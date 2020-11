Una sanfernandina de 99 años fue dada de alta de coronavirus en el Hospital Municipal

Amelia Suárez, vecina de San Fernando, se retiró rodeada de aplausos de la nueva Terapia Intensiva exclusiva para COVID-19 del Hospital Municipal ‘San Cayetano’ y se reencontró con su familia. “Les agradezco a todos los médicos y enfermeras porque me han atendido y cuidado muy bien; me siento mejor y vuelvo a mi casa”, expresó con buen estado de ánimo.

Con mucha emoción, el personal del Hospital Municipal de San Fernando despidió a la vecina más longeva que fue dada de alta de coronavirus en la nueva Terapia Intensiva exclusiva para pacientes de COVID-19. Amelia Suárez, de 99 años, se recuperó de un cuadro de neumonía y tras diez días de internación, pudo regresar con su familia.

El Secretario de Salud Pública del Municipio, Marcelo Campos, la acompañó en la salida del Hospital y allí expresó: “Tiene un espíritu fantástico con sus 99 años -pronto cumplirá 100- . Le agradezco a todo el equipo de profesionales médicos, enfermeras, administrativos, infectólogos, que hicieron posible que se reencuentre con su familia disfrutando de la vida”.

Y agregó: “Fue una decisión del Intendente Andreotti hacer una inversión tan importante como el Hospital Municipal, para poder hacer frente a la pandemia, que incluye equipamiento, camas, respiradores, bombas de infusión, electrocardiógrafo, medicación que es muy cara también, y agradecerles a los vecinos, como decimos siempre, porque con el aporte de las tasas municipales podemos brindarles este tipo de atención”.

Tras recibir su alta médica, Amelia se mostró contenta y con mucha energía. “Les agradezco a todos los médicos y enfermeras porque me han atendido y cuidado muy bien; me siento mejor y vuelvo a mi casa. Hay que cuidarse un montón, porque es terrible esto. Yo la pasé mal, pero salí”, comentó.

De parte del equipo que trabajó intensamente para cuidarla, el Dr. Carlos Díaz, Jefe de la unidad de Cuidados Intermedios del Hospital Municipal, detalló: “Para nosotros es una paciente muy especial, de 99 años, que ingresó con una infección respiratoria y mucha falta de aire. Como sabemos, son tiempos de mucha angustia y ansiedad para la comunidad, y cuando aparece un síntoma tan grave se prenden muchas alarmas. Encontramos una neumonía con derrame y una infección por coronavirus”.

“Las primeras horas fueron difíciles, con requerimiento de oxígeno; por suerte encontró recursos médicos en el momento adecuado y empezamos un tratamiento con antibióticos, analgésicos, y medicación para desinflamar el pulmón”, recordó el especialista y continuó: “El derrame de líquido en pulmón fue un reto muy grande para el equipo médico, que gracias a un trabajo coordinado con enfermería fue evolucionando bien: se fue desinflamando, el líquido fue desapareciendo y Amelia se recuperó poco a poco hasta el alta: sin oxígeno, sonriente y esperando para irse”.

“En el Hospital contamos con toda la capacidad para atender este tipo de complejidades; tenemos los recursos y el personal apropiado, sumando al trabajo coordinado desde la Dirección hasta el personal de limpieza, hoy se puede ir a su casa”, concluyó el Dr. Díaz.

Gladys Suárez, hija de Amelia, recibió a su madre con un abrazo emocionada hasta las lágrimas. En la puerta del Hospital Municipal ‘San Cayetano’, describió: “Desde un principio la atendieron increíblemente; como nunca tuvimos que usar el servicio, me sorprendió todo. Estoy más que agradecida a los médicos y a este equipo fantástico, y por la contención a los familiares. Todos los días me daban el informe completo de su evolución. Que los vecinos no se confíen y se cuiden un montón, porque cualquier cuidado es poco”.

En ese sentido, el Secretario Marcelo Campos solicitó a los vecinos que continúen con las medidas de prevención: “Sigue habiendo casos, por eso hoy es responsabilidad de cada uno cuidarse: utilizar tapabocas, higienizarse las manos, ventilar los ambientes y estar seguros del lugar que estamos, siguiendo con nuestra vida, porque hay que salir a comprar, a trabajar o al médico y cuidándonos entre todos”.

