5 jugadores por equipo, sin superar un máximo de 10 jugadores por turno en total. No está permitido el uso de los vestuarios y la actividad se puede practicar durante 45 minutos.

En simultáneo a las chicas de hockey, pero en la otra mitad de la cancha de césped sintético del CASI, los chicos de la categoría infantiles de rugby jugaban a la tradicional “tocata”, para distenderse y agilizar el juego de manos al volver a tener contacto con el balón ovalado.

El intendente Gustavo Posse se acercó al lugar en el primer día de entrenamientos grupales. “Nos produce mucha satisfacción ver a los jóvenes vincularse nuevamente entre ellos y sacarse esa angustia tras estar tanto tiempo encerrados. Seguimos con una reapertura en la que prima el sentido común y la salud mental de nuestros vecinos. Defendemos el hecho de tener una vida digna en la que se pueda estudiar, trabajar, hacer deporte y estar al aire libre”, afirmó.

Al igual que el rugby y el hockey, se pueden practicar todas las actividades en conjunto como fútbol, básquet, vóley, handball, entre otras.

VICENTE LOPEZ

(*) Trabajadores de salud recibieron medallas hechas por joyeros de todo el mundo

Más de 3.000 joyeros de todo el mundo realizaron medallas para reconocer a los trabajadores de salud. En el Hospital Municipal Dr. B. Houssay se entregaron estos obsequios para honrar el esfuerzo y dedicación que hacen diariamente para atender a los vecinos.

El “Hand Medal Project” nace de la iniciativa Jimena Ríos e Iris Eichenberg, amigas y joyeras, para agradecer la labor de los trabajadores de la salud durante la pandemia del COVID-19. El proyecto apunta a que joyeros, artistas, estudiantes y profesionales hagan medallas con forma de mano que honren el servicio y sacrificio de los trabajadores sanitarios, hasta el momento se han fabricado más de 70.000 medallas en todo el mundo.

Para implementar el proyecto hubo una conexión entre 145 personas que recolectaron las medallas en más de 66 países, y las personas que se encargan de distribuirlas, que son los trabajadores de la salud que entregarán las medallas a sus colegas de la comunidad médica. Cada medalla será registrada mediante un número estampado en el reverso, de manera que quienes la reciban puedan conocer a su autor. Cada persona que recibió su medalla, puede rastrear e identificar al diseñador de la distinción.

Sobre este reconocimiento, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, expresó: “Es un orgullo contar con un equipo de salud tan comprometido. La pandemia demostró aún más el profesionalismo de quienes componen el sistema de salud de Vicente López. Estamos muy agradecidos con ellos, y con quienes tuvieron la iniciativa para este reconocimiento”.

(*) Comenzó la preinscripción para la Tecnicatura en Higiene y Seguridad del Trabajo

Hasta el viernes 27 de noviembre estará abierta la preinscripción a la Tecnicatura en Higiene y Seguridad del Trabajo, que se dictará en el Centro Universitario de Vicente López, durante el ciclo lectivo 2021.

Los interesados en preinscribirse, deben enviar un mail a: [email protected] con sus datos.

La tecnicatura en Higiene y Seguridad del Trabajo tiene una duración de tres años y se trata de una disciplina cuyo objetivo es formar profesionales calificados, de sólida formación ética, con un perfil emprendedor y proactivo, que estén preparados para una rápida inserción laboral, que contribuyan a dar respuesta a la problemática de riesgos laborales del mercado de trabajo actual con el fin de proporcionar una mejor calidad de vida laboral, protegiendo en forma permanente la salud psicofísica del trabajador.

La confirmación de la inscripción a la carrera, se efectuará cuando dadas las condiciones sanitarias, se pueda recepcionar y verificar toda la documentación física.

SAN FERNANDO

(*) El Municipio de San Fernando lanzó la campaña de prevención contra el Dengue 2020-2021

La Subsecretaria de Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, Eva Andreotti, junto al Director del Área de Investigación y Cuidado de los Recursos Naturales, Gabriel Tato; Concejales y personal de las áreas de Medio Ambiente, Tránsito y Espacios Públicos recorrieron el barrio Alvear para concientizar sobre prevención que se extenderá a lo largo de la época estival, desde noviembre hasta febrero, en todos los puntos del distrito.

“Comenzamos la campaña contra el dengue en los barrios Alvear y San José, con todo el equipo de medioambiente y concejales. Estuvimos yendo casa por casa para concientizar al vecino, entregamos repelentes y también hablamos de la importancia del descacharreo, no dejar ningún recipiente que pueda acumular agua, donde el mosquito deposita sus huevos. El camión municipal va a estar pasando para llevarse los cacharros que saquen y también estuvimos realizando fumigación integral del barrio como una medida más de prevención”, explicó Eva Andreotti.

