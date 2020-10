La Biblia como la conocemos hoy, un largo camino

Escribe: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

Tardaron unos siglos en que la Iglesia Católica llegara a la forma final de la Biblia, con los 72 libros como tenemos hoy.

En varios concilios, a lo largo de la historia, la iglesia, asistida por el Espíritu Santo (cf. Jo 16,12-13) estudió y definió el índice (canon) de la Biblia; ya que ninguno de sus libros trae su índice.

Fue la Iglesia Católica,, el término que usó son Ignacio de ANTIOQUÍA en el año 107 junto al término ORTODOXA, quien gritó la Biblia.

Garantizamos el catecismo de la iglesia y el Concilio Vaticano II que: ′′ Fue la tradición apostólica la que hizo que la iglesia discernir que escritos deberían ser enumerados en la lista de libros sagrados ′′ (Dei Verbum 8; CIC, 120).

Así que sin la tradición de la iglesia no tendríamos la Biblia. San Agustín decía: ′′ Yo no creería en el Evangelio, si a eso no me llevara la autoridad de la Iglesia Católica ′′ (CIC, 119).

¿Por qué la Biblia Católica es diferente a la usada por los evangélicos?

Esta tiene sólo 66 libros porque Lutero y, principalmente sus seguidores, rechazaron los libros de Tobías, Judite, Sabiduría, Baruc, Eclesiástico (o Sirácida), 1 y 2 Macabeos, además de Ester 10,4-16; Daniel 3,24-20; 13-14. La razón de eso viene de lejos. En el año 100 de la era cristiana, los rabinos judíos se reunieron en el Sínodo de Jamnia (o Jabnes), en el sur de Palestina, para definir la Biblia judía. Esto es porque en esta época comenzaban a surgir el Nuevo Testamento con los Evangelios y las cartas de los Apóstoles, que los judíos no aceptaron.

En este Sínodo, los rabinos definieron como criterios para aceptar que un libro formara parte de la Biblia, lo siguiente: (1) Debería haber sido escrito en Tierra Santa; (2) Escrito solamente en hebreo, ni arameo ni griego; (3) Escrito antes de Esdras (455-428 a.C.); (4) Sin contradicción con la Torá o ley de Moisés. Estos criterios eran puramente nacionalistas, más que religiosos, fruto del regreso del exilio de Babilonia en 537 AC.

Por estos criterios no fueron aceptados en la Biblia judía de Palestina los libros que hoy no figuran en la Biblia protestante, citados anteriomente. Pero la Iglesia Católica, desde los Apóstoles, ha utilizado la Biblia completa.

En Alejandría en Egipto, alrededor de 200 años antes de Cristo, ya había una influyente colonia de judíos, viviendo en tierra extranjera y hablando el griego. El rey de Egipto, Ptolomeo, quería tener todos los libros conocidos en la famosa biblioteca de Alejandría; luego envió a buscar 70 sabios judíos, rabinos, para traducir los libros sagrados hebreos al griego, entre los años 250 y 100 a. C antes del Sínodo de Jamnia (100 d. C).

Así, surgió la versión griega llamada Alexandrina o los Setenta, que la Iglesia Católica siempre siguió. Esta versión de los Setenta incluye los libros que los judíos de Jamnia, por criterios nacionalistas, rechazaron.

Así, al inicio del cristianismo había dos biblias judías: la de Palestina (restringida) y la Alexandrina (completa – Versión de los LXX). Los Apóstoles y Evangelistas optaron por la Biblia completa de los Setenta (Alexandrina), considerando inspirados (canónicos) los libros rechazados en Jamnia. Al escribir el Nuevo Testamento, utilizaron el Antiguo Testamento, en forma de la traducción griega de Alejandría, incluso cuando ésta era diferente del texto hebreo. El texto griego ′′ de los Setenta ′′ se ha vuelto común entre los cristianos; y por lo tanto, el canon completo, incluyendo los siete libros y los fragmentos de Ester y Daniel, pasaron al uso de los cristianos.

