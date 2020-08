Intoxicaciones por ingesta de sustancias cloradas para prevenir el COVID-19

Recomendaciones de la Esp. Verónica Torres, profesora adjunta de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral y Jefa del Servicio de Toxicología y Medio Ambiente del Departamento de Emergencias del Hospital Universitario Austral.

Durante este tiempo, y en el contexto de la pandemia por COVID-19, muchas personas alrededor del mundo han buscado formas de prevenir o tratar la infección. En este sentido han surgido múltiples intoxicaciones por el mal uso y por sobreuso de limpiadores y por mezclas de químicos que se vuelven peligrosos para la salud. También está ocurriendo que algunas personas ingieren sustancias químicas o medicamentos por su cuenta basados en informaciones que circulan por internet o boca a boca.

Queremos resaltar que las medidas preventivas para evitar el contagio son el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de barbijos y tapabocas. El uso de medicamentos como la hidroxicloroquina u otros por cuenta propia puede generar intoxicaciones graves.

El uso de dióxido de cloro, clorito de sodio (CDS) y sustancias cloradas afines tanto consumidas como nebulizadas no tiene estudios que avalen su seguridad y no ha logrado al momento demostrar utilidad para prevención y tratamiento de la infección por COVID-19. Sabemos que hay gente comprando y preparando estas sustancias y queremos advertir sobre sus peligros.

El CDS y el dióxido de cloro están avalados por ANMAT y otros entes reguladores solo para limpieza de superficies. Si es ingerido y/ o nebulizado puede provocar severos trastornos digestivos, toxicidad en la sangre, daño renal y hepático. Además, puede provocar trastornos cardíacos y problemas respiratorios como neumonitis químicas. Todo esto puede generar una intoxicación, empeorar una afección previa de salud y complicar la situación si un paciente está transitando una infección por coronavirus.

No se recomienda el consumo de productos clorados, ni la realización de gárgaras, baños o nebulizaciones. Si tenés dudas, podés consultar, de manera virtual o presencial, al Servicio de Toxicología y Medio Ambiente del Hospital Universitario Austral, o recurrir a tu médico de cabecera.



Por: Verónica Torres

Profesora adjunta de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral y Jefa del Servicio de Toxicología y Medio Ambiente del Departamento de Emergencias del Hospital Universitario Austral.

