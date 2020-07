Julio Zamora y Juan J. Mussi: “el COVID en los municipios del AMBA”

Los intendentes de Tigre y Berazategui participaron de un dialogo organizado por FINDEL y la Fundación Metropolitana

Fue en el marco del Foro virtual “COVID 19 y Metrópolis” que se desarrolla en la Plataforma BAM 21. Durante el debate se analizaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del área metropolitana de Buenos Aires frente a la pandemia, en el presente y de cara al futuro.

Participaron del diálogo: Julio Zamora, Intendente de Tigre; Juan José Mussi, Intendente de Berazategui; Daniel Cravacuore, Presidente de Fundación FINDEL; Pedro Del Piero, Presidente de Fundación Metropolitana; y Gastón Urquiza, Director Ejecutivo de Fundación Metropolitana.

El Foro se centra en tres ejes de debate: por un lado, analizar las fortalezas y oportunidades para afrontar la pandemia; por otro, las amenazas y debilidades; y, por último, la actuación de los estados subnacionales y los gobiernos locales en este contexto.

Gastón Urquiza, abrió el debate: “La Plataforma BAM 21 es un espacio colaborativo, donde haremos una gran cualitativa sobre las problemáticas, desafíos y oportunidades a abordar en este difícil contexto”.

Más tarde, Julio Zamora detalló algunas acciones del municipio a partir de la pandemia: “En Tigre decretamos la emergencia económica orientando los recursos en 4 medidas básicas: salud, seguridad ciudadana, servicios públicos y políticas sociales, especialmente, la ayuda alimentaria”.

Luego, el Intendente de Tigre se refirió a la situación de los municipios: “En la medida en que la autonomía municipal no se profundice y haya más fondos, es difícil para los municipios impulsar procesos de transformación barrial y del hábitat. Necesitamos un liderazgo de la Provincia para que todos los 18 intendentes involucrados nos pongamos de acuerdo en cómo recuperamos el río Reconquista que está muy contaminado. La experiencia del Riachuelo puede ser un faro”.

En esa línea, Juan José Mussi, también destacó el rol de los gobiernos locales: “Los municipios hemos pasado a tener un rol fundamental. Mucha de las acciones de la pandemia pasan por nosotros: capacitación al personal de salud, medidas de prevención y desinfección, hisopados domiciliarios, entre otras. Es la hora de hacernos la pregunta: ¿Por qué no la autonomía municipal? Se habla mucho de federalismo provincial y autonomía municipal, pero después no se lleva a la práctica”.

A su turno, Daniel Cravacuore declaró: “Es necesario buscar políticas públicas que resuelvan simultáneamente varios problemas. Desde nuestra perspectiva, la construcción de viviendas podría generar empleo, dinamizar el comercio local, mejor la salubridad y dignificar a las familias. Con la inversión pública actual en vivienda en el Área Metropolitana de Buenos Aires, tardaremos 148 años en resolver el déficit habitacional.

Ha llegado el momento de crear un Fondo Metropolitano, un mecanismo solidario donde todos -la Nación, la Provincia, la Ciudad de Buenos Aires y los 40 municipios- aporten solidariamente una mesa de recursos para resolver las situaciones críticas de vivienda en la región. Nuestra idea es que estos recursos sean administrados por tres asociaciones de municipios -COMCOSUR, Región Metropolitana Norte II y una a constituirse en el oeste- junto con la Nación, la Provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Por último, Pedro Del Piero explicó “Lo interjurisdiccional debe existir para los problemas que superan la baldosa propia. No le quita competencias a nadie, lo metropolitano es coordinar las competencias para que funcionen en una misma dirección. Estamos ante un replanteo de la forma en que gestionamos lo local y lo global. Ya están siendo resignificadas la forma en que nos comunicamos, los flujos de personas, económicos, la logística y la producción entre otras cosas”.

El encuadre del Foro

“La agenda política, social y económica en la actualidad está sacudida a escala mundial por la pandemia del COVID 19. A una velocidad difícil de procesar el coronavirus se extendió, desde oriente hacia occidente, provocando borrón y cuenta nueva en las agendas, que desde la segunda guerra mundial no se veían sacudidas de esta manera.

