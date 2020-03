Tiempo de reflexiones y autoconocimiento

Por: Claudio Omar Antunovich

A menudo se ha dicho y se dice respecto a los medios de comunicación, que cada periodista debiera afirmar desde dónde habla, o a que espacio representa. Una incongruencia sin duda porque cualquier manual de periodismo hace gala de la objetividad como uno de sus valores y soportes fundamentales de esta profesión.

Pero de todos modos, recogemos el guante y si alguien desea conocer un poco más acerca del editor de este sitio, un ping pong de preguntas y respuestas arrojaría el resultado que se detalla a continuación:

– Ideología política: ‘Solo premio a la gestión eficiente’.

– ¿Qué te gusta del periodismo?: Valoro sobretodo la importancia de poder ayudar a la gente, cuando se refleja una necesidad, y gozo mucho cuando el problema se resuelve.

Me siento más cómodo con la actividad actual (gráfica y web), porque puede constatarse el trabajo que uno hace. En radio o TV, te preguntás: ¿cuánta gente hay del otro lado?

Me gusta editorializar y proponer. Y hacer reportajes con contenido, atemporales y que dejen un mensaje interesante (como los que pueden leerse en la web anterior en las secciones ‘Notas de Archivo’ o ‘Cultura’, y que pueden rescatarse haciendo click en el vínculo que está a la derecha de la pantalla -abajo- en la computadora).

Me desagrada ir a un evento y que comience una o dos horas más tarde de lo pactado, también me incomodan las entrevistas compartidas, porque se genera una desorganización y un tumulto incomprensible.

– Un periodista nacional: Maximiliano Montenegro.

– Un colega local: Gustavo Camps.

– Libro preferido: Martín Fierro. Es una escuela de la vida.

– Otro: La Biblia. Es una enseñanza de cómo se debe vivir, pero su camino es muy difícil de transitar por las tentaciones y cuestiones de orgullo.

– Una entidad: Señalo dos, Missing Children Argentina y la Red Solidaria (de Juan Carr).

– Frase preferida: “El trabajo dignifica”.

– Personajes de la historia: Aristóteles, Leonardo da Vinci, Edison, Napoleón, San Martín, Alberdi, San Antonio de Padua, Jesús.

– ¿Qué te indigna?: La injusticia y la estafa.

– ¿Lo incomprensible?: Que haya desocupación en Argentina, siendo un país tan extenso y con tantas cosas por hacer.

– ¿Lo incongruente?: Que un camionero gane más que un médico.

– Un héroe de carne y hueso: Todas las personas indigentes.

– Un ídolo: De chico, mi padre. De grande, ninguno.

– ¿Un lugar para vivir?: Federación (Entre Ríos).

– ¿Qué imagen tenés de la Argentina?: Tiene paisajes bonitos, disímiles y distantes uno del otro. Buena comida. Gente agradable y desagradable en igual proporción. Insatisfechos, algunos (sobretodo, en Buenos Aires). Y un buen nivel de vida, comparado con el resto de Latinoamérica.

– Un cantante: Jussy Bjorling (lírico) / Charly García (nacional).

– El tema que te conmueve: Inconsciente Colectivo (de Charly).

– Música preferida: Clásica, Tango (en especial interpretados por Julio Sosa), lentos, dance y pop de los ’80 y ’90.

– Un actor argentino: Te doy once (sino, no me quedo contento), ‘Lito’ Cruz, Osvaldo Santoro, Norma Aleandro, Ulises Dumont, Betiana Blum, Héctor Alterio, Diego Peretti, Norman Brisky, Julio Chavez, Nini Marshall y Pablo Echarri.

– Actor internacional: Al Pacino.

– Mejor humorista: Antonio Gasalla. Y muy cerca: Peter Capusotto.

– Humorista internacional: Ben Stiller.

– Películas preferidas: El Padrino I, II y III / Quo Vadis / Scaramouche / Perfume de Mujer / Volver al futuro I, II y III (Internacionales). El desvío / Cómplices / 9 Reinas / Esperando la Carroza (Argentinas).

– Directores de cine: Steven Spielberg / Francis Ford Coppola.

– Directores de TV: Damián Szifrón.

– Unitario: El retrato de Dorian Grey / El hombre que volvió de la muerte.

– Series: El Túnel del tiempo / Viaje a las estrellas / Valle de pasiones.

– Novela televisiva: El Conde de Montecristo (Argentina, con Pablo Echarri) / La fuerza del destino (Mexicana, con David Cepeda, Sandra Echeverría y el argentino Marcelo Córdoba).

