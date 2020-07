Las alergias siguen a pesar del Covid-19

Todos los años, la Organización Mundial de la Salud elige una semana para alertar acerca de las alergias y sus implicancias. Este año, la Semana Mundial de la Alergia fue del 28 de junio hasta el 4 de julio e impulsa la idea de que los cuidados de la alergia se deben continuar, especialmente en el contexto de la pandemia desatada por el coronavirus.

Recomendaciones del Dr. Gustavo Marino, especialista en Alergia e Inmunología y profesor de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral.

La mayoría de los pacientes alérgicos son riníticos: presentan estornudos, congestión y taponamiento nasal que pude complicarse con infecciones. Por sus similitudes con el Covid-19, es importante poder distinguir uno del otro.

De todas formas, cabe destacar que una infección tiene tiempos distintos a una alergia. En la primera, es de esperar que los síntomas comiencen en forma gradual y progresiva, conforme pasan los días; a diferencia de la rinitis alérgica, donde el paciente, generalmente, está con muchos síntomas por la mañana y, presenta mejorías a medida que pasa el día.

“Hemos evaluado gran cantidad de pacientes en forma virtual, y frecuentemente encontramos que los síntomas alérgicos han empeorado. Incluso, muchos lo justifican a partir del estado de ansiedad que genera el aislamiento; lo que probablemente sea cierto, dado que somos una unidad y los estados de ánimo repercuten en todo”, explica el Dr. Gustavo Marino, especialista en Alergia e Inmunología y profesor de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral.

“El alérgico reacciona a los alérgenos de su medio ambiente y, en general, a un grupo que llamamos intra-domiciliarios, como son los ácaros, el epitelio del gato, etc. Entonces, por el lado del mecanismo por el cual se da la alergia, el hecho de estar encerrados, claramente podría afectar más a un paciente con este tipo de sensibilidad. En ese sentido, es fundamental ventilar la casa, en especial, los dormitorios”, aconseja el Dr. Marino.

Con respecto a los pacientes asmáticos de componente atópico, a las indicaciones anteriores se debe sumar, además, la insistencia de que no es momento para olvidarse de los medicamentos inhalatorios, ya que claramente “no es conveniente estar mal de los “pulmones” en una pandemia por un virus respiratorio”.

Finalmente, puede surgir que un paciente con sospecha o alergia a medicamentos decida por sí solo dejar el tratamiento o evitar algún procedimiento médico, porque no puede ser evaluado. “Como siempre -pero ahora más que nunca- no esperemos a que las cosas empeoren, hable con su clínico para evaluar opciones y pida una consulta virtual con un alergólogo. Hoy en día hay muchas soluciones que se pueden instrumentar en forma no presencial”, recomienda el especialista de la Universidad Austral.

Los alérgicos -como sucede con otros enfermos- deben extremar los cuidados para evitar una complicación en un tiempo tan complicado como la pandemia. Para ello, es importante seguir con las consultas al médico clínico y alergólogo de cabecera, poara encontrar una forma adecuada de proteger la salud. “No se deje estar, las alergias siguen a pesar del Covid-19”, remarca el Dr. Marino.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Telegram

Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...