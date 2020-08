“COVID19: aprendizajes y desafíos”, charla abierta a la comunidad

Charla entre Jorge Macri y Gustavo Lopardo. El anfitrión y el reconocido especialista en infectología conversaron ante cientos de participantes que se sumaron a una nueva edición de los encuentros semanales vía Zoom.

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, realizó una nueva charla virtual en la que dialogó con el reconocido médico infectólogo y Coordinador Docente de FUNCEI, Gustavo Loaprdo.

Ante cientos de participantes que se sumaron al encuentro vía Zoom, el Dr. Lopardo señaló: “El prepararse con tiempo hace que las cosas salgan mejor. Yo no era un experto pero desde que llegué de vacaciones el 12 de enero me puse a leer de esto y lo poquito que se sabía intenté compartirlo. Preparar el hospital, las camas, aumentar los respiradores, creo que no es casualidad que las cosas, dentro de lo que se pueden hacer, se están haciendo de una de las mejores maneras”.

A su vez, el intendente Jorge Macri habló sobre la situación en Vicente López y expresó: “Estamos mejor que otros municipios porque hicimos cosas nosotros, porque tenemos un gobierno presente y porque es mucho más fácil cuando uno ya tiene un músculo de salud municipal. A veces hablamos de incorporar respiradores, pero lo relevante es el recurso humano, el capital humano. Cada respirador requiere un especialista y un terapista, un kinesiólogo, un técnico que sepa, un enfermero profesional que sepa manejarlo. En algún punto el fierro es lo menos relevante una vez que lo tenés. Creo que la gran diferencia la hizo el ciudadano”.

Con la moderación de Franco Bagnato, quien remarcó que éste es un momento propicio para aprender de quienes tenemos al lado, los vecinos presentes pudieron desarrollar algunas preguntas e inquietudes, y celebraron la posibilidad de contar con este espacio semanal.

Para finalizar, el Dr. Lopardo hizo referencia a como se va adaptando la sociedad a los nuevos cambios e indicó: “Me gusta mucho esta idea que transmitiste del ‘y’. Pensemos lo que hemos ido aprendiendo desde febrero hasta ahora. Nosotros decíamos que había que lavarse las manos pero no usar tapaboca. En febrero y marzo no lo usábamos. Entonces hoy es lavarse las manos, no tocarse la cara, ‘y’ colocarse el tapaboca, ‘y’ no compartir un vaso”.