La pandemia ocupa el centro de la escena en Argentina, y en el mundo. La deuda, los problemas económicos, sociales, sanitarios, educativos, ambientales, y de otros tipos ya existentes, quedan subsumidos y se profundizan por el COVID 19. Decididamente, el mundo ya no será el mismo luego de este episodio absolutamente inesperado, al menos en los términos que está sucediendo.

El exceso de información sobre el tema resulta agobiante por tratarse como mencionamos del monotema en la agenda pública. Las derivaciones de la pandemia serán vastísimas y, por tanto, lo son también las posibilidades de análisis y sus abordajes.

La mayor parte de los habitantes del planeta habitamos, o próximamente habitaremos, en áreas metropolitanas. La realidad del COVID 19 nos está mostrando la profunda debilidad de estos sistemas urbanos frente a una contingencia externa y súbita como la que estamos viviendo. Siempre se ha analizado la debilidad de las urbes enfocada desde ataques químicos e incluso terroristas, pero no en la vulnerabilidad de los grandes aglomerados urbanos frente a un virus.

Por tanto, los habitantes de las grandes aglomeraciones estamos en mayor riesgo que aquellos de ciudades pequeñas e intermedias y de los ámbitos rurales. El COVID 19 está rompiendo con tantos supuestos dados que resulta asombroso, en este momento la Ciudad de Nueva York es el epicentro de la pandemia, resulta esto desarticula la idea de que los países menos desarrollados son los más afectados, esto es trasladable claramente a las ciudades.

¿Es el Área Metropolitana de Buenos Aires más débil que el Area Metropolitana de Nueva York frente a la pandemia? La misma pregunta podría trasladarse a las grandes ciudades europeas. Este interrogante debería dispararnos los ejes de análisis a abordar, mientras la pandemia se expande en un contexto tan etéreo.

Entonces, en las grandes metrópolis mundiales: ¿Qué vínculo tiene el Estado con el mercado?; ¿Qué son considerados derechos y qué mercancías?; ¿La alta o baja integración interjurisdiccional ha jugado un rol para lograr una rápida respuesta a la pandemia?; ¿La pandemia ha generado rápidas integraciones y trabajo en conjunto de las diferentes unidades administrativas?; ¿Qué ha sucedido con la inversión pública en los diferentes sistemas de salud en los últimos años?

Para hacer eje en el debate, entonces, proponemos analizar los siguientes interrogantes tomando en consideración todo lo expresado hasta aquí. A la luz de lo que viene sucediendo en el mundo, resulta un debate sustancial en términos relativos y no absolutos”, sostienen desde la Fundación Metropolitana.

Acerca de la Plataforma BAM 2.1

La Plataforma BAM 2.1 es una herramienta de construcción colectiva para incidir en la gestión de políticas públicas de la Región Metropolitana de Buenos Aires. Un espacio digital e interactivo donde confluyen información, actores, demandas y propuestas en torno a una serie de temas-problema que afectan a la Gran Buenos Aires. La Plataforma está integrada por CIPPEC, FARN, la Fundación Metropolitana, el Centro de Estudios Metropolitanos, el Observatorio Metropolitano del CPAU, OUL-BAM de la FADU UBA, el ICO de la UNGS, la Fundación Internacional para el Desarrollo Local, el Instituto de Ciudadanía Metropolitana y el CIPUV de la Universidad Torcuato Di Tella.

Los Foros Temáticos son espacios de intercambio sobre las principales problemáticas de la agenda metropolitana de Buenos Aires, destinados a profundizar su análisis y producir recomendaciones útiles para la toma de decisiones públicas o privadas. Son virtuales, de inscripción libre y gratuita. Su metodología de trabajo consta de 6 pasos: una Promoción y lanzamiento, un Encuadre inicial, un proceso de Intercambio y debate, la sistematización de los aportes, un encuentro presencial, y la entrega de las recomendaciones a los decisores públicos y/o privados.

