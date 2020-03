Tigre despliega operativos vehiculares para prevenir el coronavirus

Personal de Tránsito, Defensa Civil, Centro de Operaciones Tigre (COT), Servicio de Emergencias Tigre (SET) y Policía provincial integran el dispositivo que consta de la detención de automóviles y detección de posibles casos febriles con pistolas termómetro y cámaras termográficas. El procedimiento se extenderá en distintas arterias del distrito, con el objetivo de prevenir la propagación del virus.

En el marco de la emergencia sanitaria declarada por los gobiernos nacional y provincial a causa de la pandemia de coronavirus, el Municipio de Tigre comenzó a desplegar operativos vehiculares para proteger a la comunidad local de posibles contagios. Los procedimientos comenzaron en el Corredor Bancalari con intervención de distintas fuerzas del Sistema de Protección Ciudadana, con control rutinario de papeles y medición de temperatura de conductores y pasajeros a través de pistolas termómetro y cámaras termográficas. Se extenderán a distintas arterias del distrito.

El secretario de Protección Ciudadana, Eduardo Feijoo, destacó: “Dentro de los operativos que hacemos a diario, sumamos medidas de prevención con personal del SET y Defensa Civil, como el control de la temperatura. Así detectamos si alguno presenta fiebre, que es un síntoma habitual de esta enfermedad. También implementamos chequeos en supermercados para que se respeten las medidas de higiene necesarias”.

Y agregó: “La mejor herramienta que tenemos para combatir esta pandemia es pedirles a los vecinos que se queden en casa y eviten circular. Y para que esto se desarrolle con total tranquilidad, extremamos las medidas de seguridad en todo el partido”.

Personal de Tránsito se encargó de los controles rutinarios a los conductores de los vehículos, mientras que Defensa Civil realizó la medición de temperatura a los pasajeros con pistolas termómetro y cámaras termográficas; todos utilizaron guantes de látex, barbijos y trajes especiales como métodos preventivos. Efectivos policiales, agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT), Sistema de Emergencias Tigre (SET), Comando de Operaciones de Emergencias Municipales (COEM), Laboratorio de Imágenes (LAIC) así como inspección veterinaria y Bromatológica, también integraron el procedimiento.

Además, hubo mesas de asistencia, instalación en celulares de la app “Alerta Tigre Global” y tramitación para la instalación del botón antipánico domiciliario.

En materia de prevención, el Municipio de Tigre comenzó con controles y sanciones a supermercados que no acaten las medidas preventivas dispuestas por los gobiernos nacional y provincial para prevenir el contagio y propagación del coronavirus. Un negocio de Nordelta recibió una contravención por exceder la capacidad de personas en el salón y no respetar la distancia en las cajas; mientras que un mayorista en El Talar fue clausurado por no cumplir con normas de seguridad e higiene.

Participaron del operativo: el subsecretario operativo de Protección Ciudadana, Nicolás Vecchi; la subsecretaria de Tránsito y Transporte, Ximena Guzmán; el subsecretario de Asistencia a la Víctima, Oscar Scotto; el director general de Tránsito y Transporte, Cristian Lisera; el director general de Inspección General, Federico Lucarelli; el director general de Centro de Operaciones, Fernando Cañumil; el director general de operativos, Cristian Vázquez; y el director general de Defensa Civil, Patricio Lavernicocca.

