Madre Teresa de Calcuta; Día del inmigrante; 3 de setiembre: una fecha rutera; San Gregorio Magno

Escribe: Dr. Prof. Carlos Victor Zalazar

“Nunca te detengas.

Siempre ten presente que: La piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años. Pero lo importante no cambia, tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña, detrás de cada línea de llegada, hay una de partida; detrás de cada logro, hay otro desafío. Mientras estés vivo, siéntete vivo; si extrañas lo bueno que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas, sigue aunque todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Haz que en vez de lástima, te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota; cuando no puedas trotar, camina; cuando no puedas caminar, usa el bastón. Pero nunca te detengas”. Madre Teresa de Calcuta.

Agnes Gonscha Boyaxhiu, más conocida como Madre Teresa, nació el día 26 de agosto de 1910 en la cuidad de Skopje (en Yugoslavia). Sus padres han pensado ponerle sólo el nombre Agnes, pero al ver su rostro al nacer han agregado Gonxa, y así el nombre entero significa “Capullo en Flor”.

Fue una católica que se radicó durante décadas en la India, y fundó las Misioneras de la Caridad en 1950. Durante más de 40 años sirvió a los pobres, enfermos, huérfanos y moribundos, y fue también quien guió a su fundación en diversos países del mundo hasta pocos meses antes de su muerte. Tras su deceso, fue beatificada por el Papa Juan Pablo II, por lo que se le dio el título de Beata Madre Teresa de Calcuta.

Falleció el viernes 5 de septiembre de 1997 a causa de un paro cardíaco. Miles de personas de todo el mundo la han ido a despedir a la Iglesia de Santo Tomás considerándola una de las personalidades más influyentes del siglo XX.

Su tumba se ha convertido en un lugar de peregrinación y oración para gente de fe y de extracción social diversa.

Día del Inmigrante

El 4 de septiembre se celebró en Argentina el ‘Día del Inmigrante’, establecido mediante decreto en 1949, ya que en esta fecha en 1812 el Primer Triunvirato reglamentaba formalmente incentivos y su inmediata protección “a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio”.

Desde entonces, Argentina ha recibido y continúa recibiendo a gente de todas partes del mundo que por diversas razones se ven forzados a abandonar su país y con esfuerzo y sacrificio contribuyen a forjar esta tierra de integración y diversidad cultural.

3 de septiembre una fecha rutera

¿Por qué las rutas nacionales llevan los números que llevan?; ¿Existe alguna razón?; ¿Es aleatoria o fundada la numeración?

Y en todo caso: ¿desde cuándo?

Pues bien, un 3 de septiembre, pero de 1945, el directorio de Vitalidad Nacional aprobó el esquema de numeración de las rutas nacionales vigente hasta hoy.

1) Tomando como centro la CAPITAL FEDERAL se adoptará el sistema RADIAL para la asignación de los 14 primeros números, girando en el sentido de las agujas del reloj, correspondiendo, por ende, el n 1 a la ruta que une la Capital Federal con la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires.

2) a partir del número 15 hasta el 31 se numerarán los grandes itinerarios que corren de Este a Oeste comenzando por el más septentrional de ellos.

3) A partir del número 32 hasta el 40 se numerarán los grandes itinerarios de Norte a Sur comenzando por el más oriental de ellos.

4) A partir del 41 al 50 quedará para futuras ampliaciones.

5) Del 51 al 300 para restantes caminos de la Red Federal.

Bien… ahora sabes porque y desde cuando las rutas llevan los números que llevan teniendo en cuenta que solo aplica a RUTAS NACIONALES.

3 de Septiembre: San Gregorio Magno

Papa y doctor de la Iglesia. Nació y murió en Roma en 540 y 604.

Fue ordenado diácono y en 578 el Papa Benedicto I lo ordenó presbítero. Nuncio en Constantinopla entre 579 y 586. Tres años después fue elegido Papa, misión en que se distinguió por su oratoria, política tolerante, administración atinada, interés misionero en Inglaterra y España y tacto en la reforma del clero y la liturgia.

Roma era la que más había sufrido: en siglo y medio fue saqueada cuatro veces y conquistada otras tantas en veinte años, sin que nadie se hubiera ocupado en restaurar los daños ocasionados por el pillaje, el fuego y los terremotos. San Gregorio escribió sobre esta situación, hacia el año 593:

“Nosotros vemos lo que ha llegado a ser aquélla que antes fue señora del mundo. Abatida por las inmensas y múltiples desgracias que ha sufrido… ruinas sobre ruinas por doquier, ¿Dónde está el Senado?, ¿Dónde está el pueblo?… Nosotros, los pocos que hemos quedado, estamos amenazados cada día por la espada e incontables pruebas… Roma desierta está en llamas.”

Su acción pastoral se refleja en varias de sus obras: Regla pastoral, Diálogos, Sacramentario y Antifonario.

Se distinguió, también, por su obra bíblica (varios comentarios), ascética (su Moralina) y epistolar (859 cartas). Apenas muerto, fue venerado como santo y la tradición lo asumió como Patrono de los liturgistas, sabios e investigadores, por su amplia erudición; de los músicos, chantres y cantores, por la escuela de canto que fundó (cantos gregorianos); Defensor contra la enfermedad de la gota y la peste; y abogado por las ‘misas gregorianas’ que hasta él se hicieron remontar.

San Gregorio Magno, en la iconografía aparece, como todos los Papas, con la tiara y la cruz papal; en calidad de Padre de la Iglesia (uno de los cuatro grandes de Occidente) al que la tradición conoce como El Grande; y como monje.

Atención. Una cosa es la misa gregoriana y el canto gregoriano que debemos a San Gregorio Magno y otra es el calendario gregoriano que debemos al papa Gregorio XIII en 1582.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Telegram

Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...