Jorge Macri y Alfonso Prat Gay charlaron sobre la actualidad argentina

En el marco del ciclo de encuentros que el intendente de Vicente López, Jorge Macri, mantiene con personalidades de distintas áreas y ante cientos de vecinos que se conectaron, ayer participó de una nueva charla abierta via Zoom, con el economista y político Alfonso Prat Gay.

Durante el encuentro que estuvo moderado por el senador provincial Franco Bagnato, hablaron sobre la importancia de la participación de la sociedad en la política, Prat Gay recordó: “Siempre lo que fui haciendo en el sector privado, lo hacía con la visión y el ojo puesto en ¿de qué manera puedo transformar esto después en un activo para cuando me toque la función pública? Porque somos mejores funcionarios si aprovechamos la experiencia en el sector privado, y somos dirigentes del sector privado más responsables si entendimos bien cómo funciona el sector público y la política”.

En el mismo sentido, el Intendente Macri, agregó: “No conocer lo que le pasa al otro, no estar de los dos lados del mostrador es un problema. Me he cruzado con gente que está en la política que solo ha hecho política y que no tiene ni idea de qué se trata esto de agregar valor”.

Los dirigentes también aprovecharon la ocasión para compartir sus miradas sobre el futuro de la Argentina. “Sin grandes acuerdos vamos a seguir siempre atrapados en el mismo lugar. Los países que han demostrado poder desarrollarse son países que han tenido acuerdos básicos en torno a cosas que no debiéramos discutir”, opinó el ex Ministro

Y por último, Jorge Macri expresó: “El rol de la política es definir un camino, un rumbo, que es una de las cosas que hoy más sentimos los argentinos que nos falta, la percepción de rumbo, de camino, del hacia dónde vamos, cuál es el plan. Entendiendo que sin duda el liderazgo define un rumbo, pero que hay que tener una sensibilidad para no dejar a nadie atrás”.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Telegram

Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...