Dr. Fabián Goldeszer: El Psicoanálisis y la importancia de la prevención

Por: Claudio Omar Antunovich

Para Todos dialogó con el Dr. Fabián Goldeszer, médico psicoanalista, coautor del libro ‘Medicina Psicosomática’. Sobre su énfasis en la prevención primaria de enfermedades, el psicoanálisis en general, y su libro, trata esta nota.

El Dr. Fabián Goldeszer considera el psicoanálisis como una ciencia, ya que trata a un objeto de estudio en particular, que es el inconsciente, con una técnica adecuada para abordarlo.

Creada en virtud del médico y científico Sigmund Freud con sus pacientes. El punto de partida para considerarlo como científico es con un texto de Freud: “La interpretación de los sueños”, que marcó un clivaje dentro de lo que sería la ciencia analítica o el psicoanálisis a partir de 1900.

Es decir, una época precientífica y una época científica. “Freud trataba pacientes desde 1893 con una técnica que intentaba abordar ciertas modalidades de enfermedad o patología, que era la histeria, y que fueron redefinidas, reconceptualizadas y formuladas de un modo científico a partir de 1900”, subraya el entrevistado.

El Dr. Goldeszer entiende que son diversos los motivos por los cuales un paciente puede llegar a necesitar un psicoanálisis. Están aquellas situaciones que son patologías graves, medianamente graves, o que no son patologías graves, son rasgos del carácter o de conducta que por algún motivo generan conflictos en alguna determinada etapa de la vida de la persona, que lo motiva a consultar desde cosas triviales y cotidianas (como crisis de angustias o insomnios, o motivos concretos) hasta casos donde la patología está estructurada de tal modo que abarca toda la vida del sujeto: como una neurosis, fobia, psicosis, una enfermedad psicosomática o una perversión, que son los grandes estamentos patológicos.

“En psicoanálisis se puede hablar de distintas categorías de enfermedad y fundamentalmente de tres formas principales que pueden o no cambiarse: neurosis, perversión o psicosis”, reseña el Dr. Goldeszer.

– Usted es coautor del libro ‘Medicina Psicosomática’, en él vemos que se toma y modifica la idea tradicional de lo que es la enfermedad psicosomática. ¿Esto es así? (le preguntamos)

– Sí, en cierta forma. Tradicionalmente se entendía por enfermedad psicosomática a aquella enfermedad orgánica producida por causas psíquicas y que venía de un desprendimiento clásico del psicoanálisis que era la conversión, donde un trastorno anímico, psíquico, producía una modificación funcional en el cuerpo provocando un síntoma.

El ejemplo inicial de todo esto era la enfermedad histérica o neurótica; produciendo parálisis, ceguera, contracturas, dolores de estómago, de cabeza… Algo que uno sabe que existe cuando vive situaciones estresantes, emocionales o angustiantes.

Cuando sufre modificaciones en su cuerpo como la palpitación, la sudación, la falta de sueño o la diarrea, introducido en la explicación de otros tipos de manifestaciones en el cuerpo que conjuntamente pueden constituir en enfermedad. Lo clásico era el asma o la úlcera.

Pero las fronteras han avanzado y en los últimos años se han puesto de moda las enfermedades psicosomáticas, más allá de las entidades tradicionalmente reconocidas. Entonces, ahora se puede abordar todo tipo de patología orgánica, o que tradicionalmente es considerada como orgánica, por la medicina clásica.

Se puede de esta forma tener un tratamiento psicoanalítico en un diabético, un hipertenso, un infartado, un paciente con cáncer o un paciente con trastornos neurológicos.

– ¿Y cuáles son las posibilidades de mejoría?

Pueden ser diversas. Siempre desde la complementación con el tratamiento médico. O sea, que un diabético no sólo necesita administrarse insulina a diario, sino que también necesita no vivir situaciones que desemboquen en no respetar su dieta por factores anímicos u otro tipo de factor.

En estos casos, puede producirse una descompensación en su enfermedad por una causa anímica que puede concluir en una internación o en la muerte de ese paciente.

– En ‘Medicina Psicosomática’, usted pone un especial énfasis en lo que llama prevención primaria. ¿Qué nos puede decir del tema?

