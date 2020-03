Discurso del intendente de José C. Paz Mario Ishii en la apertura de sesiones del Deliberante

El intendente municipal de José C. Paz, Mario Alberto Ishii adelantó, al dejar hoy inauguradas las 25º sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de José C. Paz, que ordenará en lo inmediato que se realicen las vacunaciones “como se hacía antes”, en todos los establecimientos educativos, en los clubes y en “todos los lugares en donde se reúna gente, y si podemos ir casa por casa a vacunar lo vamos hacer porque vienen momentos difíciles”. “Debemos estar preparados desde ahora porque a los problemas económicos del distrito, de la provincia y los de la nación tenemos que sumar la pandemia del Coronavirus” explicó Ishii en su discurso.

Ishii calificó de atípica la situación dado el drama de la problemática en salud pública que genera la pandemia del Coronavirus, por lo que destacó que “depende de nosotros lograr que no sea tan severa cuando llegue” a José C. Paz.

Para enfrentar la enfermedad Ishii solicitó que “desde ahora” se eviten las aglomeraciones de personas. “Por eso pedí que empecemos a accionar ya y que en esta apertura hubiera solo la gente necesaria y dejar de hacer actos masivos como los que estamos acostumbrados a hacer en José C. Paz”.

También anunció que “todos los hospitales municipales se están preparando para la pandemia” y que uno de éstos, el Hospital de Alta Complejidad Rubén Caporaletti, “ya está preparado para recibir enfermos en cuanto se produzcan los primeros casos.”

Por otra parte, Ishii hizo un balance de gestión de los últimos cuatro años donde destacó la inversión con fondos municipales. “Todo lo que hay en José C. Paz lo compró José C. Paz”.

Tras destacar los convenios realizados como el firmado con la presidenta de AySA, Malena Galmarini, y las reuniones con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el presidente de la nación, Alberto Fernández, en donde la infraestructura necesaria a construir fue uno de los temas tocados, Ishii lamentó que no se puedan iniciar las obras dada la situación económica de la Provincia y de la Nación.

Y aclaró que “esas obras de infraestructura que necesita José C. Paz no dependen de José C. Paz sino de que Nación y Provincia solucionen sus problemas económicos”.

Sin embargo, rescató lo realizado por el municipio en materia de inversión que a los valores actuales es de 624 millones de pesos en parque automotor, 262 millones de pesos en equipamiento de hospitales, 1.030 millones de pesos en construcción de hospitales, 1.818 millones en construcción de escuelas, 3.700 millones en el mejoramiento de calles, entre otras.

Además resaltó que la Facultad de Medicina de la Universidad de José C. Paz estará lista en un mes y medio más y que “la estaremos terminando a pesar de la inflación galopante”.

Añadió que es una obra de gran magnitud donde podrán estudiar 40.000 jóvenes y que representó una inversión en educación de 1.163 millones de pesos. Explicó que la obra fue posible realizarla en los tiempos estimados dado que el municipio ya había realizado compras importantes de materiales de construcción antes de que la inflación se disparara.

En total, Ishii destacó una inversión en todos los ítems de 8.985 millones de pesos durante los últimos cuatro años. Ishii informó asimismo que la construcción y puesta en funcionamiento de los hospitales representa un aumento en la coparticipación a José C. Paz del estado provincial a los municipios.

Además informó que “hemos firmado un convenio con PAMI para que los abuelos se atiendan en nuestros hospitales”.

En cuanto a futuros proyectos, Ishii confirmó la construcción de la Facultad de Tecnología y Ciencia que por los altos precios de los materiales en vez de un año llevará 2 años construirla.

Muy preocupado por la falta de trabajo y poniendo objetivos para la generación de empleo genuino, Ishii anunció que en 30 días, aproximadamente, “daremos comienzo al primer parque Industrial de José C. Paz”.

Al respecto, el Concejo Deliberante ya le otorgó las facultades al intendente para concretarlo, “seguramente con recursos privados y esperamos la colaboración de la Provincia y de la Nación”. “Con el Parque Industrial podremos generar el empleo que estamos necesitando”, resaltó el Intendente.

Otra buena noticia es que tras la firma de un convenio, el taller municipal venderá sillas y pupitres a la provincia de Buenos Aires. “Se trabajará las 24 hs. del día en tres turnos, lo que generará más puestos de trabajo. Es que si no hay fábricas que se instalen en el distrito el municipio deberá cumplir esa función”, dijo.

Finalmente y ante los serios momentos que se acercan el intendente Ishii solicitó que todos los paceños estén unidos. “Necesitamos estar juntos, debemos estar todos juntos para poder salir adelante”, destacó.

