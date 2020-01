‘La estrategia municipal la debe marcar la necesidad de la gente’

por: Hugo Cesar Renés

No hay panorama más desmotivador en un momento como el que estamos viviendo de grandes restricciones económicas, tanto en el ámbito presupuestario provincial, municipal, y/o familiar, como el de observar cómo parte del esfuerzo de los contribuyentes conseguido a través de dolorosas restricciones y sacrificios, se pierden por decisiones mal adoptadas por los funcionarios. Gastos incontrolados, errores de gestión, trabajos mal hechos y un sinfín de defectos que, como un flujo intersticial atraviesa las actuales organizaciones municipales.

Los electores que han votado a los actuales intendentes avalaron un proyecto de realizaciones.

No obstante creo que es necesario y urgente replantear para este 2020, una nueva estrategia en el funcionamiento de la administración municipal para hacer frente a las nuevas y antiguas demandas sociales insatisfechas.

Si la política es la responsable de la obtención de consensos, la administración es la que tiene la obligación de establecer una gestión asociada entre el municipio y los vecinos, para resolver los problemas comunes mediante la puesta en práctica de programas a través de los cuales se busque obtener eficacia en la gestión.

Por ello, a pesar de disponer a la fecha de un conjunto de metodologías y técnicas que han permitido prestar precariamente los servicios municipales durante estos años, creo que llegó el momento en el que los distintos administradores de nuestro escaso bien común debieran pensar en implementar para los próximos años un nuevo plan-proyecto-presupuesto definido como el de: ‘Eficiencia total’, al cual debiera considerárselo como un ‘Sistema’ con una estructura organizativa más pequeña y provista de los recursos necesarios para llevar a cabo la gestión con la cual seguramente aumentará la competitividad municipal y paralelamente podrán contener su endémico déficit.

En este proyecto la calidad de gestión debe ser interpretada como un concepto dinámico.

La satisfacción total del contribuyente nunca se poseerá sino que se irá construyendo continuamente; es “una marcha permanente hacia la excelencia”, es un proceso de mejora continua que los japoneses han popularizado con el término: ‘Kaizen’ en donde la calidad, suma de la calidad del producto más la calidad del servicio es, en síntesis, la resultante de la calidad de una organización que no es otra cosa que la calidad de las personas que la integran, organizadas y conducidas para resolver problemas de la comunidad y facilitar y mejorar su calidad de vida.

Para llevar adelante el proyecto ‘Eficiencia total’, es de vital importancia asociar la calidad de los servicios con la satisfacción de necesidades, como elemento central de la idea. Para tal fin se deben establecer como conductor de armonía en la gestión, las prioridades de actuación, como así también las responsabilidades primarias de las distintas secretarías que conforman la orgánica municipal, velando por su ejecución correcta.

Con la finalidad expresada en el párrafo anterior, resultaría también conveniente llevar a cabo un seguimiento disciplinado en sentido ascendente y descendente, para vincular los resultados esperados con lo realmente producido, a fin de generar experiencia de gestión y evaluar la eficiencia del personal municipal. La ‘calidad del servicio’ desde la óptica de las percepciones del contribuyente, puede ser definida como la amplitud de la discrepancia o diferencia que existe entre las expectativas o deseos del vecino y sus percepciones de la realidad.

Descripta como una operación aritmética, podríamos decir que: ‘Satisfacción, sería igual a la Calidad de servicio recibido, menos la Calidad de servicio esperado’.

El desarrollo del ciclo de este programa que estoy sintéticamente describiendo, se inicia con la detección por parte de las diferentes secretarías de las necesidades de la comunidad para el corto y mediano plazo, constatando la existencia de problemas y elaborando simultáneamente diagnósticos que podrán ser compartidos y/o complementados por los que confeccionen el resto de las secretarias; prosigue con el planeamiento y programación del servicio a prestar y su armonización con la cultura de gestión actual, debiéndose prever permanentemente la optimización de los recursos. El proceso se cierra con la prestación del servicio, para volverlo a empezar con la medición del grado de satisfacción de los habitantes por los servicios prestados y, en el caso que surjan problemas, determinar el modo de solventarlos, retroalimentando así al ciclo de planeamiento.

