La Universidad de José C. Paz firmó un convenio de adhesión al Programa de Infraestructura Universitaria II

En un acto que contó con la participación del intendente Mario Ishii, el secretario General de Gobierno de la PBA Federico Thea; y el secretario de Obras Públicas Martín Gill.

El rector Darío Kusinsky, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk, realizaron la firma del convenio de adhesión al Programa de Infraestructura Universitaria II para la ejecución del Proyecto “Edificio Aulario y Comedor Universitario – Terminación” de la UNPAZ. El acto contó con la participación del Intendente de José C. Paz, Mario Ishii, el secretario General de Gobierno de la PBA, Federico Thea; y el secretario de Obras Públicas, Martín Gill.

El acuerdo fue celebrado en el marco del reciente lanzamiento del Plan Nacional de Infraestructura Universitaria que prevé el desarrollo de 63 obras en 47 universidades nacionales con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina (ex CAF). A partir de esta iniciativa, con una inversión de casi 175 millones de pesos, la UNPAZ podrá finalizar la construcción del edificio lindero a su sede central que tendrá una superficie de 3290 m2, con 30 nuevas aulas que podrán albergar a alrededor de 3000 estudiantes (sumados los tres turnos), con 12 baños nuevos y 1900 m2 de espacio al aire libre.

Con respecto al acuerdo firmado, Kusinsky señaló que “este convenio representa una decisión política de un Gobierno Nacional, Provincial y Municipal que ponen de manifiesto la importancia que tiene el desarrollo de la infraestructura para la política educativa”. Además el rector destacó que “esta obra habilita la posibilidad de estudiar, enseñar e investigar en mejores condiciones y contar con un comedor que no sólo va a permitir albergar a más de 250 personas, en simultáneo, sino que también va a ser un espacio de encuentro que tendrá un impacto muy significativo para nuestra comunidad”.

Por su parte, Katopodis hizo hincapié en la decisión política del Gobierno Nacional para la puesta en marcha del Plan Nacional de Infraestructura Universitaria, que implica una inversión de “9 mil millones de pesos con obras que se van a estar haciendo en simultáneo en cerca de 50 universidades de todo el país”. Con respecto a esto, el ministro señaló que “el Presidente nos ha encomendado trabajar sin descanso para que estas obras se concreten, obras que en los últimos cuatro años se pararon. En esta crisis profunda que estamos viviendo, no hay duda de que hay una demanda de Estado presente y un Estado mejor, ese Estado mejor tiene que ver con estas obras”.

Perczyk destacó la importancia de la articulación de los diferentes niveles del Estado y resaltó que “la educación y la Universidad se hacen todos los días trabajando, invirtiendo los recursos de los gobiernos para transformar la realidad y la vida del pueblo”.

El intendente Mario Ishii afirmó: “me pone muy contento poder recibirlos con el anuncio de estas obras para que podamos ampliar la capacidad y dar espacio a todos los alumnos. Quiero agradecer a Alberto Fernández por agregar presupuesto en educación, que tanta falta nos hace”.

Además, recordó el aniversario de inauguración de la sede central de la UNPAZ y auguró: “esperamos contar con la presencia del presidente Alberto Fernández para la inauguración del edificio de medicina. El más grande del país que va a estar aquí en José C. Paz”.

Por su parte, el secretario General de Gobierno de la PBA, Federico Thea, se refirió al impacto que ha tenido la creación de la Universidad en el territorio. Con respecto a este punto, señaló que “el pueblo de José C. Paz y de la región se ha acercado a la Universidad de una manera muy gratificante que no deja de asombrarnos”, y expresó su reconocimiento “a la gran obra de nuestro intendente Mario Ishii quien siempre sostuvo que la educación es la única salida para un Pueblo como José C. Paz”.

