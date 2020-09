Jorge Macri y la charla vía Zoom con Maximiliano Guerra

El anfitrión y el reconocido bailarín argentino conversaron ante cientos de participantes que se sumaron a una nueva edición de los encuentros semanales vía Zoom.

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, realizó una nueva charla virtual en la que dialogó con el reconocido bailarín y coreógrafo argentino, Maximiliano Guerra.

Ante cientos de participantes que se sumaron al encuentro vía Zoom, Maximiliano Guerra contó acerca de sus comienzos en la danza, a pesar de haber jugado al fútbol hasta los 20 años y expresó: “El que hace lo que le gusta ya es feliz, le vaya como le vaya, puede ganar mucha plata, menos plata o ser pobre, no importa. Hacer lo que te gusta trae felicidad y conlleva a la felicidad”.

Entre recuerdos de su infancia, carrera artística y diversas anécdotas, el coreógrafo destacó la labor de los padres cuando sus hijos muestran entusiasmo por el arte, con el objetivo de terminar con el tabú de estas profesiones: “Tenemos que mostrarle a nuestros hijos el abanico de posibilidades que tienen frente a sus vidas para que ellos elijan su propia vocación”.

A su vez, el intendente Jorge Macri habló sobre las oportunidades y los desafíos que planteó la pandemia e indicó: “Es un gran momento para probar o aprender cosas que en otro momento no te hubieras animado o no tenías tiempo de hacer”. Además, reflexionó sobre cómo las tecnologías ponderan una nueva forma de conectividad y aprendizaje en este contexto: “La irrupción de estas novedades han venido para quedarse y nos deja oportunidades interesantes aunque no reemplazan lo anterior”.

Con la moderación de Franco Bagnato, los vecinos presentes pudieron desarrollar algunas preguntas e inquietudes, y celebraron la posibilidad de contar con este espacio semanal, que se llevó adelante por décimo miércoles consecutivo.

Para finalizar, Maximiliano Guerra hizo referencia a su rol como profesor de danza e indicó: “Tuve que aprender mucho sobre cómo explicar con la palabra, sin poder mostrarles a mis alumnos en vivo, ni ayudarlos a que lo sientan. A pesar de la distancia, veo este momento como una oportunidad para aprender cosas nuevas”.

