Estudiantes de la UNPAZ desarrollan videojuego para promover el derecho a la comunicación

“Comunicar no es un juego”, una experiencia lúdica con gran potencial para la promoción de los derechos de las audiencias.

“Comunicar no es un juego” surge de un proyecto de extensión presentado en la UNPAZ (Universidad Nacional de José C. Paz), en articulación con la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, y fue desarrollada en su totalidad por estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Producción y Diseño de Videojuegos, bajo la mentoría y coordinación de docentes de la carrera. Se trata de una aplicación lúdica 2d que propone al usuario el desafío de buscar información sobre el derecho a la comunicación, a lo largo de 5 escenarios en los cuales irá resolviendo una serie de sencillos rompecabezas que le permitirán avanzar en el juego.

La propuesta pone de manifiesto la importancia de propiciar, a través de herramientas y dispositivos novedosos, un mayor conocimiento en torno a los derechos que asisten a las audiencias, fomentando el análisis crítico de los mensajes y el ejercicio pleno de la ciudadanía.

Para el desarrollo del arte y estilo visual, el equipo tomó como referencia las ilustraciones de Ian Debiase utilizadas en el manual “La Comunicación no es un cuento” de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, publicado en 2016. En este sentido, los objetos y personajes del juego son totalmente originales y fueron trabajados en un estilo cartoon.

En cuanto a la programación, se utilizó el software Godot Engine (versión 3.2), un motor de desarrollo de videojuegos 2d y 3d de código abierto, gratuito y nacional.

El desarrollo de la versión 1.00 de la aplicación ya está listo y llevó alrededor de 6 meses de trabajo. Además, tiene la potencialidad de expandir su relato para crear nuevas experiencias de juego inmersivas incorporando otras temáticas.

El equipo de desarrollo está integrado por los estudiantes Néstor Arriola (Game Design); Priscila Scavino (Arte 2d); Enzo Costilla (Arte 2d); y Joel Bello (programación). El equipo de coordinación está integrado por los docentes Bernardo Mallaina (Game Design); Ignacio Abadie (Programación); y José Guerra Prado (Game Design y Producción).

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Telegram

Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...