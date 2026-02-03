Con el objetivo de continuar fortaleciendo el desarrollo de Tigre, Zamora firmó un convenio con el Banco Provincia

El intendente rubricó el acuerdo donde el Municipio recibió una línea de crédito, que le permite adquirir maquinaría para obra pública, equipamiento para la construcción, vehículos de todo tipo y elementos para el sistema de Salud. Durante el encuentro, desarrollado en La Plata, estuvo presente el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

En la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ubicada en La Plata, el intendente Julio Zamora firmó un acuerdo con el Banco Provincia, a través del cual el Municipio de Tigre podrá adquirir equipamiento para las diferentes áreas del Gobierno local.

“Estamos muy conformes con la rúbrica del convenio que nos permite continuar con la gran cantidad de obra pública que tenemos en todo el territorio. A su vez, podremos reforzar aún más los diferentes espacios del área de salud que atiende la demanda de miles de vecinos y vecinas por mes. Por otro lado, nos dará la posibilidad de seguir ampliando la flota de móviles para el sistema de Protección Ciudadana, entre otras necesidades que tenemos como comunidad”, enfatizó el jefe distrital.

Se trata de un crédito denominado “Línea Municipios de Provincia Leasing”, que permite financiar bienes de capital por hasta el 100% de su valor, en hasta 48 cuotas. Estuvo presente en el encuentro el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

De esta manera la gestión local podrá solventar la compra de maquinaría destinada a obra pública, equipamiento para la construcción, vehículos de todo tipo y elementos para el sistema de Salud.