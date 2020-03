“Amenazas imprevistas se suman a una economía golpeada en casi todos sus frentes”

Análisis del área de Economía del IAE Business School de la Universidad Austral.

La edición marzo del Informe Económico Mensual, que elabora el Área de Economía del IAE Business School de la Universidad Austral, analiza los crecientes desafíos de la economía frente a un panorama internacional sin precedentes.

El economista Juan José Llach señala “Estamos ante una situación sin precedentes desde 1929: no hay medidas evidentes de política económica para detener el derrumbe de mercados. Las tasas de interés se acercan a cero y las políticas fiscales también encuentran límites, porque los niveles de endeudamiento -público y privado- son demasiado altos, unos 250 billones de dólares, casi un 300% del PIB global y la deuda pública bruta de los países desarrollados llega al 103% de su PIB, aunque la neta, de “sólo” 75%, da algún margen”.

A modo de hipótesis de futuro, Llach sugiere: “Es probable que el exceso de ahorros y la escasez de inversión aniden en la cultura del siglo XXI, cada vez más propensa al bienestar presente, aun a costa del de las generaciones futuras que, en un contexto de bajísimo crecimiento demográfico, parece interesar a pocos. En cualquier caso, este tipo de medidas (las tendientes a enfrentar el shock coronavirus) requiere una coordinación internacional, similar a la lograda en la reunión del G20 en Londres, en abril de 2009.

En cuanto a la repercusión local: “El horizonte de la Argentina se oscurece, tanto para la renegociación de la deuda pública como para las inversiones y las exportaciones, aun en los recursos naturales. También aumenta el riesgo de que, ante la probable crisis global, se refuerce la orientación de nuestro país al mercado interno. Se acentuaría así el error, de carecer de un plan estratégico que incluya a las exportaciones y las inversiones, sin cuyo crecimiento relevante la Argentina no saldrá de la estanflación que ya lleva casi diez años consecutivos ni de la decadencia relativa a otros países que lleva ya 85 años. Urge superar las rencillas internas e intentar los proclamados pero ausentes acuerdos”, finaliza Llach en su Editorial.

Panorama coyuntural e interno

Luego de advertir sobre la dependencia diaria a la evolución del “shock coronavirus”, Eduardo Luis Fracchia señala: “En el frente interno, la renegociación de la deuda es clave. Todavía hay chances de default si los bonistas no están alineados a la propuesta de reestructuración y riesgo de que los buitres compren bonos de alto riesgo. La deuda relevante para la negociación es la basada en ley extranjera. Es donde tenemos mayor grado de compromiso. Se puede llegar a un acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo aunque el pedido implícito de reformas se ve difícil de cumplir. La deuda es insostenible en la visión del gobierno y del Fondo.”

Fracchia también resume el panorama local: “Le toca al peronismo administrar en esta gestión con escasez, sin cajas para financiarse. La macro domina sobre la micro, no alcanza con medidas de apoyo puntuales. No hay en el país más “dinero en el bolsillo´´ y por eso el consumo no termina de arrancar. El gobierno está buscando el equilibrio fiscal, recién hacia el año 2023. Parece una meta poco ambiciosa. El gasto público se redujo 3 puntos en la gestión de Macri pero esto es insuficiente para equilibrar las cuentas fiscales. El discurso solidario tiene el riesgo de bajar incentivos por presión tributaria excesiva hacia la producción y hacia el crecimiento futuro”.

El aporte de las pymes al crecimiento

Fracchia destaca en este Informe la importancia de recuperar el trascendental rol de las pymes dentro de la economía, para lo cual es urgente medidas que acompañen su sostén: “La situación de la mano de obra es difícil y es clave que exista un régimen razonable que baje el riesgo de las pymes para contratar dada la fuerte litigiosidad. El riesgo laboral es crítico para el empresario pyme. (…) El principal desafío de las pymes es, entre otras cosas, crecer en productividad para lograr una rentabilidad sustentable. A la vez es clave que el costo argentino se reduzca para que sean competitivas estas organizaciones.”

Finalmente Martín Calveira repasa las principales variables de la coyuntura económica entre las que destaca las siguientes observaciones a cada variable.

Precios :

-La cierta estabilidad del tipo de cambio y su accionar estabilizar de expectativas de precios parecen desanclarse a los efectos de amortiguar las tensiones sobre el mercado mundial de monedas.

-El nivel general de precios minoristas (IPC) evidenció un crecimiento de 2% mensual en febrero, registrando un nivel menor respecto al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central que fue de 2,5%.

-Si bien se evidencia un menor crecimiento mensual del índice de precios minorista, la dinámica inflacionaria continúa determinada por la incertidumbre derivada de la ausencia de un programa de estabilización integral y con el potencial de efectos que emergen con el shock Coronavirus.

-Las proyecciones de inflación minorista de marzo se establecen en 2,9%, con cierta aceleración por los efectos estacionales y dependiente de lo que sucede en el mercado cambiario tras el shock mundial Coronavirus.

Actividad económica :

-El shock Coronavirus tendrá efectos restrictivos sobre la economía mundial. La macroeconomía internacional se verá afectada al menos en el corto y mediano plazo principalmente a través de la disminución de la oferta de bienes y servicios.