En tanto, la funcionaria remarcó: “Además, entregamos paquetes de semillas de estación del Programa ´Eco Sanfer´ para crear huertas en casa. Los vecinos están contentos por todas estas acciones y lo agradecen”.

“El Municipio va a seguir realizando fumigaciones en espacios verdes y entre todos esperemos lograr cifras como las del año pasado, recordemos que en la Provincia de Buenos Aires hubo 15 mil casos y en San Fernando solo 50. Esto habla de una gran campaña por parte del Municipio, pero también de la concientización que tiene el vecino que respeta las normas y que colabora en esta campaña de prevención del dengue”, destacó Gabriel Tato.

Recomendaciones: -No dejar agua estancada en sus domicilios; Renovar a diario el agua para las mascotas; Colocar mosquiteros en puertas y ventanas; Usar repelente sobre la piel o la ropa si se realizan actividades al aire libre.

Para más información acercarse a la Secretaría de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales (Brandsen 675) o comunicarse al 4746-6137 / 4744-2840.

(*) San Fernando advierte presencia de cianobacterias en el Delta y recomienda no utilizar agua para consumo e higiene

El Municipio de San Fernando promueve el cuidado de las especies que habitan el Delta, especialmente durante la crisis hídrica por la escasez de precipitaciones que atraviesa la zona.

En estos días, se han observado en ríos y arroyos del delta del Paraná florecimientos algas de cianobacterias, del género microcystis, caracterizadas por su color verde intenso y su agrupación en cuerpos de agua. Estos florecimientos ocurren de manera natural en ríos y arroyos afectados por las bajantes de agua -siendo éste año uno de los que mayores bajantes se han registrado debido a la crisis hídrica-, la baja disponibilidad de oxígeno y el aumento de la temperatura en el agua son factores contribuyentes a su proliferación.

Estas algas son tóxicas para el ser humano y para otros seres vivos a través de la ingesta o por el contacto con el agua, tanto por su consumo o exposición de la piel, por ejemplo, nadar en el río.

El Director de Medio Ambiente del Municipio, Gabriel Tato, explicó: “Generalmente esto sucede entrado el verano, pero la escasez de agua por la que atraviesa nuestro delta inferior, es decir factores físicos y biológicos hacen que este proceso se adelante como está sucediendo. Esto es un proceso natural y conocido, lo que sugiere adoptar medidas preventivas para evitar complicaciones a la salud de los isleños”.

En ese sentido, el funcionario remarcó: “La presencia de cianobacterias siempre sugiere un grado de toxicidad que afecta a los seres vivos, por eso se recomienda evitar el consumo y contacto con aguas en las que se visibilizan la presencia de esta formación de algas. Es importante destacar que los métodos tradicionales de tratamiento o potabilización no son aptos para inhibir la toxicidad de las cianobacterias. Ante cualquier inquietud, los vecinos se pueden comunicar con nuestra línea de Atención al Vecino (0800-777-6864) que serán respondidos a la brevedad”.

Al detectar la presencia de estas algas en el agua se recomienda a los vecinos: No ingresar al río; No utilizar el agua afectada para consumo ni higiene personal; No tratar el agua con cloro o lavandina, ya que estos productos químicos potencian la toxicidad del alga; Si no hay otra opción para tomar agua potable en su domicilio, intente sacar agua lo más profundo posible ya que las cianobacterias están mayormente en superficie para lograr la fotosíntesis. Filtros de barro y otros métodos de potabilización tradicionales o caseros no son efectivos a la hora de neutralizar la cianobacteria; Avisar a las autoridades de aplicación para que tomen las medidas pertinentes, en la Provincia de Buenos Aires: Autoridad del Agua (0221 – 4211921) y O.P.D.S. (0221 – 429 5548).

(*) San Fernando celebra 20 años desde que la UNESCO declaró la Reserva de Biósfera del Delta del Paraná

La Reserva de Biósfera del Delta del Paraná cumple 20 años desde su creación e incorporación en la Red Mundial del Programa MaB-UNESCO y el Municipio de San Fernando recuerda su importancia para la protección de la biodiversidad, el desarrollo humano y la investigación.

El Delta del Paraná es parte de la Mesopotamia y es considerado como uno de los Deltas más grandes del mundo. La Reserva de Biosfera Delta del Paraná ocupa una superficie total de 88.624 hectáreas, pertenece a la 2° y 3° sección de Islas y limita al Sur con el Municipio de Tigre (mediante el Río Paraná de las Palmas), al Norte con la Provincia de Entre Ríos (mediante el Río Paraná Guazú), al Oeste con los partidos bonaerenses de Campana y Escobar (mediante el Río Carabelas Grande), y al Este con el Río de la Plata, actuando como zona de frontera del territorio nacional.