– Serie cómica: Los tres chiflados.

– Comedia preferida: De carne somos.

– Un super héroe: El hombre de acero (si no lo conociste, buscalo en you tube).

– Personaje de historieta: Isidoro Cañones.

– Modelo femenina: Ivanna Saccani / Liz Solari / Luciana Lopilato.

– Marcas: Sony / Havanna / Atalaya / Rolex / Volkswagen.

– ¿Ford o Chevrolet?: Torino TX.

– Marcas de cigarrillo: No fumo y le recomiendo a la gente no hacerlo. Es veneno, con el riesgo de contraer a futuro una muerte temprana y dolorosa.

– Flor predilecta: Jazmín.

– Salida preferida: Hoy por hoy, encuentro con ex compañeros de la secundaria; o con otros amigos de la vida donde hay asado y picada de por medio (infaltable el salamín y el jamón crudo). Y hace unos años, ir a bailar a New York City (los domingos) y recorrer los desaparecidos bares de Pasaje Bollini (los viernes y sábados) y los de la calle Alem (en Mar del Plata) en vacaciones.

– Tu debilidad: La melancolía.

– Un defecto: La ansiedad.

– Una crítica personal: Mi cara da un perfil serio y pedante (eso no lo puedo manejar a voluntad), pero el que me buscea un poco descubre que soy todo lo contrario.

– Una virtud personal: Que lo diga el que me conoce bien.

– ¿Hijos?: Aún no, pero tengo tres lindos y buenos sobrinos, Iván y Natalia Goldeszer, y Matilda Vera.

– Tu día más alegre: Fueron muchos, no recuerdo uno en especial. Fui muy feliz con mis compañeros de colegio. Y ahora, cuando me río junto a mi pareja.

– El día más triste: 31 de enero de 1984, cuando murió mi papá.

– Mayor temor: Perder otro ser querido.

– ¿Miedo a la muerte?: No. Pero sí a la muerte con dolor.

– Tu primer amor: Marisel Luján Ramírez. Fue a los 4 años, pasaba con su mamá por la puerta de mi casa, y me paralizaba, me hacía vibrar. Era profundamente hermosa, morocha de ojos verdes. Murió a los pocos años en un accidente. Jamás la olvidé. Hace pocos días se cumplieron 50 años de su muerte y pude editorializar una nota en su homenaje, que pude leerse en esta web.

– Algo curioso que te haya pasado: La chica que me besó por primera vez tenía 12 años (Miriam Ramondo). ¡Y jamás me volvieron a besar de esa forma! Siempre me pregunté: ¿Tan chica, cuándo y cómo aprendió? Ni en una película condicionada he visto un beso así.

– ¿Deportista predilecto?: Rafael Nadal.

– Tu deporte ideal: Fútbol.

– ¿Futbolistas que te deslumbraron?: Diego Maradona; Leonel Messi; Marcelo Trobbiani (“la paraba de pecho, te hacía un caño, y te esperaba para hacerte otro, luego la pisaba y gambeteaba a todos los que podía”, fue un fenómeno incomparable); Raúl de la Cruz Chaparro; Andrés D’Alessandro; Juan Román Riquelme; José Luis Chilavert; Hugo Gatti; Daniel Pasarella y Luis ‘Poni’ Silvera.

– ¿DT preferido?: Carlos Timoteo Griguol; Ricardo Caruso Lombardi; Marcelo Bielsa.

– Sueño realizado: Jugar al fútbol en un torneo y cancha profesional. Fueron dos años en las inferiores de Tigre. En octava salimos campeones, y luego en sexta terminamos últimos.

– ¿Recordás ese equipo campeón?: Sí. Muñoz (en el arco). Antunovich, Turano, Alfonso (o Rodríguez) y Godoy (defensores). Frasca, Casaretto y Molina (en el medio). Nardini, Giacopuzzi y Elisei (delanteros).

– Hincha de…: Tigre.

– Sueño por realizar: Trabajar en una película.

– Destino de vacaciones: Playa.

– Un perfume: Polo.

– Un color: Azul.

– Un número: 5.

– Juego preferido: Ajedrez.

– Una mascota: Perro (ovejero alemán) / Loro.

– Comidas que te gusten: Asado / Trucha a la manteca negra / Langostinos al ajillo.

– Un postre: Helado.

– Otro: Dulce de leche, y solo (preferentemente: Chimbote).

– Bebida sin alcohol: Coca Cola.