Debe tenerse en cuenta que la calidad de los procedimientos está siempre asociada al conocimiento que tenga o no el contribuyente de los recursos humanos y financieros empleados, debiéndose por ello poner en práctica el concepto de que en la actual etapa en la que los nuevos parámetros de coyuntura económica urgen la contención del gasto, esta gestión debiera: Funcionar mejor y costar menos.

Para ello se debe tratar de dejar de lado el clientelismo y la burocracia, ejecutando políticas donde se optimicen los recursos y se obtenga una mayor eficacia e innovación.

La puesta en práctica de los principios y técnicas que comprende el proyecto ‘Eficiencia total’, permitirá, en el primer año de ejecución, la concreción de los siguientes objetivos:

Recrear la legitimidad de la administración pública a través de una mejor atención al contribuyente sin gravar los impuestos ni las tasas municipales. Equilibrar las metas de mediano plazo con los objetivos a corto plazo. Evaluar las demandas y necesidades desde la óptica política, técnica y de gerenciamiento, para darle la dimensión real a cada tipo de problema, como así también la previsión y/o solución posible del mismo, atento a la capacidades humanas y recursos disponibles. Alcanzar un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo costo. Garantizar la calidad del servicio mediante la formación del personal, la realización de inspecciones (tanto a los bienes como a los servicios prestados) y auditorías internas. Recortar gastos innecesarios. Disminuir parte del déficit municipal por reducción de costos. Aumentar la competitividad. Reorientar la política de Recursos Humanos generando un clima laboral motivador y propicio para desarrollar la innovación y la creatividad, todo lo cual permitirá situar al factor humano en el centro de las políticas organizativas como un sujeto activo, altamente motivado e identificado en el logro de los objetivos generales previstos, aprovechando de esa forma al máximo todas sus energías. Repensar la orgánica municipal, sus procedimientos de trabajo y actividades, eliminando sustancialmente al personal de la planta transitoria (política). k. Reducir los tiempos de tramitación y respuesta administrativa adoptando para ello estructuras flexibles y ágiles. Incrementar, significativamente, la recaudación contributiva.

El éxito del programa, está ligado al éxito de la calidad gestora de la actividad recaudadora de los servicios municipales de rentas y recaudación. Si los servicios se prestan de forma deficiente, seguramente los ingresos mermarán. Por el contrario, si la calidad del servicio prestado es reconocida, el mismo operará como factor atrayente de nuevos asentamientos de industrias y/o segmentos poblacionales interesantes desde el punto de vista tributario, razón por la cual no se debería menospreciar la influencia que tiene la gestión de la ‘no calidad’ en el actual déficit municipal.

Deberemos tener permanentemente en cuenta tanto los gastos de mantenimiento como los costes de no mantener (la administración pública practica la cultura de la inauguración y no la de la reparación periódica -mantenimiento- de sus bienes). Por esta razón, los funcionarios públicos pagan de una manera u otra –tanto política como cuantitativa- los costos de tener una plantilla de personal sobredimensionada con escasas posibilidades de amortización; programas obsoletos que se siguen presupuestando; compromisos de gastos que no tienen en cuenta sus impactos sociales; etc., etc., etc.

Por lo expuesto precedentemente debemos analizar los retos, la inversión y el esfuerzo que será necesario realizar para seguir adelante con una visión competitiva e innovadora del municipio, traduciéndolo en un verdadero estímulo de desarrollo, convivencia, transparencia de gestión y confianza en el futuro.

Si queremos seguir evolucionando como distrito, debemos optimizar la distribución del recurso público, creyendo en la productividad municipal como un valor añadido a nuestra esencial tarea de servicio, movilizando la participación y el compromiso de todos los contribuyentes.