“En el marco del desarrollo humano, la gestión municipal lleva adelante una gran cantidad de políticas públicas para que el vecino se pueda quedar en la Reserva. Queremos que el habitante del Delta progrese, se desarrolle y que además sea un lugar donde la ciencia y los investigadores trabajen en pos de entender la biodiversidad para poder cuidarla. San Fernando es un ejemplo en la gestión del territorio insular”, dijo Director de Medio Ambiente del Municipio, Gabriel Tato.

Cabe recordar que San Fernando tiene la principal red de Salud Pública en el Delta con 3 Hospitales Municipales de Islas equipados con lanchas ambulancia; además sostiene un Destacamento de Guardaparques y Centro de Interpretación Científica; un Centro de Capacitación y base de talleres artísticos y actividades cívicas en el Río Carabelas; y programas educativos, culturales, de desarrollo humano y protección ambiental. Además, el Municipio participa del Comité Científico-Técnico Ciervo de los Pantanos para el cuidado del animal más representativo de la Reserva de Biósfera.

(*) La Cámara de Diputados abrió su sesión con un Himno realizado con músicos e imágenes de San Fernando

La Cámara de Diputados de la Nación llevó a cabo una nueva sesión en donde se dio tratamiento a varios proyectos de ley. Al comenzar se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino interpretado por músicos de San Fernando y con imágenes que recorren cada rincón de la ciudad en forma continental e insular.

Al respecto la diputada nacional, Alicia Aparicio, expresó: “El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por intermedio de la Dirección de Cultura, nos solicitó a los legisladores que mostremos a través de del Himno Nacional, nuestras provincias y municipios, reflejando nuestra cultura y visualizando a nuestros artistas”.

“El video comparte imágenes de nuestras islas y continente. Es importante porque nos permite visibilizar al distrito tanto en su geografía como a su gente y sus artistas. Hoy pudimos mostrar a San Fernando y por eso quiero agradecer al presidente de la Cámara, Sergio Massa, y a la Dirección de Cultura porque esta iniciativa nos da la posibilidad de mostrarnos y mostrar todo lo que ha realizado estos años San Fernando y su gente”, completó la legisladora nacional.

Los músicos que interpretaron el Himno son la cantora Luz Paz, el tenor Rodrigo Cabrera, los músicos Juan Diego Figari (en piano), Darío Nicolau (en guitarra y flauta traversa), Javier Lifrieri (en batería) y el Coro Municipal de San Fernando dirigido por Ricardo Maresca.

Por su parte, el director General de Cultura y Turismo del Municipio de San Fernando, Néstor Torchia, expresó: “La diputada sanfernandina Alicia Aparicio nos acercó la propuesta de presentar un video del Himno Nacional Argentino, el cual es un orgullo para nosotros que pueda ser reproducido en el inicio de sesión en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Poder mostrar imágenes del gran cambio que ha tenido San Fernando en estos últimos 9 años, innumerables obras que se ha realizado para que lo puedan disfrutar todos los vecinos”.

Y detalló: “Las imágenes muestran los espacios culturales, deportivos, de esparcimiento y nuestra joya que es el delta sanfernandino, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Nos fue difícil en 3 minutos poder mostrar lo bello que esta San Fernando hoy y también visibilizar a los grandes artistas que tenemos”.

Por su parte, Heguy destacó que “el tenor es un gran artista reconocido de una familia tradicional de artistas y músicos. Al igual que Darío Nicolau, que es un gran cantante, compositor, intérprete y director de murga. Javier, el baterista y Diego Figari, que es el pianista, alumno integrante de los talleres culturales San Fernandino. Es importante reconocer a cada artista y su identidad, porque se han sumado a trabajar con mucho amor a la producción del video”.

Finalmente, Heguy, señaló que el video fue elaborado por trabajadores del Teatro Martinelli y que “quisimos inculcar la identidad local, la identidad del delta. Desde un sello regional”.

(*) San Fernando lanzó la campaña de ‘Detección Temprana de Cataratas’ en el Hospital Oftalmológico

San Fernando dio inicio al Programa ´Detección Temprana de Cataratas´ en el Hospital Oftalmológico Municipal ‘Dr. José Luis Pericoli’, una nueva iniciativa de prevención que tiene como objetivo controlar la visión de los adultos mayores de 65 años y ofrecer los controles necesarios. Esta campaña se suma a los servicios que se ofrecen todos los días en el establecimiento sanitario.

