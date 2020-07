Nueva unidad de testeo móvil para hacer hisopados por Covid-19

El Municipio sumó un segundo móvil, adaptando un camión de Defensa Civil. El sistema le permite al médico hacer hisopados a través de una mampara con guantes. Esto agiliza los operativos y protege al médico y al paciente.

El Municipio de San Isidro sumó otra unidad de testeo móvil para realizar hisopados como parte de la búsqueda activa de Covid-19 en todas las localidades del Partido.

En este caso el camión de Defensa Civil fue adaptado a un sistema que le permite al médico realizar hisopados dentro del móvil, detrás de una mampara de policarbonato con dos guantes fijos por los cuales introduce sus brazos para realizar el hisopado.

Alejandro Marchetti, director de Defensa Civil San Isidro, señaló: “Esta incorporación nos permite realizar operativos en simultáneo y acelerar los procesos de testeo, protegiendo al médico y al paciente”.

Y agregó: “El principal beneficio es que el profesional de la salud no tiene contacto directo con el posible paciente sospechoso. El procedimiento es mucho más rápido, porque el médico no se tiene que cambiar de ropa tras tomar la muestra y no es necesario desinfectar el móvil”.

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, señaló: “Seguimos mejorando la bioseguridad de nuestros trabajadores de la salud”.

