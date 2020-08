EFEMERIDES SEMANAL

Universidad Obrera Nacional (UON) es el nombre que recibió la actual Universidad Tecnológica Nacional de la Argentina durante el período entre 1948 y 1959.



Por medio de la Ley 13.229 del 19 de agosto de 1948 se creó la UON, aunque no fue antes de 1952 que el Poder Ejecutivo Nacional sancionó un Decreto N° 8014/52 por el cual reglamentó la citada ley y le confirió a la Universidad su primer reglamento de organización y funcionamiento.

La UON tendría por objeto formar “Ingenieros de Fábrica”, capacitados para producir procesos de producción. Se pensaba en un perfil profesional más “práctico” que el de los ingenieros tradicionales. Sus alumnos tendrían la obligación de trabajar en su especialidad y cursarían una carrera de cinco años.

* 18 de agosto 1848. Por orden de Juan Manuel de Rosas son fusilados Camila O’Gorman y el sacerdote Ladislao.Gutiérrez en Santos Lugares.

“Ha llegado al extremo la horrible corrupción de costumbres bajo la tiranía espantosa del Calígula del Plata que los impíos y sacrílegos sacerdotes de Buenos Aires huyen con las niñas de la mejor sociedad, sin que el sátrapa infame adopte medida alguna contra esas mostruosas inmoralidades.” (D. Sarmiento).

* 18 de agosto de 1858. El adolescente Friedrich Wilhelm Nietzsche comenzó a narrar la historia de su vida en un cuaderno escolar. Tenía 14 años.

El 1 de septiembre terminó el cuaderno y concluyó su breve e intensa historia así:

“En el transcurso de mi corta vida había visto ya mucho dolor y aflicción y por eso no era tan gracioso y desenvuelto como suelen ser los niños. Mis compañeros de escuela acostumbraban burlarse de mí a causa de mi seriedad. Pero esto no ocurrió sólo entonces, no, también después, en el instituto e incluso más tarde, en el Gymnasium.

Desde la infancia busqué la soledad, y donde mejor me encontraba era en aquellos lugares en los que, sin ser molestado, podía abandonarme a mí mismo. Por lo general, esto sucedía en el templo abierto de la Naturaleza, donde experimentaba la más genuina de las alegrías.

Una tormenta siempre provocó en mí una impresión muy hermosa; el lejano retumbar del trueno y el ominoso resplandor de los relámpagos no hacían más que acrecentar mi respeto a Dios”.

* 18 de agosto. Santa Elena. Esta gran santa se ha hecho famosa por haber sido la madre del emperador que les concedió la libertad a los cristianos, después de tres siglos de persecución, y por haber logrado encontrar la Santa Cruz en Jerusalen.

Nació en el año 270 en Bitinia (sur de Rusia, junto al Mar Negro). Era hija de un hotelero, y especialmente hermosa. Y sucedió que llegó por esas tierras un general muy famoso del ejército romano, llamado Constancio Cloro y se enamoró de Elena y se casó con ella. De su matrimonio nació un niño llamado Constantino que se iba hacer célebre en la historia por ser el que concedió libertad a los cristianos.

Pero al morir Constancio Cloro, fue proclamado emperador por el ejército el hijo de Elena, Constantino, y después de una fulgurante victoria obtenida contra los enemigos en el puente Milvio en Roma (antes de la cual se cuenta que Constantino vio en sueños que Cristo le mostraba una cruz y le decía: « con éste signo vencerás» ), el nuevo emperador decretó que la religión Católica tendría en adelante plena libertad (año 313) y con éste decreto terminaron tres siglos de crueles y sangrientas persecuciones que los emperadores romanos habían hecho contra la Iglesia de Cristo.

Constantino amaba inmensamente a su madre Elena y la nombró Augusta o Emperatriz, y mandó hacer monedas con la figura de ella, y le dio pleno poderes para que empleara el dinero del gobierno en las obras buenas que ella quisiera. Elena que se había convertido al cristianismo, se fue a Jerusalén, y allá, con los obreros, que su hijo, el emperador, le proporcionó, se dedicó a excavar en el sitio dónde había estado el monte Calvario y allá encontró la cruz en la cual habían crucificado a Jesucristo (por eso la pinta con una cruz en la mano).

En Tierra Santa hizo construir tres templos: uno en el Calvario, otro en el Monte de los Olivos, y el tercero en Belén. Gastó su vida en hacer buenas obras por la religión y los pobres, y ahora reina en el cielo y ruega por nosotros que todavía sufrimos en la tierra.

17 de agosto de 1850. Pasa a la inmortalidad en Boulogne-Sur-Mer, Francia, José Francisco de San Martín asistido por su hija Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada, nietas y yerno.

El “Gran Libertador” y uno de los próceres más importantes de toda Sudamérica tardaría luego, treinta años, en ser repatriado, llegando el 28 de mayo de 1880 y sepultado hasta hoy día en la Catedral de Buenos Aires.

Militar y político, sus campañas revolucionarias fueron decisivas para las independencias de Argentina, Chile y Perú.

A 170 años recordábamos al “Santo de la Espada”, como lo llamara Ricardo Rojas, “Padre de la Patria” y Generalísimo del Ejercito del Perú, quien a lo largo de su vida demostró una impecable trayectoria militar y humana. Honra y Loor! Gloría sin par!

Había nacido el 25 de febrero de 1778 en Nuestra Señora de los tres Reyes Magos del Yapeyú a orillas del río Uruguay en la provincia de Corrientes.