Al respecto, el Secretario de Salud Pública, Marcelo Campos, explicó: “Estamos invitando para el viernes 20 de noviembre de 9 a 15 hs al Programa llamado ´Detección de Cataratas´, destinado a personas mayores de 65 años que tengan un problema de visión y que puedan venir a realizarse los controles para saber si realmente tienen una catarata u otra afección”.

Por su parte, la Coordinadora Médica del establecimiento, Dra. María Luján Acuña, señaló: “Durante tres viernes consecutivos vamos a estar atendiendo a vecinos mayores de 65 años que sientan que tienen alguna dificultad visual, para eso ponemos a disposición esta campaña que tiene como objetivo detectar tempranamente los pacientes con catarata. En caso de detectarlo, se les realizan los estudios pertinentes y, de ser necesario, se procede a una sesión quirúrgica”.

“La catarata es una de las causas de ceguera prevenible más frecuente, requiere una operación sencilla y la mayoría de los casos tienen muy buen resultado. Por eso es fundamental prevenir y actuar rápidamente”, concluyó la Dra. Acuña.

El Hospital Oftalmológico Municipal se está ampliando con 195 m2 para sumar 8 nuevos consultorios, agrandar la guardia y salas de espera y poder incorporar servicios y estudios de salud visual. Se ofrecerá a los vecinos cirugías para mayores y menores, consultas generales de control como reflejo rojo, CX cataratas, chalazion, pterigión y plombaje; además de estudios de campo visual, ecografías oculares, refractometrías y paquimetrías.

(*) Juan Andreotti recorrió la obra de modernización de la Plaza Dorrego de Victoria

El Intendente Juan Andreotti recorrió la obra de modernización de la Plaza Dorrego, ubicada en el corazón de Victoria entre las calles Ambrosoni, Ing. White, Constitución y 3 de Febrero.

“Hoy estuvimos recorriendo la Plaza Dorrego porque estamos llevando adelante una modernización integral de toda la plaza. Es un espacio muy lindo que tenemos los sanfernandinos y los mismos vecinos la fueron haciendo propia para realizar actividades físicas. Cuando uno pasa por aquí por las noches se encuentra con muchos vecinos corriendo, la idea es ir adaptando estos lugares con los usos que le da el vecino”, explicó Juan Andreotti.

En ese sentido, el Jefe Comunal destacó: “Con esta modernización se va a crear un sector aeróbico muy importante, el sector de juegos para chicos también tendrá una renovación y habrá más detalles para tener una de las plazas más lindas totalmente renovada. Falta muy poco para poder inaugurarla y que los vecinos puedan venir a disfrutarla”.

Por su parte, el Presidente del HCD, Santiago Aparicio, agregó: “Se trata de un plan integral que estamos realizando en todo el distrito, lo teníamos proyectado a principio de año, pero la pandemia nos retrasó. Por suerte ya comenzamos fuertemente con los trabajos de todo el espacio público y hoy estamos modernizando cinco plazas: Cuquel, Los Escritores, Infico, San Pablo y Dorrego”.

La intervención a realizar se propone ampliar el actual sector de ejercicio que abarca dos playones de cemento y recubrirlo con alfombra de césped sintético; se completarán con 5 postas aeróbicas más y un circuito de calistenia especialmente diseñado para la actividad física en grupo o individual. También se agregarán bancos de hormigón realizados in situ.

En el área de juegos, se reemplazará el mangrullo por uno nuevo temático en forma de Castillo de Hadas conformado por tres torres de variada altura, un mini rotador, un resorte y una lomada para trepar. El piso de baldosas de goma se cambiará por uno nuevo, realizado con un moderno diseño.

Al playón de mesas se le colocará piso de baldosas y se repararán las que estén dañadas en otros sectores al igual que la bicisenda perimetral que será reparada y pintada. Cada uno de estos sectores estará acompañado por equipamiento urbano de primera calidad y durabilidad, revitalizado o nuevo según el caso. Bancos, cestos, bicicleteros, juegos de mesas y asientos y un bebedero de hormigón destinados tanto al descanso, el ocio o el acompañamiento de los niños a la hora de jugar.

El paisajismo también responderá a los diseños que caracterizan al Municipio. A los añejos árboles existentes se le sumarán especies autóctonas y bellos canteros que requieran poco mantenimiento.

La seguridad es un tema vital para los vecinos, por ello, y como en cada uno de los espacios públicos y edificios municipales que se construyen en San Fernando, se incorporarán columnas de iluminación LED y columnas con cámaras de vigilancia y monitoreo.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Telegram

Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...