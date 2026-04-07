RMC Buenos Aires 2026 – Trofeo de verano

Nuevamente protagonista en Buenos Aires.

Juan Cartolano (vecino de Nordelta, Tigre) cerró el Evento #3 con gran potencial y una sólida recuperación en Senior Nacional. El piloto de Nordelta fue protagonista durante todo el fin de semana en el circuito porteño. Un incidente en la serie, lo privó de plasmar su potencial en el resultado final.

En respuesta a una nueva convocatoria por la categoría que lo tiene entre sus máximos protagonistas, Juan Cartolano fue parte del Evento #3 del Trofeo de Verano de RMC Buenos Aires, disputado el pasado fin de semana en el Kartódromo ‘Ciudad de Buenos Aires’. El piloto de Nordelta integró la clase Senior Nacional en esta nueva presentación en el certamen.

La actividad del sábado estuvo dedicada exclusivamente a los entrenamientos, donde Cartolano ya comenzó a perfilarse como uno de los protagonistas del fin de semana, evidenciando un rendimiento competitivo que anticipaba una buena performance para la jornada decisiva.

El domingo reunió toda la actividad oficial del evento, comenzando con una destacada labor en clasificación, donde se ubicó en el P4, tanto en su grupo como en la general. Entre casi 40 pilotos mostró su consolidación entre los principales animadores de la divisional. En la serie, largando desde la primera fila, una situación imprevista lo relegó al fondo del pelotón en los primeros metros. Sin embargo, protagonizó una gran remontada, avanzando posiciones hasta cerrar en el P5, en una de las actuaciones más destacadas de la jornada.

En la Final, partiendo desde una posición expectante, volvió a mostrar un ritmo competitivo y completó la competencia en el P6, manteniéndose dentro del lote de punta en una carrera exigente.

Al cerrar el día, el propio piloto analizó lo ocurrido: “Fue un fin de semana agridulce. Demostramos un potencial increíble desde el jueves, estuvimos primeros a dos décimas los primeros 3 días. En la final volvimos a ser los más rápidos por una décima. Lamentablemente en la serie no tuvimos suerte, un choque en la serie nos arruinó las chances de pelear en la Final”.

Con este paso por el trazado porteño, Juan dejó en claro el alto nivel competitivo alcanzado, siendo uno de los pilotos más veloces del fin de semana, aunque condicionado por el incidente que le impidió capitalizar ese potencial en el resultado definitivo.

Antes de despedirse del evento, expresó: “Quiero agradecer a toda mi familia, especialmente a mi papá, a Walter de Solid, todo el equipo Ibarra Competición, a Sebastián Ibarra, a Ignacio López, a Marcelo Inoriza y a todos los que están detrás de todo este trabajo”.

Cumplido este acto por el tercer capítulo del ‘Verano’, Juan Cartolano se posiciona en el P8 del campeonato de la clase Senior Nacional, acumulando 62 puntos. El próximo compromiso será el Evento #4 del Trofeo de Verano, el 2 y 3 de mayo en el Kartódromo ‘Ciudad de Zárate’.

RMC Buenos Aires 2026 – Trofeo de verano

Kartódromo “Ciudad de Buenos Aires”, CABA

SENIOR NACIONAL

Clasificación: 1. Díaz Lopez, Juan 49.347

1ª Serie: 1. Zapata, Axel, 2. Coccaro, Franco, 3. Orchese, Nicolás, 4. Díaz Lopez, Juan, 5. Becerra, Valentín, 6. Urtubey, Lucas, 7. Coleff, Bruno, 8. Vidal, Bautista, 9. Torrillate, Valentino, 10. Destefanis, Catalina, 11. Benigni, Ignazio, 12. Tentoni, Danilo, 13. Pesce, Martín, 14. Vozza, Santino, 15. González, Valentino, 16. Gomez, Cristóbal, 17. Dago, Fortunato, 18. Miranda, Facundo, 19. Funes, Valentina.