– Bebida con alcohol: Licor de huevo (Peters).

– ¿Cómo imaginás el fin del mundo?: Lento y progresivo por el proceso de un desgaste ecológico, con pánico social y muchos suicidios.

– ¿Y tu fín?: ¡No se! Pero estaría bueno estar presente el mismo día que se acabe el mundo. Ser testigo y parte de ese acontecimiento.

– ¿Cómo imaginás tu vejez?: Triste, olvidado, con dolores físicos y en el alma.

Con mucha nostalgia, arrepentimientos, y excelentes recuerdos que me servirán para mantenerme vivo.

ALGUNAS REFLEXIONES

* Mucha gente de avanzada edad está sola y abandonada a su suerte, por eso, la existencia de un Geriátrico Municipal donde esos abuelos tengan asistencia y contención, debiera figurar en la agenda social de todos los intendentes del país.

* Me parece absurdo que tanto en San Isidro como en Vicente López los parques de cara al río se promocionen como una opción turística, cuando a ciencia cierta el encuentro de la tierra firme con el agua parece una humorada de mal gusto, todo lleno de escombros, hierros retorcidos, botellas de plástico… y todo el desperdicio que el lector pueda imaginar.

* El caos vehicular al que se ven sometidos día a día porteños y bonaerenses de 7 a 22 hs, hace suponer que el alivio y/o solución a esta problemática no es suficiente con ejecutar ensanches de arterias, cambio de circulación de calles o la construcción de nuevas líneas de subterráneo.

Las calles de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, están totalmente colapsadas respecto al tránsito.

Es necesario llevar adelante medidas audaces y profundas. Poner el acento en las personas y no en los automóviles. Distribuir y potenciar el trabajo en todo el país para que la gente escoja otros destinos donde realizarse.

En este sentido, reflotar el proyecto lanzado en el gobierno de Raúl Alfonsín acerca de trasladar la Capital Federal al interior, podría constituirse en un primer paso.

Por otro lado, hoy por hoy, el buen uso de internet ofrece posibilidades laborables no imaginadas en otros tiempos.

El incentivo de estas prácticas, sumado a una certera campaña publicitaria gubernamental en este sentido, sería el segundo paso.

¿Se animan a proponer el tercero y el cuarto?

* Desde esta tribuna, se sugiere a General Madariaga, sus ciudades vecinas (General Lavalle o General Conesa), o bien sus alrededores (una ciudad nueva), como lugares potables para ese traslado capitalino propuesto por este periodista.

Queda cerca Buenos Aires, y además, está en un punto equidistante entre todos los balnearios del Partido de la Costa, Villa Gesell, Pinamar y Mar del Plata. Su puesta en marcha, además de descongestionar la Capital Federal, le daría vida todo el año a esta región.

* Años atrás, se barajaba la posibilidad de que el Aeroparque Metropolitano pueda operar en otro lugar. Sobre todo, tras la tragedia de Lapa (recordada por todos) mucha gente presionó para que esto se lleve a cabo.

Trasladar el total de la actividad a Ezeiza era una de las propuestas. Incluso, realizada la privatización, esto figuraba en el contrato de ‘Aeropuertos Argentina 2000’, pero finalmente nada cambió.

¡Es una buena idea para reflotar! Quedaría disponible el mejor espacio que ofrece la Ciudad de Buenos Aires de cara al río. Un frente de 3,5 km de largo por 300 metros de ancho, donde podría convivir un enorme espacio público recreativo (80%), con emprendimientos privados (20%) con una estética acorde al lugar (¿dos hoteles de categoría?, ¿un paseo gastronómico?, ¿ensanche de la Avenida Costanera?, pasos a nivel que conecten con Palermo?…).

* A menudo transito por diferentes ciudades, observando el nombre de sus calles: próceres y políticos de ayer y hoy, muchos de ellos cuestionados y bastardeados por sectores ideológicamente opuestos.

Propongo modificar ese cuadro de situación, al menos en algunos sectores de cada localidad.

Es hora de que todas esas personas que nos regocijaron el alma, o desde lo social dejaron su impronta con sus obras, tengan su justo y merecido reconocimiento. ¡Y si es en vida, mejor!