-Tras el aumento de la escala de contagio, principalmente Europa, Estados Unidos y China han formulado medidas económicas de contingencia.

-Los principales instrumentos que se anunciaron se circunscriben en fondos de financiamiento temporales, la anticipada decisión de disminución de tasa de referencia de la FED y mayor flexibilidad de normas fiscales, especialmente en el caso de la Unión Europea.

-Las consecuencias sobre la economía argentina se proyectan principalmente a través del comercio de bienes y servicios que exporta e importa nuestro país, y una eventual disminución de los flujos financieros.

-Los sectores económicos nacionales, esencialmente los relacionados con el comercio internacional, se deberán enfrentar a una posible caída súbita de la demanda mundial, del precio de los bienes exportables y problemas de abastecimiento de insumos necesarios para la industria nacional.

-Esta problemática se agrega a los desequilibrios macroeconómicos no resueltos que continúa afectando la estructura económica argentina. El desempeño de la actividad económica está fuertemente limitado por los desequilibrios y, ahora, por una menor demanda mundial.

-Uno de los establecimientos de mayor dinámica y proyección de la economía doméstica como Vaca Muerta también está afectado a la volatilidad del precio del petróleo generada con la guerra comercial iniciada por Arabia Saudita.

-El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central estima una contracción de la actividad económica 2,1% para el año 2019 y 1,1% para este año.

Sector fiscal :

-La necesidad de un mayor espacio fiscal es preponderante en el escenario macrofinanciero que debe gestionar el nuevo gobierno, principalmente en el transcurso de este año.

-El aumento de la alícuota de retención a la soja y sus derivados, y el aumento jubilatorio a los sectores de ingresos más bajos, es un paso adelante del gobierno a los efectos de poder mostrar una posición más sólida ante los organismos y acreedores privados.

-La dominancia de la política fiscal puede ser positiva en ese escenario pero no se encuentra libre de costos sobre la economía real y algunos sectores económicos dados los efectos redistributivos.

-El resultado fiscal primario del primer mes del año 2020 registró déficit del orden de los $ 3.766 millones. La gestión del Presidente Fernández deberá evaluar la consistencia de un programa de ajuste fiscal sobre la actividad económica a los efectos de lograr el sostenimiento de los ingresos fiscales.

Sector externo:

-El ritmo de contagio del Coronavirus se aceleró durante las dos primeras semanas de marzo, tras lo cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el estado de pandemia. Los efectos económicos son potencialmente adversos.

-El mercado del petróleo fue afectado tras la decisión de Arabia Saudita de aumentar súbitamente la producción de barriles diarios a los efectos de ganar mercado frente a Rusia, su principal competidor.

-El acuerdo entre China y Estados Unidos en relación a las tensiones comerciales aún debe resolver los U$S 360.000 millones en conceptos de aranceles a productos chinos. Se deberá gestionar sobre algunas de las principales fuentes de las tensiones entre ambas economías como ciberseguridad y servicios informáticos.

-Es muy relevante que la comunidad internacional gestione acuerdos con celeridad sobre las tensiones y posibles desequilibrios dado que el evento Coronavirus no representa un escenario de control para la economía mundial.

-El nivel actual de tipo de cambio sigue en condiciones de generar un mejor espacio para el sostenimiento del crecimiento de las exportaciones, aún con las tensiones de precios domésticos puedan matizar el efecto. Esto se traduce en generación posible de liquidez externa.

-El intercambio comercial argentino (importaciones más exportaciones) durante enero disminuyó 8,1% interanual alcanzando los U$S 8.083 millones, situándose en el menor nivel desde enero 2016.

Sector monetario y financiero :

-Los posibles impactos del evento Coronavirus son evaluados por las autoridades monetarias mundiales. En efecto, las autoridades de las economías desarrolladas informaron que las eventuales acciones serán de carácter expansivo, ya sea por intervenciones directas o disminución de la tasa de referencia.

-El Comité de la Reserva Federal de Estados Unidos redujo su tasa de interés a los efectos de matizar los riesgos que plantea el Coronavirus. Pasando de un rango de 1,50% y 1,75% a 1% y 1,25%. Siendo la mayor reducción desde la crisis del año 2008.

-En ese contexto, los hacedores de política nacional deberán evaluar los posibles efectos y el tenor de los mismos ante una eventual aceleración de la propagación del virus. Esos eventos se podrán materializar en grandes shocks que se traducen en fuertes depreciaciones y salidas de capitales.

-La autoridad monetaria sigue gestionando una política de disminución de tasa de interés de referencia respondiendo a la necesidad de un mejor marco para la reactivación económica. Este accionar está limitado a la sostenibilidad y el nuevo contexto externo.

-La autoridad monetaria dispuso nuevamente una disminución del límite inferior de la tasa de interés de LELIQ en 6 puntos, pasando de 44% a 38%. Siendo el nivel más bajo desde mayo de 2018.

-La sostenibilidad de la política de depreciación de la moneda y disminución de la tasa de interés para afectar la estructura del costo del crédito, se enfrenta a vaivenes monetarios por la aceleración del Coronavirus.

-La incertidumbre respecto a lo que sucederá con la reprogramación de la deuda sigue afectando a los títulos nacionales determinando una fase de deterioro en su cotización a lo que se agrega la incertidumbre en el mercado mundial de valores.