2ª Serie: 1. Quiñones, Lucas, 2. Ambrosetti, Manuel, 3. Plocher, Pablo, 4. Villa, Valentín, 5. Cartolano, Juan, 6. Sauco, Juan P., 7. Cabrera, Santiago, 8. Sgrablich, Benjamín, 9. Campos, Agustín, 10. Trani, Giuliano, 11. Catalano, Matías, 12. Garay, Tiziano, 13. Civale, Luciano, 14. Schioppa, Fausto, 15. Leunda, Matías, 16. Costanzo, Facundo, 17. Biondo, Donato, 18. Tabella, Fiamma, Sv. Botto, Joaquín, Sv. Carmona, Ciro.

Repechaje: 1. Botto, Joaquín, 2. Dago, Fortunato, 3. Carmona, Ciro, 4. Miranda, Facundo, 5. Tabella, Fiamma, 6. Gomez, Cristóbal, 7. Costanzo, Facundo, Nc. Funes, Valentina, Sv. Biondo, Donato.

Final: 1. Quiñones, Lucas, 2. Ambrosetti, Manuel, 3. Coccaro, Franco, 4. Orchese, Nicolás, 5. Díaz Lopez, Juan, 6. Cartolano, Juan, 7. Villa, Valentín, 8. Becerra, Valentín, 9. Urtubey, Lucas, 10. Garay, Tiziano, 11. Trani, Giuliano, 12. Schioppa, Fausto, 13. Catalano, Matías, 14. Carmona, Ciro, 15. Botto, Joaquín, 16. Coleff, Bruno, 17. Sauco, Juan P., 18. Cabrera, Santiago, 19. Pesce, Martín, 20. Vozza, Santino, 21. Dago, Fortunato, 22. Campos, Agustín, 23. Zapata, Axel, 24. González, Valentino, 25. Tabella, Fiamma, 26. Tentoni, Danilo, 27. Leunda, Matías, 28. Sgrablich, Benjamín, 29. Gomez, Cristóbal, 30. Vidal, Bautista, 31. Civale, Luciano, 32. Destefanis, Catalina, Nc. Torrillate, Valentino, Nc. Plocher, Pablo, Nc. Miranda, Facundo, Sv. Benigni, Ignazio.

Campeonato Extraoficial: 1. Quiñones, Lucas 96 – 1v, 2. Plocher, Pablo 94, 3. Zapata, Axel 90 – 1v, 4. Díaz Lopez, Juan 83, 5. Coccaro, Franco 77, 6. Catalano, Matías 74, 7. Botto, Joaquín 68 – 1v, 8. Cartolano, Juan 62, 9. Villa, Valentín 61, 10. Ibarra, Ludmila 56, 11. Ambrosetti, Manuel 55, 12. Orchese, Nicolás 49, 13. Garay, Tiziano 48, 14. Tabella, Fiamma 45, 15. Cabrera, Santiago 42, 16. Valle, Joaquín 38, 17. Becerra, Valentín 35, 18. Dago, Fortunato 35, 19. Sauco, Juan P. 34, 20. Schioppa, Fausto 33, 21. Tentoni, Danilo 33, 22. González, Valentino 32, 23. Urtubey, Lucas 29, 24. Fazzari, Carmelo 26, 25. Campos, Agustín 24, 26. Coleff, Bruno 24, 27. Bertti, Julián 23, 28. Carmona, Ciro 20, 29. Trani, Giuliano 19, 30. Bonoris, Rufino 18, 31. Sgrablich, Benjamín 17, 32. Destefanis, Catalina 16, 33. Biondo, Donato 15, 34. Vidal, Bautista 15, 35. Benigni, Ignazio 15, 36. Torrillate, Valentino 12, 37. Leunda, Matías 12, 38. Costanzo, Facundo 9, 39. Musto, Iván 9, 40. Gomez, Cristóbal 8, 41. Funes, Valentina 7, 42. Vozza, Santino 7, 43. Pretto, Diego 6, 44. Miranda, Facundo 5, 45. Civale, Luciano 4, 46. Pesce, Martín 4, 47. Grassi, Alfonso 3, 48. Citta Giordano, Juanjo 3, 49. Benavidez, Santino 3, 50. Cuñarro, Manuel 2.

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