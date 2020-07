¿Empezamos una verdadera Cuarentena estricta o la convertimos en una oportunidad?

Escribe: Juan P. Bazán (*)

Sabemos ya que La Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros junto al Ministerio del Interior, elaboraron el Certificado Unico Habilitante para Circulación. El mismo está dirigido a las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia según el Decreto 297/2020 y las sucesivas decisiones administrativas del Jefe de Gabinete.

El trámite se realiza totalmente online y posibilita la circulación de las personas exceptuadas durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Pero la pandemia nos muestra lo poco federales que somos. Fábricas en el interior que no pueden producir porque siempre hemos centralizado todo hacia Buenos Aires. Histórica oportunidad de implementar una postura y planes que comiencen a desarrollar fuertemente nuestras economías regionales.

Lamentablemente el interior del país jamás se desarrolló y siempre depende del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) guste o no, no puede ser que la mercadería venga al mercado central y vuelva a las provincias que la produjeron.

Tenemos de reconstruir el país con federalismo de verdad y con desarrollo productivo en todo el territorio, con la ayuda de cada una de las más de 1500 instituciones que componen la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Por eso, desde la Cámara Empresaria de Vicente López (CEVL) queremos mostrar que al menos 350000 locales van a cerrar temporal y 100000 locales tienen riesgo de cierre definitivo en el AMBA.

Tenemos que saber que no hay consumo, que los sueldos se redujeron, que las empresas acumulan seis meses de incrementos de costos. La inflación, el impacto de la devaluación sobre los insumos importados, las subas de salarios de rangos del 20% promedio, los costos logísticos; y los sobrecostos por todas las medidas que por ejemplo los socios de la CEVL tuvieron que tomar por los protocolos y porque el 30% de la dotación está licenciada explican la necesidad de aumentos, en una actividad que, en el mejor de los casos, está trabajando al 50% de la capacidad instalada.

Si nosotros en la pandemia castigamos al que emprende, al que produce, al que innova o al comerciante, todos ellos van a quedar sin posibilidades.

Y aquí es donde desde la CEVL estamos convencidos que la post cuarentena traerá la posibilidad de pensar en nuevos emprendimientos que, hasta ahora, no se habían ocurrido por falta de tiempo y las pocas oportunidades.

El teletrabajo está dando la posibilidad de generar nuevos negocios y las ideas de emprendimientos se multiplican entre los jóvenes, aparecen más emprendimientos de mujeres y hasta emprendimientos para hacer con poca plata.

Desde la Cámara Empresaria de Vicente López acompañamos el inicio de los emprendimientos innovando para que se conviertan en negocios rentables, tanto en esta situación inesperada de pandemia como en el post COVID-19.

(*) Presidente Cámara Empresaria de Vicente López