De las 350 citas del Antiguo Testamento que hay en el Nuevo, 300 son tomadas de la versión de los Setenta, lo que muestra el uso de la Biblia completa por los Apóstoles. También comprobamos que en los libros del Nuevo Testamento hay citas de los libros que los judíos nacionalistas de Palestina rechazaron. Por ejemplo: Rom 1,12-32 se refiere a SB 13,1-9; Rom 13,1 a Sb 6,3; Mt 27,43 a Sb 2, 13.18; Tg 1,19 a Eclo 5,11; Mt 11,29 s a Eclo 51,23-30; HB 11,34 a 2 Mac 6,18; 7,42; Ap 8,2 a TBT 12,15.

En los siglos II a IV hubo dudas en la iglesia sobre los siete libros debido a la dificultad del diálogo con los judíos. Pero la Iglesia se quedó con la Biblia completa de la versión de los setenta, incluyendo los siete libros. Después de la reforma protestante,

Lutero y sus seguidores rechazaron los siete libros ya citados. Es importante saber también que muchos otros libros, que todos los cristianos tienen como canónicos, no se citan ni siquiera implícitamente en el Nuevo Testamento. Por ejemplo: Eclesiastés, Ester, cántico de los cánticos, Esdras, Nehemías, Abdías, Naum, Ruth.

Otro hecho importante es que en los más antiguos escritos de los santos sacerdotes de la iglesia (patristica) los libros rechazados por los protestantes (deutero-canónicos) se citan como Sagrada Escritura. Así, San Clemente de Roma, el cuarto Papa de la Iglesia, en el año 95 escribió la Carta a los Corintios, citando Judite, sabiduría, fragmentos de Daniel, Tobías y Eclesiástico; libros rechazados por los protestantes.

Bueno, ¿será que el Papa S Clemente se equivocó y con él la iglesia? Por supuesto que no. Del mismo modo, el conocido Pastor de Hermas, en el año 140, hace amplio uso de Eclesiástico, y de Macabeos II; Santo Hipólito ((234), comenta el Libro de Daniel con los fragmentos deuterocanónicos rechazados por los protestantes, y cita Como Sagrada Escritura Sabiduría, Baruc, Tobías, 1 y 2 Macabeos.

Queda así, muy claro, que la Sagrada Tradición de la Iglesia y el Sagrado Magisterio siempre confirmaron los libros deuterocanónicos como inspirados por el Espíritu Santo. Varios Concilios confirmaron esto: los Concilios Regionales de Hipona (año 393); Cartago II (397), Cartago IV (419), Trulos (692). Especialmente los Concilios ecuménicos de Florencia (1442), Trento (1546) y Vaticano I (1870) confirmaron la elección. En el siglo XVI, Martín Lutero (1483-1546) para impugnar la iglesia, y para facilitar la defensa de sus tesis, adoptó el canon de Palestina y dejó de lado los siete libros conocidos, con los fragmentos de Esdras y Daniel.

Lutero, cuando estaba atrapado en Wittenberg, al traducir la Biblia del latín al alemán, también tradujo los siete libros (deuterocanónicos) en su edición de 1534, y las Sociedades Biblicas protestantes, hasta el siglo XIX incluían los siete libros en las ediciones de la Biblia.

En este hecho fundamental para la vida de la iglesia (la Biblia completa) vemos la importancia de la tradición de la iglesia, que nos legó la Biblia como la tenemos hoy. Dijo el último concilio: ′ “Por la tradición se convierte en conocido a la iglesia el canon completo de los libros sagrados y las propias escrituras son cada vez más profundamente comprendidas y se hacen sin cesar, activos”. (Dei Verbum, 8).

Si negamos el valor indispensable de la Iglesia Católica y de su Sagrada Tradición, negaremos la autenticidad de la propia Biblia. Tenga en cuenta que los seguidores de Lutero no agregaron ningún libro en la Biblia, lo que muestra que aceptaron el juicio de la Iglesia Católica desde el primer siglo al definir el índice de la Biblia.

Es interesante notar que el Papa San Dámaso (366-384), en el siglo IV, pidió a S. Jerónimo que revisara las muchas traducciones latinas que había de la Biblia, lo que generaba ciertas confusiones entre los cristianos.

San Jerónimo revisó el texto griego del Nuevo Testamento y tradujo del hebreo el Antiguo Testamento, dando origen al texto latino llamado Vulgata, usado hasta hoy.

FOTO: Guioteca

