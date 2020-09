EFEMERIDES SEMANAL

Escribe: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

(*) 21 de setiembre: Día de la Primavera/ Del estudiante / Del personal sanitario / De la Cosmetóloga / Día Mundial del Alzheimer / Del fotógrafo

(*) 20 de setiembre: Día del Pastor Evangélico

(*) 19 de setiembre: Día del Preceptor

(*) 19 de septiembre, Nuestra Señora de Salette: El papa Pío IX aprobó su devoción.

(*) 17 de septiembre: Un 17 de septiembre, pero de 1908, ocurrió el primero accidente aéreo de la historia en Fort Myer, una base militar ubicada en el Condado de Arlington en Virginia, Estados Unidos. La aviación daba sus primeros pasos. El primer vuelo con motor había sido el 17 de diciembre de 1903.

El avión accidentado era un antiguo modelo diseñado por los hermanos Wright. En el avión volarían Orville Wright y el teniente Thomas Selfridge. Tras dar poco más de cuatro vueltas sobre la base, repentinamente se escucharon golpes en la aeronave y esta comenzó a temblar al mismo tiempo que se rompían las palas de la hélice derecha.

El avión cayó en picado y se estrelló. Los dos hombres quedaron atrapados entre los cables retorcidos de la aeronave destrozada. Orville Wright, el primer piloto de la historia, fue el único sobreviviente.

(*) 17 de septiembre: Un 17 de septiembre, pero de 1861, las tropas de la Confederación se enfrentaron con las porteñas comandadas por Bartolomé Mitre a orillas del Arroyo Pavón, entre Rosario y San Nicolás de los Arroyos o más concretamente en la estancia de Domingo Palacios en la provincia de Santa Fe.

Justo José de Urquiza ganaba la batalla pero decidió retirarse. Su retiro aún se discute: algunos autores escriben que la salud de Urquiza no era la mejor, otros que el resultado ya estaba arreglado por la masonería. Hay quienes consideran que Urquiza entendió que mientras le siguiera ganando batallas a Buenos Aires, la paz y la unidad no llegarían nunca y otros dicen que la relación entre Urquiza y Derqui no eran las mejores.

Urquiza dio media vuelta y se fue. Mitre recibió la noticia de su “victoria” ya pactada entre columnas, y emprendió su regreso.

Tiempo después el gobierno de la Confederación se declaró “en receso” y Mitre pudo imponer la hegemonía porteña. Para algunos el retiro del entrerriano fue un gesto republicano en bien de la organización nacional; para otros, una segunda traición al federalismo después de levantarse contra Rosas en 1851 y derrotarlo en Caseros en 1852. Pero todo fue un acuerdo entre hermanos de Supremo Grado entre los que encontraba además, Domingo Faustino Sarmiento, Roque Pérez y Santiago Derqui.

(*) 16 de septiembre: “La noche de los lápices”:

El 16 de septiembre de 1976 grupos operativos de militares y policías de la provincia de Buenos Aires conducidos por el general Ramón Camps secuestraron en la ciudad de La Plata a los jóvenes Francisco López Muntaner, María Claudia Falcone, Claudio de Acha, Horacio Angel Ungaro, Daniel Alberto Racero, María Clara Ciocchini, todos ellos militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). Se sabe que fueron torturados en los centros clandestinos de Arana y Pozo de Banfield. Aún permanecen desaparecidos.

Rendimos homenaje a las y los estudiantes de “La Noche de los Lápices”

(*) 15 de septiembre: Día de las escuelas evangélicas.

(*) 15 de septiembre: Día internacional de la democracia:

El Día Internacional de la Democracia ha pasado con pocas expresiones de los medios de comunicación, las redes sociales de los principales actores sociopolíticos, ni los opinólogos de siempre… Por mi parte reafirmo mi compromiso con las instituciones democráticas, el derecho a la soberanía popular, respetando las decisiones del pueblo. Sin grietas.

Compartamos para que este Día Internacional de la Democracia nos ayude a consolidar la unidad nacional desde la justicia social y el diálogo por la paz, uno de los valores fundamentales de toda nación independiente.