– Yo entiendo el psicoanálisis como la única forma efectiva de prevención primaria.

Entiendo a ésta como enfermedades que uno no sabe cuáles pueden ser.

Es decir, con un abordaje psicoanalítico en un paciente, apenas se le presenten los primeros síntomas, se puede abordar aquello que le pasa evitando que eso se haga crónico.

Algo que empieza como un trastorno funcional del cuerpo, como puede ser un trastorno del tránsito gastrointestinal o una arritmia leve, sino no es tratado en forma adecuada se hace crónico con el tiempo.

Es como dejar que una máquina, por un motivo desconocido, siga funcionando mal hasta que se rompa.

Esto lo digo porque el tratamiento médico de una gastritis o de una arritmia no evita que la causa desaparezca. Tal vez, evite que se produzca el síntoma.

Son como tratamientos sintomáticos y no son tratamientos etiológicos.

Un ejemplo: ¿Al paciente le duele el estómago ? Pues bien, le damos la pastilla para que el dolor desaparezca. Pero, ¿y por qué le dolió?

– ¿Cómo podemos darnos cuenta de esos primeros síntomas, o mejor dicho, cómo sabemos que ante una dolencia, que en principio nos parece común, necesitamos un tratamiento psicoanalítico?

– Precisamente, ya nos metemos en un problema social y cultural. Generalmente, hay como una cierta resistencia a la terapia o al tratamiento psicoanalítico. Pero se trata de que apareció el síntoma, además de ir al médico clínico, al cardiólogo, o al que corresponda, es importante que la persona se trate debidamente para evitar que el problema de base siga avanzando.

De todas formas, como decía anteriormente, hay una cierta resistencia dentro de la misma medicina a reconocer los efectos terapéuticos del psicoanálisis, cuando tal vez podrían hacerlo.

E incluso, frente a aquellos pacientes que tienen una indicación primaria de un tratamiento psicoanalítico o una terapia analítica, cualquiera sea.

Y estos pacientes, al no recibir esta indicación, pueden presentar esos síntomas reiteradas veces hasta que deje de ser un síntoma y se transforme en una enfermedad.

– En cuanto al tratamiento primario y sus efectos, ¿puede citar ejemplos concretos?

– Determinados trastornos como enfermedades de la piel (eczemas, psoriasis, urticaria…) o algunos trastornos digestivos donde tradicionalmente sí se incluía un enfoque psicológico o psicoanalítico sobre esos pacientes.

Pero también hay grandes ejemplos de tratamientos de pacientes con cáncer que han sido revertidos, o con infartos que no han tenido complicaciones posteriores.

Como así también con pacientes con trastornos en su embarazo, que han podido tener embarazos posteriores y con total normalidad.

Todo esto, repito, dentro de un marco de trabajo en conjunto entre médico clínico y psicoanalista.

Es decir, el psicoanálisis no dice que no se debe medicar a aquellos que lo necesiten.

Tal vez, el acento esté puesto en utilizar la medicación como algo paliativo. Y no como un tratamiento principal.

Entonces, mientras el paciente esté descompensado e incluso esté internado por el grado de enfermedad, se lo medica, por supuesto. E incluso se lo puede medicar cuando el paciente ha mejorado. Pero nunca se puede dejar de realizar una terapia psicoanalítica consecutivamente. Y ese es el motor principal del tratamiento y no la medicación.

– ¿El psiquiatra y el psicoanalista deben trabajar juntos?

– Sí. El trabajo en conjunto es imprescindible. En general la mayoría de los psicoanalistas, aunque sean médicos, no medican. Incluso, en los servicios de psicoanálisis o en los servicios psiquiátricos con orientación psicoanalítica existen aquellos médicos que son analistas y no medican, lo derivan a otro médico que cumple esa tarea y les hace el control medicamentoso, mientras otro se ocupa de la terapia psicoanalítica.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Y su versión impresa puede leerse en internet en nuestro sitio web: Periódico Para Todos.

Bien posicionado en buscadores, figura entre los primeros en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y también si solo coloca Noticias de la Nona Norte. O diarios de la Zona Norte; y diarios de la Zona Norte del Gran Buenos Aires.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich

Me gusta esto: Me gusta Cargando...