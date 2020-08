Malvinas Argentinas ayuda a escuelas privadas en el contexto de pandemia

El Municipio lanzó un paquete de medidas que favorecen a los establecimientos del distrito. El objetivo es ayudarlos a paliar su economía y garantizar además la educación de los chicos a pesar de la situación que provoca el Covid-19.

Autoridades de la Subsecretaría de Educación del Municipio de Malvinas Argentinas se reunieron con representantes legales de escuelas de gestión privada del distrito, para informar acerca de las medidas que se han tomado desde el ejecutivo municipal para ayudar a los establecimientos en el contexto de pandemia.

Por eso se les comunicó que, en primer lugar, se eximirá a las escuelas de gestión privada del pago de tasa de seguridad e higiene 2020. Además, se autoriza la apertura de los establecimientos educativos privados para el cobro de cuotas, respetando protocolos correspondientes. En tercer lugar se los exime de los recargos de derechos de construcción. Y por último, se anunció la creación de una mesa distrital de DIEGEP.

El subsecretario de Educación local, Daniel Morard, comentó: “A pedido del intendente presentamos estas cuatro medidas. Ayuda que no tengan que pagar la tasa de seguridad e higiene durante todo el 2020; la eximición de los recargos por ampliaciones y construcciones que han hecho las escuelas y no han regularizado sus trámites ante el Municipio. Siempre se cobra una multa por no declarar las nuevas construcciones, pero ahora se los exime de todo pago de recargo para que puedan regularizar esa situación”.

“Además se aprobó el protocolo sanitario para que puedan abrir las administraciones de las escuelas para el cobro de cuotas, ya que era un pedido que nos hacían. Y por último se está armando una mesa distrital para charlar diferentes temas, no solo relacionados con el Covid”, completó Morard.

En la jornada que se realizó en el Salón Auditorio del Palacio Municipal, también estuvieron presentes el inspector jefe regional, Martin Pastrone; el director general de Educación, Alfredo Sánchez y el secretario de Obras Públicas y Planificación Urbana, Roberto Caratozzolo.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Telegram

Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...