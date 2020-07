El Municipio trabaja en la obra de la calle Batalla de Maipú

En sus redes sociales el intendente Leo Nardini la presentó como la obra de la semana. A raíz del reclamo de un vecino, se trabaja en esa arteria ubicada frente a la plaza El Ombú de Grand Bourg. Había un pozo que afectaba la seguridad de quienes circulaban diariamente por el lugar. Se está haciendo un recambio completo de la cañería y un nuevo pavimento.

El Municipio de Malvinas Argentinas escucha y toma con atención los reclamos que puedan tener los vecinos del distrito. Es por eso que se está trabajando en la calle Batalla de Maipú, entre Soler y Padre Stoppler, frente a la plaza El ombú de la ciudad de Grand Bourg. Había un pozo producto de la rotura de la cañería existente. El jefe comunal la presentó en sus redes bajo el formato “La obra de la semana”, donde semana tras semana presenta distintas tareas que realiza el municipio en las diferentes localidades.

El intendente Leo Nardini, comentó: “Durante la inspección del equipo de Obras Publicas se determinó que había que desarrollar una nueva obra hidráulica y que había que cambiar la trama del pavimento existente para que quede como corresponde. Serán 140 metros lineales de nueva cañería. Pero mas allá de eso lo importante es que el peligro que existía en la calle ya no va a estar más”.

Por su parte, Roberto Caratozzolo, secretario de Obras Públicas y Planificación Urbana de la comuna, explicó: “Se está haciendo la reparación de cañería, cambio completo de toda la traza, las cámaras nuevas, relleno y compacto, y carpeta asfáltica. Históricamente siempre hubo hundimiento frente a la plaza y alrededores por una cañería mal ejecutada, hecha con materiales incorrectos que no eran de hormigón, lo que no le daba resistencia. Ahora se hizo un recambio completo de la cañería, no un parche. Y además de mayor diámetro, para que tenga más capacidad y mayor resistencia. El objetivo es que quede una obra durable y no se haga siempre un parche atrás del otro. Además significaba un peligro por la ubicación del mismo, al lado de la plaza”.

De esta manera, el Municipio solucionará un problema que se arrastraba desde hacía años, el cual afectaba la seguridad de quienes transitaban por la zona. Se estima que en dos meses la obra pueda quedar terminada.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Editor: Claudio Omar Antunovich