¿Por qué no bautizar una arteria con el nombre de: Luis Sandrini, Manuel Mujica Láinez, Pepe Arias, Atahualpa Yupanqui, Julio Bocca, Mercedez Sosa, Facundo Cabral, Alberto Cortés, Luis Alberto Spinetta, Antonio Carrizo, Alberto Olmedo, Javier Portales, ‘Pepe’ Biondi, Diego Maradona, René Favaloro, Les Luthiers, Pérez Celis, Ernesto Sábato, ‘China’ Zorrilla, Niní Marschall, Ernesto Bianco, Sandro, José Marrone, Osvaldo Miranda, Mario Sánchez o Jorge Porcel?

¿Y por qué no, ponerse a trabajar en la construcción de un gran museo donde puedan convivir todas estas expresiones artísticas y humanas, que han dejado su sello imborrable, con todos los datos, fotos y videos necesarios que puedan aportar instituciones, amigos y vecinos?

* Si me preguntan qué hay después de la vida, la respuesta es ‘no se’. ¿Esa es la gran incógnita? Pero le tengo fe a quienes aseguran que estuvieron unos segundos por allí tras una ‘muerte técnica’. Ojalá todos podamos ver esa luz blanca y nos recojan los seres que más quisimos.

No sería justa la reencarnación, tal cual se plantea. Uno sería varias personas con el paso del tiempo. Tendrías varios padres… perderías identidad.

En mis épocas de estudiante de periodismo fui extremadamente ateo, recuerdo discusiones interminables con mis amigos y en especial con la profesora de filosofía (creo que se llamaba de apellido Máculus), pero la vida me enderezó y me mostró la realidad que han podido ver todos los creyentes. ¡Y ya hace mucho tiempo que soy parte de eso!

* ¡Sueño con una quimera!: viajar por el tiempo. Al pasado, si es posible. En función de volver a ver esa mesa llena de familiares que ya no están, con la alegría y la seguridad que contagiaban.

Y además, con la posibilidad de charlar con ellos para asesorarlos y que no cometan los errores que cometieron, para que tengan una vida mejor.

Por ahora, solo lo he conseguido con el recuerdo y la imaginación. ¡Y durmiendo!

Solo una vez en la vida soñé que subía a una máquina del tiempo. Lo hacía con un amigo, y desembarcábamos en la puerta del Colegio Nacional de San Isidro (donde cursé el secundario), en una mañana común cuando transcurría mi 5º año. Ingresábamos al establecimiento, y con el temor propio de la primera vez que uno emprende algo, más lo curioso por lo desconocido, me acercaba a una ventana que daba a mi aula. Y allí me vi, con la cara de entonces, muy sonriente festejando la ocurrencia de otro, vistiendo pantalón gris y chomba azul (el uniforme de verano, aunque el color oficial de la remera debía ser celeste, yo siempre usé azul. Y así también fue en el sueño).

* El ejemplar impreso de Para Todos suele llevar aforismos en el encabezado de cada página. Los siguientes son algunos con los cuales se identifica este periodista:

El hombre es víctima de una soberana demencia que lo hace sufrir siempre, en la esperanza de no sufrir más. Leonardo Da Vinci.

El cerebro es el sitio del alma, cuya proveedora es la memoria y la mensajera es la sensibilidad. Leonardo Da Vinci.

Democracia significa gobierno por los sin educación, y aristocracia significa gobierno por los mal educados. Chesterton.

Dios es el único ser que para reinar no tuvo ni siquiera necesidad de existir. Charles Baudelaire.

Disfruta hoy, es más tarde de lo que crees. Proverbio chino.

¿Quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. Epicuro.

El hombre que no comete errores usualmente no hace nada. Edward J. Phelps.

El hombre que no ha amado apasionadamente ignora la mitad más bella de la vida. Stendhal.

El hombre que se levanta es aún más grande que el que no ha caído. Concepción Arenal.

El hombre se cree siempre ser más de lo que es, y se estima menos de lo que vale. Goethe.

El hombre es el único ser vivo que bebe sin tener sed, come sin tener hambre y habla sin tener nada que decir. John Steinbeck.

El dinero es buen sirviente pero mal amo. Henry G. Bohn.

El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros los que las jugamos. Arthur Schopenhauer.

Moriré el día que muera el último que me recuerde. Facundo Cabral.

* Y he aquí algunos conceptos de mi autoría:

Nadie puede perturbarnos más de lo que podemos hacerlo nosotros mismos, con nuestros juicios y presiones.

No hay peor mal que convertirnos en nuestros propios enemigos.

La formalidad es lo que nos enseñaron que debemos ser, la informalidad es lo que somos.

Se tú.

La seriedad es un vicio que te envejece.

La formalidad es sana, pero aburre.

El único ‘qué dirán de mí’, que realmente importa, es el tuyo.

