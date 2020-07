El video de público conocimiento, el hecho y la versión oficial

Ante el video del intendente de José C. Paz Mario Ishii, que salió en redes sociales y programas de televisión (ver El Hecho), fuentes cercanas al primer mandatario local afirmaron en un comunicado que “fue sacado de contexto”.

“El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, aclara que los conceptos fueron dichos en el marco de una fuerte discusión ocurrida el sábado 4 de junio, cerca de la medianoche, con choferes de las ambulancias del sistema de emergencias del municipio, que habían abandonado sus tareas en medio de la pandemia de COVID-19.

Días antes, había terminado la intervención y reorganización de la Secretaría de Salud, la que se dispuso bajo Decreto Nº 307 de fecha 29 de marzo del corriente año, que finalizó con la designación de un nuevo Secretario de Salud.

Durante la intervención se constataron diversas irregularidades, destacando como grave el faltante de vacunas, por lo que se realizó la denuncia ante las autoridades policiales el pasado 29 de abril y se inició el sumario administrativo correspondiente; asimismo por el no cumplimiento de las tareas específicas designada dentro de la Secretaría, se procedió a efectuar la baja a 85 empleados del área y la contratación de nuevos agentes para garantizar un mejor funcionamiento.

Puntualmente, sobre los dichos vertidos en el video, el intendente les recordó a los empleados que no los separó preventivamente de sus funciones, por el contrario “los bancó” al no dejarse llevar por los rumores lanzados en redes sociales, que acusaban al personal afectado al sistema de ambulancias de vender psicofármacos en forma ilegal, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria y que varios de ellos llevaban más de 15 años de servicio.

Las averiguaciones realizadas dentro del área, sobre los rumores de referencia, dieron resultado negativo, al no encontrarse elementos para realizar la denuncia penal correspondiente.

Ante la situación y la gravedad de estar interrumpido el servicio, el intendente utilizó la palabra ‘cubrir’ al recordarles a los ‘ambulancieros’ el hecho de mantenerlos en sus puestos laborales durante la investigación.

Los dichos de Ishii fueron realizados en medio de un conflicto, con la pandemia en pleno desarrollo y la recientemente finalizada intervención como telón de fondo”, concluye el comunicado.

EL HECHO

En el video de público conocimiento se ve al intendente paceño en una acalorada discusión con un grupo de empleados públicos que trabajan en el sector de la salud, en donde afirma, entre otras cosas: “… Así te lo digo. Yo quiero laburar con los que quieren laburar y tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy. O se mandan una cagada, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias”.

Ante el requerimiento de un empleado de trabajar menos horas para pasar más tiempo con su familia, el intendente le señaló: “Bueno, está bien, pero en este momento de pandemia no lo vas a poder hacer. O querés laburar como te digo o si no andá a cuidar a tu familia. ¿Qué problema tenés? vos hacé lo que quieras hacer de tu vida. Yo sé lo que quiero hacer de mi vida, yo sé lo que quiero hacer con las ambulancias que compré y romperme el ojete como me lo estoy rompiendo todos los días acá, porque todos los días vengo. Entonces, digo, pongamos las cosas en claro. Vos querés a tu familia, andá a cuidar a tu familia. Si querés, andate a tu casa, yo no tengo problema. Te voy a pagar el básico que te corresponde y nada más. Me dejás el lugar y me hacés un favor (…)”.

Ante el hecho suscitado, la viralización del video y todo lo comentado en redes, el intendente afirmó que su frase fue sacada de contexto, y cuando dijo ‘falopa’, en realidad quiso decir: medicamentos.

Mario Ishii fue citado por el fiscal Miguel Angel Vieira Miño, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 9 de Delitos Complejos de San Martín, para el 27 de julio, a fin de notificarlo sobre la causa que se abrió para iniciar una investigación en torno a sus declaraciones.

